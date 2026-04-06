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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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100 milhões de euros! Por que o Real Madrid e o Arsenal disputam a joia do Bayer Leverkusen?

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"... o melhor jovem atacante da Europa"!

Uma das joias da Bundesliga chamou a atenção dos grandes clubes europeus, em uma trajetória que pode mudar seu futuro em breve, depois de ter demonstrado ser capaz de apresentar um desempenho excepcional recentemente, apesar de um início relativamente modesto.

Trata-se da estrela do Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 anos), sobre quem pouco se sabia, mas é provável que o time alemão tenha descoberto um diamante e possa lutar para mantê-lo no próximo verão.

O jovem jogador camaronês chegou ao Bayer Leverkusen por apenas 5,25 milhões de euros, vindo do Albacete espanhol.  

  • A descoberta de Leverkusen

    Antes de jogar pelo Albaseti, Kofani não havia disputado nenhum minuto no futebol profissional, mas rapidamente se impôs no time espanhol e marcou oito gols na Segunda Divisão espanhola, antes de se transferir para a Alemanha e se tornar um titular indiscutível no time do Bayer Leverkusen.

    Kouffey é avaliado atualmente em 40 milhões de euros no site Transfermarkt e também teve um desempenho notável na Liga dos Campeões, o que fez com que vários grandes clubes acompanhassem de perto seu desempenho, com destaque para o Arsenal e o Real Madrid.

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  • Características muito raras

    Após um período de adaptação na Bundesliga, Kofani passou de um reserva influente a um titular regular. Ele foi titular em 10 das 27 partidas disputadas, incluindo cinco jogos nas últimas sete rodadas. Marcou 5 gols e deu 4 assistências na liga alemã, ocupando o quinto lugar entre os jovens em termos de contribuições para os gols.

    “Não é necessariamente o fato de marcar gols que distingue Kovani, mas a maneira como ele usa seu corpo e sua força física para abrir espaços para os companheiros. É isso que o torna um jogador excepcional e difícil de encontrar. Os treinadores sempre dizem: não dá para ensinar resistência física aos jogadores, e essa é uma qualidade que ele possui. Seus duelos físicos são de alto nível, e sua compreensão dos movimentos dos jogadores ao seu redor está em um nível avançado, superior à sua idade (19 anos).”

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  • A corrida dos grandes clubes... Um negócio gigantesco!

    O Bayer Leverkusen avalia Kovani em cerca de 60 a 70 milhões de euros caso ele seja vendido neste verão, valor que pode dissuadir alguns clubes devido à sua falta de experiência até o momento.

    No entanto, Kofani continua sendo um talento interessante e tem sido observado por vários clubes da Premier League. Relatos alemães indicam que o Real Madrid está interessado nele, enquanto o Bayern de Munique também acompanha seu desenvolvimento.

    O agente do jogador, Eric Debolo, confirmou o interesse do Arsenal, afirmando que Kofani é atualmente o melhor jovem atacante da Europa: “Sim, o interesse do Arsenal é real. O técnico Mikel Arteta gosta muito dele e há um contato direto entre mim e o clube. Ele é um jogador que vale 100 milhões de euros e, com ele, o Arsenal terá um atacante de primeira linha pelos próximos dez anos.”

    Ele confirmou: “Atualmente, ele é o melhor atacante com menos de 21 anos da Europa e o mais completo: rápido, técnico, defende bem e é forte no jogo aéreo.”

    O Bayer Leverkusen continua na briga por uma vaga nas competições europeias nesta temporada, mas Kofani pode ser o mais recente talento que o clube venda por uma quantia astronômica.