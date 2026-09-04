AFP
Traduzido por
'100 por cento cumprido': Mikel Arteta insiste que o Arsenal foi 'ambicioso' no mercado de transferências, apesar de substituir o trio de atacantes que saiu por apenas Christos Tzolis
Arteta defende reformulação ofensiva
O Arsenal chamou a atenção em toda a Premier League durante a janela de verão ao permitir as saídas de Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do clube. Trossard se transferiu para o Besiktas por £ 17,1 milhões, Jesus se juntou ao Barcelona por £ 8,5 milhões, e Martinelli fez uma mudança de alto valor, de £ 60 milhões, para o Al-Hilal. Apesar de ter autorizado as saídas de dois pontas-esquerdas de origem e de um centroavante, o único reforço direto para o ataque do Arsenal foi Christos Tzolis, que chegou do Club Brugge em um acordo de £ 34 milhões. A reformulação de verão faz com que Arteta dependa de Tzolis e Eberechi Eze para dar amplitude pelo lado esquerdo, enquanto Kai Havertz, Viktor Gyokeres e Mikel Merino representam suas principais opções centrais.
Respondendo a perguntas sobre se se arrepende da pouca profundidade de seu elenco, Arteta foi enfático. "Não. A venda de jogadores também pode vir de diferentes aspectos. Nem sempre é o mesmo. Isso faz parte da responsabilidade que temos no clube. Eu entendo esse ponto de vista, mas temos de entender a quantidade de minutos que esses jogadores atuaram e aqueles que se lesionaram, especialmente nos primeiros seis meses. Depois, os dados mostram algo completamente diferente, mas é o que é. Isso é o que temos e já temos alguns jogadores muito bons."
- Getty Images Sport
Uma despedida agridoce para Martinelli
A saída de Martinelli foi particularmente comovente para os torcedores do Emirates, dado o seu período de sete anos no norte de Londres. Arteta destacou que a decisão de vendê-lo foi baseada em parte no histórico recente de disponibilidade, observando que Gabriel Jesus só voltou em dezembro após 11 meses afastado por uma lesão no ligamento cruzado anterior. Embora Trossard e Martinelli tivessem históricos físicos melhores, ambos perderam dois jogos da liga por lesão durante a primeira metade da temporada passada. Trossard somou 1.049 minutos na liga nesse período, contra 535 de Martinelli, com essas participações intermitentes influenciando, no fim das contas, a decisão do clube de renovar o ataque.
"Com o Gabi, só tenho gratidão. Foi um prazer trabalhar com ele e fazer parte da trajetória dele", disse Arteta. "O Gabi que conheci e o que acabou de sair passaram por uma enorme transformação, tanto pessoal quanto profissionalmente. O impacto que ele teve no clube, a ambição dele, o amor pelo jogo e a forma como nos ajudou a crescer e alcançar nossos objetivos, ele foi um jogador crucial. A história termina, e desejamos a ele tudo de melhor em uma diferente."
Atendendo aos critérios de ambição
Parte da torcida do Arsenal manifestou frustração, relembrando a promessa de Arteta após a final da Champions League de que o clube seria "muito ambicioso, rápido e inteligente" no mercado. Questionado se o clube de fato havia cumprido essas promessas específicas diante da falta de reforços no fim da janela, Arteta se manteve firme na crença de que a diretoria apoiava sua visão.
Perguntado se todos esses critérios haviam sido "cumpridos", ele disse: "100% cumpridos. O resultado depois pode ser diferente do que você espera, mas a intenção certamente existiu, e é isso que eu mais valorizo."
- Getty Images Sport
Atualizações sobre lesões antes do duelo contra o Chelsea
Às vésperas do clássico de Londres, Arteta atualizou a situação de vários jogadores importantes. Bruno Guimaraes é dúvida depois de perder sessões de treino, embora o cenário seja de cauteloso otimismo. Arteta afirmou: "Ele sofreu uma pancada contra o Villa e foi avaliado. Provavelmente estará bem para treinar amanhã."
"Foi mais por precaução do que qualquer outra coisa que tiramos Mosquera contra o Aston Villa. Vamos ter que ver como ele se sente na sessão de amanhã. Jurrien está em muito boas condições. Ele está em campo há algumas semanas e treinando conosco, então está em uma boa situação. Vamos decidir amanhã, depois do treino, se ele estará disponível", acrescentou Arteta.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.