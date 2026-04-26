“1.500 gols entre os dois”, mas Lionel Messi e Luis Suárez não conseguem fazer “mágica”, enquanto o Inter Miami, campeão da MLS Cup, aguarda sua primeira vitória no Nu Stadium

Esta partida marcou uma rara titularidade para Luis Suárez, de 39 anos, que foi escalado no time titular pela segunda vez neste ano, após um gol espetacular contra o Real Salt Lake no início da semana. O técnico interino Guillermo Hoyos elogiou muito sua dupla de veteranos antes do confronto, destacando a magnitude de suas conquistas combinadas. “Luis não é apenas uma opção. Ele é um jogador com mais de 600 gols. Juntos, ele e Leo [Messi] marcaram algo em torno de 1.500 gols. Isso não é normal. Você não vê isso em lugar nenhum. As pessoas vêm para ver a magia deles. É extraordinário”, disse Hoyos.

Apesar do hype, a “magia” da dupla ex-Barcelona não apareceu no terço final do campo. Suárez, que está vivendo o que se espera ser sua última temporada como profissional, teve dificuldades para encontrar a precisão que marcou sua carreira. O empate segue os empates anteriores no Nu Stadium contra o Red Bull New York e o Austin FC, deixando os vencedores da MLS Cup ainda em busca da primeira vitória em sua nova casa.