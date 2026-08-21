Como conseguir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Werder Bremen enfrenta o RB Leipzig no sábado, 5 de setembro de 2026, no Weser Stadium, em Bremen.
O duelo no início da temporada dá ao Werder Bremen a chance de somar pontos cruciais em casa, enquanto o RB Leipzig busca embalar logo no começo da campanha. No encontro mais recente entre os dois pela Bundesliga, em 4 de abril de 2026, o RB Leipzig venceu o Werder Bremen por 2 a 1 no Weser Stadium.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Werder Bremen x RB Leipzig começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.
Como comprar ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x RB Leipzig no Weserstadion no sábado, 5 de setembro de 2026, sem referências a plataformas secundárias ou preços, siga os processos oficiais:
1. Portal oficial de ingressos do clube
- Site do clube: Crie uma conta na loja oficial de ingressos do SV Werder Bremen.
- Pré-venda e prioridade para sócios: Sócios do clube e donos de carnês de temporada recebem prioridade na distribuição durante a fase inicial de venda de ingressos.
- Venda ao público geral: Os ingressos restantes são colocados à venda para o público em geral mais perto do dia da partida.
2. Mercado secundário
- Se os lugares oficiais se esgotarem, a StubHub é o lugar para encontrar ingressos restantes, com anúncios em uma variedade de faixas de preço e setores.
- Os ingressos móveis são transferidos instantaneamente, o que é útil para uma compra de última hora perto do pontapé inicial.
3. Entrega dos ingressos e acesso
- Ingressos digitais: As compras oficiais são entregues digitalmente como ingressos móveis ou documentos para imprimir em casa.
- Entrada no dia do jogo: Os passes móveis podem ser escaneados diretamente nas catracas do Weser Stadium.
Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen como mandante no Weserstadion variam de acordo com a categoria e o nível do assento:
Faixas estimadas de preço dos ingressos (valor de face)
- Ingressos para os setores em pé (Ostkurve / Fan Zone):
- Inteira: €17 a €20
- Meia-entrada / reduzido: €11 a €15
- Ingressos para lugares sentados (Nord, Süd e West Tribüne):
- Categoria 1 (central / anel inferior principal): €60 a €75
- Categoria 2–3 (lateral / canto do anel superior): €40 a €55
- Categoria 4 (atrás do gol / canto superior): €30 a €38
- Setor visitante (bloco do RB Leipzig - arquibancada oeste):
- Em pé: ~€17 a €19
Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Werder Bremen x RB Leipzig
As últimas cinco partidas do Werder Bremen foram todas amistosos de pré-temporada, com campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota. O compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Auxerre em 15 de agosto. Antes, durante o verão, o time empatou duas vezes com o Paderborn, com ambos os jogos terminando em 2 a 2, e venceu o Energie Cottbus, marcando quatro gols fora de casa, além do Bochum, por 2 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, o Bremen marcou oito gols e sofreu cinco.
A pré-temporada do RB Leipzig conta uma história mista. Seus cinco amistosos renderam três vitórias e duas derrotas, sendo a mais recente um revés por 3 a 1 para o Bayern de Munique em 15 de agosto, na Telekom Cup. A equipe também perdeu por 2 a 0 para o Leeds United no início de agosto. Pelo lado positivo, o Leipzig venceu o SC Verl por 4 a 0, seu resultado mais convincente no verão, e conquistou vitórias apertadas sobre Ingolstadt e VSG Altglienicke. O Leipzig marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.
Werder Bremen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes pela Bundesliga aconteceu em 4 de abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no Wohninvest Weserstadion. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leipzig leva vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Bremen, além de dois empates. O Leipzig marcou 11 gols nesses cinco jogos, contra quatro do Bremen, o que destaca seu domínio nos confrontos recentes entre os dois.
Confrontos
Classificação de Werder Bremen x RB Leipzig
Na atual tabela da Bundesliga, o Werder Bremen está em 18º, enquanto o RB Leipzig ocupa a 14ª posição.
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|4
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|10
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V
V
V
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|4
|2
|1
|1
|11
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V
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|1
|1
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|+5
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E
V
D
|6
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|1
|10
|6
|+4
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V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
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|1
|1
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|8
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E
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V
D
D
E
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|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
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|-13
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D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
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