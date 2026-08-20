Arteta foi rápido em destacar o valor intrínseco que jogadores formados em casa trazem ao elenco, para além de apenas sua valorização de mercado ou capacidade técnica em campo. O espanhol acredita que os jogadores que passaram pelas categorias de base em Hale End possuem um vínculo único com o clube, que não pode ser facilmente replicado por contratações de fora, valor demonstrado por Lewis-Skelly, que fez 36 aparições e deu quatro assistências em todas as competições na última temporada, desempenhando um papel fundamental para ajudar o Arsenal a garantir seu primeiro título da Premier League desde 2004.

Ao ser questionado se é importante manter jogadores da base apesar dos potenciais benefícios financeiros, Arteta disse: 'Certamente. Os jogadores que foram criados no nosso sistema e realmente sentem esse amor e essa conexão com o clube trazem algo a mais. Não há dúvida sobre isso. Precisamos cuidar deles de uma maneira muito especial, porque eles trazem um valor que é muito difícil de encontrar.'