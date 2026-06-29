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100 milhões... Al-Khelaifi intervém pessoalmente para impedir que o Liverpool feche uma negociação sensacional

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Acordo iminente

O Paris Saint-Germain está prestes a fechar uma negociação sensacional, já que mantém contatos nos mais altos níveis para contratar uma das estrelas da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Trata-se do craque marfinense Yan Diomandi, que desperta o interesse de vários grandes clubes europeus, com destaque para o Paris Saint-Germain e o Liverpool, sobre o qual várias reportagens inglesas afirmaram que ele é o alvo do clube de Anfield para compensar a saída do lenda viva dos Reds, Mohamed Salah.

  • Al-Khalifi intervém... Negociações bem-sucedidas

    As negociações iniciais entre o Paris Saint-Germain e o Leipzig sobre Diomande foram bem-sucedidas, de acordo com fontes bem informadas que confirmaram a informação à rede “ESPN”.

    Elas revelaram que as partes chegaram a um acordo verbal sobre uma transação avaliada em cerca de 100 milhões de euros (114 milhões de dólares), com alguns bônus adicionais, e espera-se que a transação seja finalizada nas próximas horas, já que as negociações entre os presidentes dos dois clubes, Nasser Al-Khelaifi e Oliver Mintzlaff, se intensificaram nos últimos dois dias.

    O jornal francês “L’Équipe” foi o primeiro a revelar que a transferência do jogador para a capital francesa estava próxima, indicando que Diomande já havia aceitado um contrato de cinco anos com o clube parisiense e conversado com o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luis Campos sobre o projeto futuro do clube.

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  • Um talento promissor... A decisão do jogador é que vai decidir tudo

    Diomande, que se transferiu para o Leipzig no verão passado vindo do Leganés por 20 milhões de euros, é considerado um dos maiores talentos emergentes do futebol africano e teve um desempenho notável com a seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026, o que levou o Paris Saint-Germain a acelerar a conclusão da negociação.

    Apesar do interesse do Liverpool e do Real Madrid pelo jogador, o Paris Saint-Germain é considerado o principal candidato a contratá-lo, especialmente porque ele preferia se transferir para o clube parisiense desde o início e comunicou à diretoria do Leipzig seu desejo de sair neste verão.

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