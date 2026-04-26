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“1.500 gols entre os dois”, mas Lionel Messi e Luis Suárez não conseguem fazer “mágica”, enquanto o Inter Miami, campeão da MLS Cup, aguarda sua primeira vitória no Nu Stadium
Ícones do futebol frustrados em seu novo clube
O Inter Miami voltou ao Nu Stadium pela terceira vez no sábado, mas a festa de inauguração continua adiada após o empate em 1 a 1 com o New England Revolution. Apesar da presença dos dois atacantes mais prolíficos de sua geração, os Herons foram obrigados a se contentar com um ponto depois que o gol de empate de German Berterame, aos 76 minutos, anulou o gol marcado anteriormente de pé esquerdo pela estrela do Revolution, Carles Gil. A atmosfera no Miami Freedom Park era eletrizante, com a torcida do clube, La Familia, criando uma parede de som durante toda a noite. No entanto, a energia emocional das arquibancadas não foi suficiente para garantir a vitória, já que o goleiro da seleção americana, Matt Turner, teve uma atuação sensacional, fazendo nove defesas para impedir Messi e Suárez em várias ocasiões.
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Uma parceria lendária não consegue dar certo
Esta partida marcou uma rara titularidade para Luis Suárez, de 39 anos, que foi escalado no time titular pela segunda vez neste ano, após um gol espetacular contra o Real Salt Lake no início da semana. O técnico interino Guillermo Hoyos elogiou muito sua dupla de veteranos antes do confronto, destacando a magnitude de suas conquistas combinadas. “Luis não é apenas uma opção. Ele é um jogador com mais de 600 gols. Juntos, ele e Leo [Messi] marcaram algo em torno de 1.500 gols. Isso não é normal. Você não vê isso em lugar nenhum. As pessoas vêm para ver a magia deles. É extraordinário”, disse Hoyos.
Apesar do hype, a “magia” da dupla ex-Barcelona não apareceu no terço final do campo. Suárez, que está vivendo o que se espera ser sua última temporada como profissional, teve dificuldades para encontrar a precisão que marcou sua carreira. O empate segue os empates anteriores no Nu Stadium contra o Red Bull New York e o Austin FC, deixando os vencedores da MLS Cup ainda em busca da primeira vitória em sua nova casa.
Planejando um futuro além do GOAT
A luta para garantir uma vitória no novo estádio ocorre em um momento em que a diretoria do clube já está de olho no projeto de longo prazo. O coproprietário Jorge Mas falou recentemente sobre o “efeito Messi” e a necessidade de manter a excelência mesmo depois que o argentino eventualmente se despedir. Embora o clube queira aproveitar a presença de Messi enquanto ele estiver lá pelos próximos dois anos, há uma estratégia clara para garantir que o nível não caia no Nu Stadium.
“Nossos torcedores ficam nos perguntando quem será o próximo”, explicou Mas. “Sempre tentamos contratar jogadores de ponta, mas também jovens talentos, para dar aos nossos torcedores um sentimento de pertencimento. O que importa para nossos torcedores é competir, vencer. Quero aproveitar a presença de Messi enquanto ele estiver conosco, pelos próximos dois anos.”
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Turbulência na comissão técnica e problemas com lesões
O empate também destacou o período de transição pelo qual o clube está passando atualmente. Hoyos lidera a equipe interinamente depois que Javier Mascherano se demitiu inesperadamente por motivos pessoais, após apenas sete partidas disputadas na temporada. Hoyos teve um início positivo, com vitórias fora de casa sobre o Colorado Rapids e o Real Salt Lake, mas o desempenho em casa continua sendo um quebra-cabeças a ser resolvido.
A tarefa do Miami ficou mais difícil devido a uma lista crescente de ausências, incluindo os lesionados Mateo Silvetti e Sergio Reguilon. Além disso, Yannick Bright ficou de fora por suspensão, enquanto o ex-ídolo do Miami, Leo Campana, perdeu a chance de enfrentar seu antigo clube pelo New England devido a uma lesão na parte inferior do corpo. Apesar do empate, o Miami continua bem colocado na classificação da Conferência Leste, buscando dar continuidade ao sucesso conquistado na MLS Cup de 2025.