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Carrick RooneyGetty
Richard Martin

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"100%!" - Wayne Rooney pede que o Manchester United nomeie Michael Carrick como técnico permanente, depois que os Red Devils aceleram rumo a uma classificação entre os quatro primeiros

Wayne Rooney pediu ao Manchester United que nomeasse Michael Carrick como técnico principal em caráter definitivo, depois que seu ex-companheiro de equipe comandou a vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo. Casemiro, Matheus Cunha e Benjamin Sesko marcaram os gols, e Carrick registrou sua sétima vitória em nove partidas desde que assumiu o lugar de Ruben Amorim até o final da temporada.

  • Sete vitórias em nove partidas

    Quando Carrick substituiu Amorim em meados de janeiro, o United ocupava a sexta posição na Premier League. A vitória sobre o Villa consolidou a equipe na terceira colocação da Premier League, abrindo uma diferença de três pontos para o Aston Villa, quarto colocado, e uma vantagem de seis pontos sobre o Chelsea, em sexto lugar — provavelmente a última posição fora das vagas para a Liga dos Campeões. 

    Carrick também tem o melhor histórico entre todos os treinadores da Premier League desde que assumiu o cargo. Em suas duas passagens como técnico do United, ele venceu nove jogos, empatou dois e perdeu apenas uma vez, o que lhe rendeu uma porcentagem de vitórias de 75%. Amorim, por outro lado, deixou o clube com uma taxa de 38% em todas as competições.

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    Rooney: Carrick “tem” que assumir o cargo de forma definitiva

    Rooney disse à BBC Radio Five Live: “Sem dúvida alguma, ele deveria [assumir o cargo]. Eu já disse isso. Eu sabia que isso iria acontecer com o Michael Carrick. Eu o conheço muito bem. Conheço seu caráter, sua personalidade. Era preciso alguém com cabeça fria, mas alguém que conhecesse o clube e os jogadores precisava dar um pouco de carinho, e ele lhes deu isso. Temos visto os jogadores jogarem com mais qualidade, mais unidos como equipe, e eles parecem uma equipe muito forte. Para mim, por que mudar? Ele tem a melhor porcentagem de vitórias de qualquer técnico do Manchester United depois de tantos jogos. Para mim, ele tem que assumir o cargo.”

  • Lendas do Manchester United divididas quanto à decisão sobre Carrick

    Rooney e Carrick jogaram juntos pelo United entre 2006 e 2017, conquistando cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões, entre uma série de troféus. Seu ex-companheiro de equipe Roy Keane declarou em janeiro que Carrick não deveria assumir o cargo, mesmo que vencesse todos os jogos daqui até o final da temporada, enquanto Gary Neville também afirmou em várias ocasiões que os Red Devils deveriam contratar um técnico de alto nível. 

    Owen Hargreaves, que conquistou a Liga dos Campeões de 2008 ao lado de Rooney, também disseque Carrick deveria assumir o cargo de forma permanente. Dion Dublin, que jogou brevemente pelo United na década de 1990, afirmou que o United estaria correndo um risco ao nomear qualquer outra pessoa, considerando o excelente desempenho de Carrick até agora.

    Ele disse: “Qual é o sentido de ir ao mercado e tentar encontrar alguém? Ele assumiu o comando e deu apoio aos jogadores. A natureza calma de Michael Carrick tem sido perfeita para este clube de futebol.”

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Por que você mudaria isso?"

    Carrick é o favorito das casas de apostas para assumir o cargo de técnico do United no início da próxima temporada, seguido pelo técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, cujo contrato expira em junho, assim como o do técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. Thomas Tuchel está fora da disputa após renovar seu contrato com a Inglaterra. 

    Embora Carrick tenha tido apenas uma passagem como técnico da equipe principal antes de suceder Amorim — uma passagem mista pelo Middlesbrough que levou à sua demissão após uma quarta temporada sem conseguir o acesso —, Rooney acredita que ele demonstrou ser capaz de lidar com o comando no mais alto nível. Ele acrescentou: “O clube precisava de uma pequena reconstrução para voltar ao topo e conquistar troféus importantes. Michael está no clube há muito tempo e sabe o que é preciso. Ele é um bom técnico e está demonstrando isso.

    “Ele está mostrando que não há problema em treinar neste nível. Os jogadores têm respondido a ele, os torcedores têm respondido a ele. Por que mudar isso? Por que tentar encontrar alguém que seja um risco como Roberto de Zerbi? Para mim, ele tem que ficar.”

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