O Manchester City enfrenta atualmente sanções severas depois que uma Comissão Independente considerou o clube culpado por violar 114 regulamentos financeiros. As acusações se referem a um período de nove anos, entre 2009 e 2018.

O Manchester City está recorrendo ativamente do veredito condenatório. Se o recurso fracassar, o clube poderá ser atingido por multas pesadas ou até enfrentar a expulsão completa da Premier League.

Em meio às consequências do caso, o técnico do Arsenal, Arteta, foi questionado sobre sua opinião a respeito da situação. O espanhol trabalhou anteriormente no Etihad Stadium, conquistando dois títulos da liga como auxiliar do ex-técnico Pep Guardiola.