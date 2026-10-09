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'100 por cento!' - técnico do Arsenal, Mikel Arteta, insiste que a Premier League continua sendo a melhor do mundo, apesar das violações das regras financeiras do Manchester City
City é culpado de violações financeiras
O Manchester City enfrenta atualmente sanções severas depois que uma Comissão Independente considerou o clube culpado por violar 114 regulamentos financeiros. As acusações se referem a um período de nove anos, entre 2009 e 2018.
O Manchester City está recorrendo ativamente do veredito condenatório. Se o recurso fracassar, o clube poderá ser atingido por multas pesadas ou até enfrentar a expulsão completa da Premier League.
Em meio às consequências do caso, o técnico do Arsenal, Arteta, foi questionado sobre sua opinião a respeito da situação. O espanhol trabalhou anteriormente no Etihad Stadium, conquistando dois títulos da liga como auxiliar do ex-técnico Pep Guardiola.
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Arteta evita o ruído contínuo
Arteta assinou um novo contrato de quatro anos no início desta semana, tornando-se o técnico há mais tempo no comando na primeira divisão após a recente saída de Guardiola. Ao ser questionado sobre se a reputação da liga já havia sido prejudicada pelo veredito de culpa, o comandante do Arsenal optou por contornar a polêmica.
"Há um processo em andamento que, mais uma vez, não foi resolvido, segue em curso, e acho que poderemos ter uma opinião muito mais clara quando isso for resolvido", explicou Arteta, como citado pela ESPN. "Até agora, não estou preparado para fazer qualquer comentário."
Questionado se seus sucessos anteriores no City estavam manchados, ele acrescentou: "Entendo a pergunta e de onde ela vem. Há muito barulho em torno disso, é um processo em andamento que ainda não foi resolvido e acho que precisamos respeitá-lo."
A melhor liga do mundo
Apesar da enorme polêmica em torno de seus ex-empregadores, Arteta acredita firmemente que o status da Premier League é intocável. Ele foi categórico ao ser perguntado se a elite do futebol inglês ainda era a melhor divisão do futebol mundial.
"100 por cento", declarou Arteta. "Na minha opinião, é a melhor liga do mundo, sim, por muitos motivos, e também porque estou aqui há mais de 20 anos, e continuará sendo a melhor liga do mundo."
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Foco na defesa do título
Depois de finalmente encerrar em maio a espera de 22 anos do Arsenal por um título da liga, Arteta segue focado exclusivamente no que acontece em campo. Enquanto o processo legal envolvendo o Manchester City continua a se desenrolar, seu elenco estará determinado a manter seu domínio no cenário nacional.
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