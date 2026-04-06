100 milhões de euros! Por que o Real Madrid e o Arsenal disputam a joia do Bayer Leverkusen?

Após um período de adaptação na Bundesliga, Kofani passou de um reserva influente a um titular regular. Ele foi titular em 10 das 27 partidas disputadas, incluindo cinco jogos nas últimas sete rodadas. Marcou 5 gols e deu 4 assistências na liga alemã, ocupando o quinto lugar entre os jovens em termos de contribuições para os gols.

“Não é necessariamente o fato de marcar gols que distingue Kovani, mas a maneira como ele usa seu corpo e sua força física para abrir espaços para os companheiros. É isso que o torna um jogador excepcional e difícil de encontrar. Os treinadores sempre dizem: não dá para ensinar resistência física aos jogadores, e essa é uma qualidade que ele possui. Seus duelos físicos são de alto nível, e sua compreensão dos movimentos dos jogadores ao seu redor está em um nível avançado, superior à sua idade (19 anos).”

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Um teste que não admite erros... Arbeloa traça um plano de resistência contra o ataque avassalador do Bayern