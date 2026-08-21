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Como conseguir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Werder Bremen
Leipzig
Bundesliga

Werder Bremen encara o RB Leipzig na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Werder Bremen enfrenta o RB Leipzig no sábado, 5 de setembro de 2026, no Weser Stadium, em Bremen.

O duelo no início da temporada dá ao Werder Bremen a chance de somar pontos cruciais em casa, enquanto o RB Leipzig busca embalar logo no começo da campanha. No encontro mais recente entre os dois pela Bundesliga, em 4 de abril de 2026, o RB Leipzig venceu o Werder Bremen por 2 a 1 no Weser Stadium.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Werder Bremen x RB Leipzig começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.

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Bundesliga - Rodada 2
Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x RB Leipzig no Weserstadion no sábado, 5 de setembro de 2026, sem referências a plataformas secundárias ou preços, siga os processos oficiais:

1. Portal oficial de ingressos do clube

  • Site do clube: Crie uma conta na loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen.
  • Pré-venda e prioridade para sócios: Sócios do clube e donos de carnês de temporada recebem prioridade na distribuição durante a fase inicial de venda de ingressos.
  • Venda ao público geral: Os ingressos restantes são colocados à venda para o público em geral mais perto do dia da partida.

2. Mercado secundário

  • Se os lugares oficiais se esgotarem, a StubHub é o lugar para encontrar ingressos restantes, com anúncios em uma variedade de faixas de preço e setores.
  • Os ingressos móveis são transferidos instantaneamente, o que é útil para uma compra de última hora perto do pontapé inicial.

3. Entrega dos ingressos e acesso

  • Ingressos digitais: As compras oficiais são entregues digitalmente como ingressos móveis ou documentos para imprimir em casa.
  • Entrada no dia do jogo: Os passes móveis podem ser escaneados diretamente nas catracas do Weser Stadium.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen como mandante no Weserstadion variam de acordo com a categoria e o nível do assento:

Faixas estimadas de preço dos ingressos (valor de face)

  • Ingressos para os setores em pé (Ostkurve / Fan Zone):
    • Inteira: €17 a €20
    • Meia-entrada / reduzido: €11 a €15
  • Ingressos para lugares sentados (Nord, Süd e West Tribüne):
    • Categoria 1 (central / anel inferior principal): €60 a €75
    • Categoria 2–3 (lateral / canto do anel superior): €40 a €55
    • Categoria 4 (atrás do gol / canto superior): €30 a €38
  • Setor visitante (bloco do RB Leipzig - arquibancada oeste):
    • Em pé: ~€17 a €19

Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen x RB Leipzig

As últimas cinco partidas do Werder Bremen foram todas amistosos de pré-temporada, com campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota. O compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Auxerre em 15 de agosto. Antes, durante o verão, o time empatou duas vezes com o Paderborn, com ambos os jogos terminando em 2 a 2, e venceu o Energie Cottbus, marcando quatro gols fora de casa, além do Bochum, por 2 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, o Bremen marcou oito gols e sofreu cinco.

A pré-temporada do RB Leipzig conta uma história mista. Seus cinco amistosos renderam três vitórias e duas derrotas, sendo a mais recente um revés por 3 a 1 para o Bayern de Munique em 15 de agosto, na Telekom Cup. A equipe também perdeu por 2 a 0 para o Leeds United no início de agosto. Pelo lado positivo, o Leipzig venceu o SC Verl por 4 a 0, seu resultado mais convincente no verão, e conquistou vitórias apertadas sobre Ingolstadt e VSG Altglienicke. O Leipzig marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.

SVW

SVW - Sequência

SCP
E2-2
SCP
E2-2
AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

VEL
V4-0
LEE
D2-0
FCB
D3-1
ETR
V0-6
BMG
V3-0
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Werder Bremen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes pela Bundesliga aconteceu em 4 de abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no Wohninvest Weserstadion. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leipzig leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Bremen, além de dois empates. O Leipzig marcou 11 gols nesses cinco jogos, contra quatro do Bremen, o que destaca seu domínio nos confrontos recentes entre os dois.

Confrontos

Werder BremenEmpateLeipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Werder Bremen x RB Leipzig

Na atual tabela da Bundesliga, o Werder Bremen está em 18º, enquanto o RB Leipzig ocupa a 14ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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