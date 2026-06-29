100 milhões... Al-Khelaifi intervém pessoalmente para impedir que o Liverpool feche uma negociação sensacional

As negociações iniciais entre o Paris Saint-Germain e o Leipzig sobre Diomande foram bem-sucedidas, de acordo com fontes bem informadas que confirmaram a informação à rede “ESPN”.

Elas revelaram que as partes chegaram a um acordo verbal sobre uma transação avaliada em cerca de 100 milhões de euros (114 milhões de dólares), com alguns bônus adicionais, e espera-se que a transação seja finalizada nas próximas horas, já que as negociações entre os presidentes dos dois clubes, Nasser Al-Khelaifi e Oliver Mintzlaff, se intensificaram nos últimos dois dias.

O jornal francês “L’Équipe” foi o primeiro a revelar que a transferência do jogador para a capital francesa estava próxima, indicando que Diomande já havia aceitado um contrato de cinco anos com o clube parisiense e conversado com o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luis Campos sobre o projeto futuro do clube.

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