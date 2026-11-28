Para os torcedores de Arsenal e Tottenham, nada provoca tanta ansiedade e emoção quanto um clássico do norte de Londres.
Vencer é essencial para os dois times, e um triunfo sobre o maior rival sempre eleva o moral do elenco e dos torcedores apaixonados que os acompanham.
A GOAL traz todas as informações importantes para o próximo clássico do norte de Londres, incluindo como comprar ingressos e quanto eles custam.
Quando será o próximo clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal?
Data
Jogo (horário local)
Ingressos
Estádio (cidade)
Domingo, 6 de dezembro
Premier League: Tottenham x Arsenal (16h30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
1º ou 2 de maio (a confirmar)
Premier League: Arsenal x Tottenham (a confirmar)
Emirates Stadium (Londres)
Como comprar ingressos para o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal
Os ingressos disponíveis para os jogos do Tottenham em casa costumam ser comprados rapidamente por membros dos programas “One Hotspur” ou “One Hotspur +”:
- O “One Hotspur” é a modalidade básica do programa de sócios do Tottenham, aberta a todos e com custo de £45 por temporada.
- A modalidade acima da básica é o “One Hotspur +”, que custa £55 por temporada e oferece vários benefícios adicionais, incluindo prioridade de 24 horas na compra de ingressos e uma vaga na lista de espera por um plano de temporada do Tottenham.
Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.
Quanto custam os ingressos para o clássico entre Tottenham e Arsenal?
Os ingressos para adultos nos jogos do Tottenham, comprados pelo clube, costumam custar de £38 a £109 e são divididos em três categorias:
- Categoria A (£71 a £109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (£49 a £96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (£38 a £81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Acompanhe o canal oficial de venda de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o clássico entre Tottenham e Arsenal?
Os preços dos pacotes de hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a categoria da partida (clássicos de Londres da categoria A ou jogos das categorias B e C), o tipo de alimentação (comida de rua informal ou alta gastronomia) e a localização dos assentos (vista panorâmica do nível superior ou lugares próximos à linha lateral na altura do meio-campo):
- Bares esportivos informais e assentos premium (£199 a £349 por pessoa): Opções de entrada mais acessíveis nas áreas premium das arquibancadas leste e oeste. Incluem assentos acolchoados próximos à linha lateral, vouchers para praças de alimentação informais, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.
- Lounges modernos no nível superior (£349 a £549 por pessoa): Ambientes animados, como o Stratus ou o Stadium Social, no nível 5. Incluem vista elevada, refeições em pequenas porções servidas em vários pratos ou culinária mediterrânea, pacotes de bebidas incluídas e DJ após a partida.
- Alta gastronomia e lounges com chefs (£549 a £999 por pessoa): Espaços gastronômicos premium, como o The Residency East/West ou o Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas, bebidas de cortesia e assentos acolchoados na altura do meio-campo.
- Experiências VIP de destaque (£750 a £1.500 ou mais por pessoa): Ambientes de alto padrão para os dias de jogo, incluindo o The H Club e o The Tunnel Club. Oferecem vista para a área do túnel dos jogadores através de paredes de vidro, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado da tribuna dos diretores.
- Suítes privativas e camarotes executivos (£1.494 a £12.000 ou mais por camarote): Suítes fechadas e espaços privativos para 4 a 20 convidados. Incluem refeições personalizadas de vários pratos, equipe de atendimento exclusiva e assentos privativos no estádio logo à saída da suíte.
Tottenham Hotspur x Arsenal: confrontos diretos recentes
Data
Resultado
Estádio
Fevereiro de 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembro de 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Janeiro de 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Setembro de 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Abril de 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Setembro de 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Janeiro de 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Outubro de 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maio de 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Desde 1909, quando ocorreu o primeiro clássico oficial do norte de Londres, o retrospecto atual é de 86 vitórias do Arsenal, 61 do Tottenham e 52 empates. A vantagem mudou de lado ao longo dos anos, mas, recentemente, quem tem levado a melhor é o Arsenal.
O Arsenal terminou a última temporada 44 pontos à frente do Tottenham, e o time de Mikel Arteta venceu os últimos cinco confrontos contra o rival da mesma cidade. No encontro mais recente no Tottenham Hotspur Stadium, em fevereiro, o Arsenal goleou por 4 a 1, com dois gols de Eberechi Eze e dois de Viktor Gyökeres.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
E
V
V
V
V
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
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|3
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|+8
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|2
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|11
|+9
|17
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|+1
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V
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|-9
|9
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|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
D
E
D
D
E
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
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