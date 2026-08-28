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Como conseguir ingressos para Werder Bremen x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Augsburg
Bundesliga

Werder Bremen enfrenta o Augsburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Werder Bremen enfrenta o Augsburg no sábado, 19 de setembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

O SV Werder Bremen tentará capitalizar o fator casa e garantir pontos cruciais diante de sua torcida no início da campanha. O FC Augsburg viaja para o norte em busca de um bom desempenho fora de casa, com o objetivo de repetir a vitória por 3 a 1 sobre o Bremen no Weserstadion em maio de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Werder Bremen x Augsburg começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

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Bundesliga - Rodada 4
Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre SV Werder Bremen e FC Augsburg pela Bundesliga, no Weserstadion, você tem dois métodos principais:

Canais oficiais do SV Werder Bremen

  • Loja de ingressos do clube: Visite online o portal oficial de ingressos do SV Werder Bremen.
  • Prioridade para sócios: Os sócios do clube recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura ao público em geral.
  • Venda para o público em geral: Os ingressos restantes são disponibilizados ao público pouco depois do encerramento da janela de pré-venda para sócios.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida esgotar, consulte o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen em seu site, onde detentores de carnê de temporada revendem seus lugares pelo valor de face.

Plataformas secundárias de ingressos

  • Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub listam revendas disponíveis. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e a localização do assento.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen em casa, no Weserstadion, dependem da categoria do assento e da faixa de preço da partida:

Preços oficiais de face dos ingressos

  • Ingressos para setores em pé (Ostkurve / bloco da torcida): € 17 – € 20 (tarifas de concessão/reduzidas: € 11 – € 15)  
  • Categoria 4 (cantos superiores / atrás dos gols): € 30 – € 38  
  • Categoria 2–3 (laterais e setores superiores): € 40 – € 55  
  • Categoria 1 (central inferior e setores principais): € 60 – € 75  

Preços no mercado secundário

  • Se a compra for feita por meio da troca oficial de ingressos do Werder Bremen (Zweitmarkt), os ingressos são revendidos pelo valor de face original, acrescido de uma taxa de processamento de 10%.  
  • Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de revenda para este confronto específico normalmente começam em cerca de € 40 a € 67 para assentos básicos, com lugares de categorias superiores chegando a € 100+, dependendo da demanda.  

Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Werder Bremen e Augsburg

O Werder Bremen chega para este confronto com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lueneburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. Antes disso, o Bremen empatou duas vezes com o Paderborn, ambas terminando em 2 a 2, e sofreu uma derrota por 1 a 0 em amistoso contra o Auxerre. A equipe também venceu o Energie Cottbus por 4 a 2 fora de casa na pré-temporada. O Bremen marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Augsburg chega com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o Schwaz por 15 a 0 em amistosos de pré-temporada. As derrotas vieram contra o Leeds United, que venceu por 4 a 0, e o Bournemouth, que triunfou por 5 a 2. O Augsburg marcou 20 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

SVW

SVW - Sequência

AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCA

FCA - Sequência

LEE
D4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Werder Bremen x Augsburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Augsburg venceu o Werder Bremen por 3 a 1 em uma partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, as equipes empataram em 0 a 0 quando o Augsburg recebeu o Bremen em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Bremen, além de um empate. O Augsburg marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Bremen fez cinco.

Confrontos

Werder BremenEmpateAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Werder Bremen x Augsburg

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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