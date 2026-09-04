O Arsenal chamou a atenção em toda a Premier League durante a janela de verão ao permitir as saídas de Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do clube. Trossard se transferiu para o Besiktas por £ 17,1 milhões, Jesus se juntou ao Barcelona por £ 8,5 milhões, e Martinelli fez uma mudança de alto valor, de £ 60 milhões, para o Al-Hilal. Apesar de ter autorizado as saídas de dois pontas-esquerdas de origem e de um centroavante, o único reforço direto para o ataque do Arsenal foi Christos Tzolis, que chegou do Club Brugge em um acordo de £ 34 milhões. A reformulação de verão faz com que Arteta dependa de Tzolis e Eberechi Eze para dar amplitude pelo lado esquerdo, enquanto Kai Havertz, Viktor Gyokeres e Mikel Merino representam suas principais opções centrais.

Respondendo a perguntas sobre se se arrepende da pouca profundidade de seu elenco, Arteta foi enfático. "Não. A venda de jogadores também pode vir de diferentes aspectos. Nem sempre é o mesmo. Isso faz parte da responsabilidade que temos no clube. Eu entendo esse ponto de vista, mas temos de entender a quantidade de minutos que esses jogadores atuaram e aqueles que se lesionaram, especialmente nos primeiros seis meses. Depois, os dados mostram algo completamente diferente, mas é o que é. Isso é o que temos e já temos alguns jogadores muito bons."