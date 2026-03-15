"100%!" - Wayne Rooney pede que o Manchester United nomeie Michael Carrick como técnico permanente, depois que os Red Devils aceleram rumo a uma classificação entre os quatro primeiros

Carrick é o favorito das casas de apostas para assumir o cargo de técnico do United no início da próxima temporada, seguido pelo técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, cujo contrato expira em junho, assim como o do técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. Thomas Tuchel está fora da disputa após renovar seu contrato com a Inglaterra.

Embora Carrick tenha tido apenas uma passagem como técnico da equipe principal antes de suceder Amorim — uma passagem mista pelo Middlesbrough que levou à sua demissão após uma quarta temporada sem conseguir o acesso —, Rooney acredita que ele demonstrou ser capaz de lidar com o comando no mais alto nível. Ele acrescentou: “O clube precisava de uma pequena reconstrução para voltar ao topo e conquistar troféus importantes. Michael está no clube há muito tempo e sabe o que é preciso. Ele é um bom técnico e está demonstrando isso.

“Ele está mostrando que não há problema em treinar neste nível. Os jogadores têm respondido a ele, os torcedores têm respondido a ele. Por que mudar isso? Por que tentar encontrar alguém que seja um risco como Roberto de Zerbi? Para mim, ele tem que ficar.”