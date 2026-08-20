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'100 por cento': Mikel Arteta encerra as especulações sobre transferência de Myles Lewis-Skelly
Arteta faz aviso para rivais ficarem longe
Arteta deu uma atualização definitiva sobre o futuro de Lewis-Skelly, afirmando estar “100 por cento” confiante de que o jogador de 19 anos permanecerá no clube após o prazo final da janela de transferências de verão. O jogador da seleção inglesa se tornou um talento cobiçado após sua ascensão ao time principal, atraindo a atenção de clubes como Chelsea e Manchester United.
A especulação se intensificou por causa das possíveis implicações financeiras de um acordo, com sugestões de que o Arsenal poderia ser tentado a vender para registrar “lucro puro” em seus balanços. Como produto da base, qualquer taxa de transferência por Lewis-Skelly, que fez sua estreia no time principal do Arsenal em um empate contra o Manchester City em setembro de 2024 e desde então soma 76 jogos, um gol e sete assistências em todas as competições, representaria um impulso significativo para a situação do clube em relação às Regras de Lucro e Sustentabilidade.
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A importância dos jogadores revelados em Hale End
Arteta foi rápido em destacar o valor intrínseco que jogadores formados em casa trazem ao elenco, para além de apenas sua valorização de mercado ou capacidade técnica em campo. O espanhol acredita que os jogadores que passaram pelas categorias de base em Hale End possuem um vínculo único com o clube, que não pode ser facilmente replicado por contratações de fora, valor demonstrado por Lewis-Skelly, que fez 36 aparições e deu quatro assistências em todas as competições na última temporada, desempenhando um papel fundamental para ajudar o Arsenal a garantir seu primeiro título da Premier League desde 2004.
Ao ser questionado se é importante manter jogadores da base apesar dos potenciais benefícios financeiros, Arteta disse: 'Certamente. Os jogadores que foram criados no nosso sistema e realmente sentem esse amor e essa conexão com o clube trazem algo a mais. Não há dúvida sobre isso. Precisamos cuidar deles de uma maneira muito especial, porque eles trazem um valor que é muito difícil de encontrar.'
A evolução tática de Lewis-Skelly
A ascensão de Lewis-Skelly ao destaque tem sido marcada por sua impressionante adaptabilidade. Embora inicialmente tenha chamado atenção como um meio-campista dinâmico nas categorias de base, ele se firmou no time principal como lateral-esquerdo durante a temporada 2024-25, antes de receber a oportunidade de mostrar suas qualidades em sua posição natural no meio-campo, em maio de 2026. Enfatizando o compromisso do clube em lapidar esse tipo de talento, Arteta afirmou: "É por isso que, quando podemos, queremos proteger esses ativos o máximo possível. Desenvolvê-los e torná-los extremamente importantes para o clube."
Embora o futuro de Lewis-Skelly pareça garantido, depois de ter atuado em todas as partidas de pré-temporada em sua função preferida no meio-campo e brilhado na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Manchester City na Community Shield no último fim de semana, o técnico do Arsenal também falou sobre outros membros do elenco. Arteta confirmou que não houve qualquer avanço em relação ao futuro de outro jogador formado na base, Ethan Nwaneri, ou do ponta brasileiro Gabriel Martinelli.
- AFP
Condição física do elenco antes da estreia na Premier League
Olhando para a estreia na Premier League contra o Coventry City, na sexta-feira, 21 de agosto, Arteta deu uma atualização positiva sobre a condição física de várias estrelas importantes. Bukayo Saka e Declan Rice são ambos considerados "prontos para participar" depois de seus esforços no verão, o que representa um grande reforço para a viagem. Também houve novidades sobre Bruno Guimaraes, que foi substituído no intervalo durante o confronto da Community Shield em Wembley. Arteta disse: "Vamos ver como ele está, mas ele está evoluindo muito bem."
No entanto, nem tudo são boas notícias no departamento médico para a equipe do norte de Londres. Jurrien Timber, que está afastado por conta de um problema persistente na virilha, ainda está longe de retornar à ação competitiva.
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