100 milhões... Al-Khelaifi intervém pessoalmente para impedir que o Liverpool feche uma negociação sensacional

O Paris Saint-Germain está prestes a fechar uma negociação sensacional, já que mantém contatos nos mais altos níveis para contratar uma das estrelas da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.
Trata-se do craque marfinense Yan Diomandi, que desperta o interesse de vários grandes clubes europeus, com destaque para o Paris Saint-Germain e o Liverpool, sobre o qual várias reportagens inglesas afirmaram que ele é o alvo do clube de Anfield para compensar a saída do lenda viva dos Reds, Mohamed Salah.