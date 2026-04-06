100 milhões de euros! Por que o Real Madrid e o Arsenal disputam a joia do Bayer Leverkusen?

O Bayer Leverkusen avalia Kovani em cerca de 60 a 70 milhões de euros caso ele seja vendido neste verão, valor que pode dissuadir alguns clubes devido à sua falta de experiência até o momento.
No entanto, Kofani continua sendo um talento interessante e tem sido observado por vários clubes da Premier League. Relatos alemães indicam que o Real Madrid está interessado nele, enquanto o Bayern de Munique também acompanha seu desenvolvimento.
O agente do jogador, Eric Debolo, confirmou o interesse do Arsenal, afirmando que Kofani é atualmente o melhor jovem atacante da Europa: “Sim, o interesse do Arsenal é real. O técnico Mikel Arteta gosta muito dele e há um contato direto entre mim e o clube. Ele é um jogador que vale 100 milhões de euros e, com ele, o Arsenal terá um atacante de primeira linha pelos próximos dez anos.”
Ele confirmou: “Atualmente, ele é o melhor atacante com menos de 21 anos da Europa e o mais completo: rápido, técnico, defende bem e é forte no jogo aéreo.”
O Bayer Leverkusen continua na briga por uma vaga nas competições europeias nesta temporada, mas Kofani pode ser o mais recente talento que o clube venda por uma quantia astronômica.