O Como recebe o Bologna no sábado, 12 de Desember de 2026, no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como.

No primeiro confronto entre as equipes na era moderna da Serie A, em setembro de 2024, no Stadio Giuseppe Sinigaglia, elas empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada. O encontro mais recente, em janeiro de 2026, teve emoção no fim: o meio-campista Martin Baturina, do Como, marcou nos acréscimos para garantir o empate por 1 a 1.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Como x Bologna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Como e Bologna pela Serie A?

Como x Bologna será disputado no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como, no sábado, 12 de Desember de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 15 12 de dez. de 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como comprar ingressos para Como x Bologna pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Como x Bologna pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta e segura é comprar ingressos pelo valor original na plataforma oficial do Como. As vendas geralmente ocorrem em etapas, começando com períodos de prioridade para sócios ou titulares de carnês de temporada, antes da abertura ao público geral uma semana ou menos antes do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Como x Bologna pela Serie A?

Veja a estimativa de preços dos ingressos para Como x Bologna pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Curva / entrada geral (atrás dos gols): Os preços geralmente começam em torno de € 35 a € 45 .

Os preços geralmente começam em torno de . Distinti (laterais): Os preços geralmente variam de € 50 a € 90 .

Os preços geralmente variam de . Tribuna / arquibancadas centrais cobertas: Os preços geralmente variam de € 100 a € 150 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns / anel superior: Os preços geralmente começam em torno de € 49 a € 95 .

Os preços geralmente começam em torno de . Revenda no setor Distinti: Os ingressos geralmente são anunciados por valores entre € 100 e € 190 .

Os ingressos geralmente são anunciados por valores entre . Revenda na Tribuna / setor premium: Os preços variam de € 200 a € 270 ou mais.

Como x Bologna pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Como e Bologna

O Como venceu quatro e perdeu um dos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para a Inter na Serie A, que encerrou uma boa sequência que incluiu uma vitória por 9 a 1 sobre o Lens na Champions League. Nessas cinco partidas, o Como marcou 15 gols e sofreu três, dois deles na derrota para a Inter. O resultado contra o Lens foi sua atuação mais expressiva no período.

O Bologna também venceu quatro dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi para a Inter, que venceu por 3 a 1 na Serie A em outubro. A partida mais recente do Bologna foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Parma. Nessa sequência de cinco jogos, a equipe marcou 10 gols e sofreu sete, com uma vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Milan entre os resultados de destaque.

Como x Bologna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 10 de janeiro de 2026, quando Como e Bologna empataram por 1 a 1 no Stadio Giuseppe Sinigaglia, pela Serie A. Antes disso, o Bologna venceu em casa por 1 a 0 em agosto de 2025 e por 2 a 0 em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Bologna tem o melhor retrospecto. O resultado mais expressivo do Como foi uma vitória por 5 a 1 em casa, em março de 2003.