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Como conseguir ingressos para Villarreal x Real Betis: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Villarreal enfrenta o Real Betis no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

Quando é o pontapé inicial de Villarreal x Real Betis pela La Liga?

O Villarreal enfrenta o Real Betis no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

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La Liga - Rodada 5
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis pela La Liga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis no Estadio de la Cerámica, siga estes passos padrão:

  • Site oficial do clube: O método mais seguro e direto é pelo portal oficial de ingressos do Villarreal CF. Os ingressos para o público em geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
  • Bilheteria do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real, sujeito à disponibilidade.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Opções premium para o dia do jogo e lugares VIP podem ser reservados diretamente pelo portal oficial de experiências do Villarreal.
  • Plataformas de mercado secundário: Se os ingressos de entrada geral se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, podem se tornar uma opção alternativa.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Betis pela La Liga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão de entrada geral comprados diretamente na bilheteria oficial do Villarreal variam de €30 a €80 para categorias gerais de assentos, como os setores Fondo e Gol, até a Tribuna.
  • VIP e hospitalidade: As opções premium para o dia do jogo e acesso a lounges começam em mais de €150.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços normalmente começam em cerca de €50 a €85 para entrada básica e podem chegar a mais de €140 para vistas centrais privilegiadas, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Villarreal x Real Betis pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Real Betis

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid na La Liga, em 23 de agosto, após a igualdade em 2 a 2 na rodada de abertura contra o Racing Santander. Na pré-temporada, venceu o Galatasaray por 2 a 1 e o Levante por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para o Lens. Ao longo dessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu sete.

O Real Betis chega com um momento recente mais forte. Nos últimos cinco jogos, somou três vitórias, um empate e uma derrota. A atuação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad pela La Liga, em 21 de agosto. Também venceu o Arsenal por 3 a 1 e o Almeria por 1 a 0 na pré-temporada, empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter. O Betis marcou cinco gols e sofreu três ao longo dessas cinco partidas.

VIL

VIL - Sequência

SAN
E2-2
ATM
E2-2
ALA
D1-0
COR
D2-3
BVB
D3-2
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BET

BET - Sequência

RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
RMA
V1-0
LIL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Villarreal x Real Betis: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela La Liga em 17 de janeiro de 2026, quando o Real Betis recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 no Estadio de la Ceramica, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela La Liga, o Villarreal tem três vitórias contra uma do Betis, além de um empate, embora o Betis tenha vencido o duelo mais recente. As equipes também protagonizaram uma vitória do Villarreal por 2 a 1 em Seville, em abril de 2025, e outro triunfo do Villarreal por 2 a 1 em dezembro de 2024.

Confrontos

VillarrealEmpateBétis
2
1
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Villarreal x Real Betis

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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