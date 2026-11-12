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Como conseguir ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton: preços da Championship, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Wolverhampton Wanderers enfrenta o Southampton na Championship. Veja como garantir seus ingressos.

O Wolverhampton Wanderers recebe o Southampton no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em 15 de março de 2025, pela Premier League, quando o Wolverhampton Wanderers venceu fora de casa por 2 a 1 no St. Mary's. Antes disso, no confronto da temporada 2024–25 disputado no Molineux, o Wolverhampton Wanderers também venceu com tranquilidade, por 2 a 0.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship?

Wolverhampton Wanderers x Southampton será disputado no Molineux Stadium, em Wolverhampton, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Championship - Rodada 19
Molineux Stadium

Como comprar ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship?

Para comprar ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Wolverhampton Wanderers ou pelo site de ingressos do Southampton FC. Quem tem ingresso de temporada e os sócios dos clubes têm prioridade na compra.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingresso padrão para adultos: de £ 30 a £ 55.
  • Ingresso com desconto (idosos / jovens adultos): de £ 20 a £ 35.
  • Ingresso para menores de 17 anos: de £ 12 a £ 20.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

  • Faixa de preço da revenda padrão: de £ 45 a £ 110.
  • Assentos premium / nas laterais do campo: de £ 120 a mais de £ 250.

Wolverhampton Wanderers x Southampton pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Wolverhampton Wanderers e Southampton

O Wolverhampton Wanderers venceu quatro dos últimos cinco jogos pela Championship e empatou um. O resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Bristol City, em 4 de novembro. Nesse período, também venceu o Cardiff City por 3 a 0 e o Watford por 1 a 0. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 1 a 1 com o Portsmouth. A equipe de Peixoto marcou oito gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Southampton venceu três dos últimos cinco jogos pela Championship, empatou dois e não perdeu nenhum. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o West Bromwich Albion, em 3 de novembro. Antes disso, venceu o Queens Park Rangers por 4 a 1 e o West Ham United por 2 a 3 fora de casa. Empates anteriores com o Bolton Wanderers e vitórias fora de casa sobre o Norwich City completam a sequência de cinco jogos. A equipe de Eckert marcou nove gols e sofreu três nesse período.

WOL

WOL - Sequência

POR
E1-1
WAT
V1-0
CAC
V3-0
BRC
V1-2
WRE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SOU

SOU - Sequência

BOL
E0-0
WHU
V2-3
QPR
V4-1
WBA
E1-1
PNE
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Wolverhampton Wanderers x Southampton: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Premier League, em 15 de março de 2025, quando o Wolverhampton Wanderers venceu o Southampton por 1 a 2 no St. Mary's. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Premier League, o Wolverhampton Wanderers venceu quatro vezes e o Southampton, uma. O Wolverhampton Wanderers marcou nove gols nessas partidas, enquanto o Southampton marcou quatro.

Confrontos

WolverhamptonEmpateSouthampton
5
0
0
Premier League
Southampton badge
Southampton
SOU
1
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
2
FJ
Premier League
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
2
Southampton badge
Southampton
SOU
0
FJ
Premier League
Southampton badge
Southampton
SOU
1
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
2
FJ
Premier League
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
1
Southampton badge
Southampton
SOU
0
FJ
Premier League
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
3
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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