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Como x Manchester United: como comprar ingressos, preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Como enfrenta o Manchester United na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O Como enfrenta o Manchester United na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Stadio G. Sinigaglia, em Como.

Os dois clubes chegam para este confronto após vitórias impressionantes na 1ª rodada, na abertura do torneio europeu. A partida marca o primeiro encontro oficial competitivo entre os dois clubes em toda a história das competições europeias.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Como x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Como x Manchester United pela Champions League?

Como x Manchester United começa no Stadio G. Sinigaglia, em Como, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Stadio G. Sinigaglia

Como comprar ingressos para Como x Manchester United pela Champions League?

Existem vários canais principais para garantir ingressos para o jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre Como 1907 e Manchester United no Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Bilheteria oficial do clube (Como 1907)

  • Venda principal: o Como 1907 vende ingressos diretamente por meio de seu portal oficial de ingressos e de plataformas parceiras.

2. Cota oficial para torcedores visitantes (Manchester United)

  • Setor visitante: os ingressos para visitantes são distribuídos diretamente pelo Manchester United.

Quanto custam os ingressos para Como x Manchester United pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Como 1907 e Manchester United variam significativamente dependendo do canal e do setor:

1. Ingressos primários a preço de face (Como 1907)

  • Setores mandantes padrão: os ingressos a preço de face vendidos diretamente pelo Como 1907 normalmente variam de €40 a €150, começando em valores mais baixos na Curva atrás dos gols e aumentando para os assentos centrais da Tribuna.
  • Setor visitante: a UEFA impõe um teto de €70 nos preços oficiais dos ingressos para torcedores visitantes em todos os jogos da Liga dos Campeões da UEFA.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , listam os preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Entrada geral: devido à alta demanda e à capacidade limitada do estádio (~13.600 lugares), os preços atuais de revenda no mercado secundário começam em torno de €680 a €720 para assentos de entrada padrão.
  • Preço médio de revenda: o preço médio entre os anúncios no mercado secundário varia entre €1.100 e €1.180.
  • Setores premium e de alta demanda: assentos centrais nas laterais longas ou localizações premium em plataformas secundárias chegam a valores entre €1.500 e €2.800+.

Como x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Como x Manchester United

O Como chega em excelente forma, com quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 1 a 1 fora de casa contra a Udinese, na rodada de abertura da temporada da Serie A. Desde então, venceu o Napoli por 2 a 1 fora, o Genoa por 4 a 1 fora, o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League e o Parma por 2 a 1, marcando 12 gols e sofrendo apenas quatro nesses cinco compromissos.

Os últimos cinco jogos do Manchester United foram inconsistentes. O time de Carrick venceu o Ipswich por 5 a 2 na Premier League e o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas desde então empatou por 2 a 2 com o Everton, perdeu por 1 a 0 para o Manchester City na liga e sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. O United marcou 13 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

COM

COM - Sequência

NAP
V1-2
GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
D2-0
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MUN

MUN - Sequência

EVE
E2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Como x Manchester United: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis para estes dois clubes nos registros fornecidos. Este jogo representa um encontro entre equipes de ligas e tradições futebolísticas diferentes, com a ascensão do Como às competições europeias tornando-o um confronto digno de nota.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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