Como conseguir ingressos para Villarreal x Levante: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Villarreal enfrenta o Levante na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.
Historicamente, o Villarreal tem ampla vantagem nos confrontos diretos competitivos recentes, incluindo uma contundente vitória em casa por 5 a 1 sobre o Levante no duelo mais recente entre os dois pela LaLiga nesse estádio. Com o Levante tentando evitar a pressão precoce contra o rebaixamento e o Villarreal em busca de vagas de classificação para competições europeias, os dois clubes chegam à partida em busca de um resultado crucial na liga.
Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Levante pela LaLiga?
Villarreal x Levante acontece no Estadio de la Cerámica, em Villarreal. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial.
Como comprar ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Levante no Estadio de la Cerámica, você pode adquiri-los por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:
Compra direta oficial
- Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais direta é por meio do portal de ingressos no site oficial do Villarreal CF (operado pela OneBox), onde os ingressos são colocados à venda para o público em geral depois que os sócios-torcedores são atendidos.
- Bilheteria do Estadio de la Cerámica: Os ingressos podem ser comprados diretamente, de forma presencial, na bilheteria do estádio (taquillas) no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, sujeitos à disponibilidade.
Plataformas secundárias e de revenda de ingressos
- Agregadores e revendedores: Se as cotas oficiais se esgotarem, os ingressos estarão disponíveis em mercados secundários, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Villarreal x Levante variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:
Preços oficiais diretos (Estadio de la Cerámica)
- Entrada geral (atrás dos gols): € 25 – € 40
- Laterais (Preferente / Tribuna Lateral): € 45 – € 70
- Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): € 75 – € 120+
- Pacotes VIP / hospitalidade: € 150 – € 300+
Villarreal x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Levante
O Villarreal somou quatro pontos em seus dois jogos pela LaLiga, com ambos terminando em 2 a 2. Sua partida mais recente foi um empate fora de casa contra o Atletico Madrid em 23 de agosto, e também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. As duas vitórias vieram na pré-temporada, ao bater Galatasaray por 2 a 1 e Levante por 1 a 0, enquanto a derrota por 3 a 1 para o Lens foi a única. O Villarreal marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Os últimos cinco jogos do Levante renderam duas vitórias, duas derrotas e um empate. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa contra o Osasuna pela LaLiga em 24 de agosto, depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura. Antes do início da temporada competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A outra vitória da pré-temporada veio contra o Al Qadsiah, por 1 a 0. O Levante marcou três gols e sofreu três nesses cinco jogos.
Villarreal x Levante: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 5 de agosto de 2026, quando o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, as equipes se enfrentaram pela LaLiga em 2 de maio de 2026, com vitória do Villarreal por 5 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villarreal venceu quatro vezes, enquanto o Levante conquistou uma vitória, por 2 a 0 em casa, pela LaLiga, em abril de 2022. Os dois clubes também se enfrentaram pela LaLiga em 18 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 1 a 0 fora de casa, e em um amistoso em agosto de 2022, que o Villarreal venceu por 3 a 1.
Confrontos
Classificação de Villarreal e Levante
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D