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La Liga
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Como conseguir ingressos para Villarreal x Levante: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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La Liga

O Villarreal enfrenta o Levante em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Villarreal enfrenta o Levante na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.

Historicamente, o Villarreal tem ampla vantagem nos confrontos diretos competitivos recentes, incluindo uma contundente vitória em casa por 5 a 1 sobre o Levante no duelo mais recente entre os dois pela LaLiga nesse estádio. Com o Levante tentando evitar a pressão precoce contra o rebaixamento e o Villarreal em busca de vagas de classificação para competições europeias, os dois clubes chegam à partida em busca de um resultado crucial na liga.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Levante pela LaLiga?

Villarreal x Levante acontece no Estadio de la Cerámica, em Villarreal. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial.

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La Liga - Rodada 7
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Levante no Estadio de la Cerámica, você pode adquiri-los por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:

Compra direta oficial

  • Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais direta é por meio do portal de ingressos no site oficial do Villarreal CF (operado pela OneBox), onde os ingressos são colocados à venda para o público em geral depois que os sócios-torcedores são atendidos.
  • Bilheteria do Estadio de la Cerámica: Os ingressos podem ser comprados diretamente, de forma presencial, na bilheteria do estádio (taquillas) no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, sujeitos à disponibilidade.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

  • Agregadores e revendedores: Se as cotas oficiais se esgotarem, os ingressos estarão disponíveis em mercados secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Levante variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Preços oficiais diretos (Estadio de la Cerámica)

  • Entrada geral (atrás dos gols): € 25 – € 40
  • Laterais (Preferente / Tribuna Lateral): € 45 – € 70
  • Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): € 75 – € 120+
  • Pacotes VIP / hospitalidade: € 150 – € 300+

Villarreal x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Levante

O Villarreal somou quatro pontos em seus dois jogos pela LaLiga, com ambos terminando em 2 a 2. Sua partida mais recente foi um empate fora de casa contra o Atletico Madrid em 23 de agosto, e também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. As duas vitórias vieram na pré-temporada, ao bater Galatasaray por 2 a 1 e Levante por 1 a 0, enquanto a derrota por 3 a 1 para o Lens foi a única. O Villarreal marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Levante renderam duas vitórias, duas derrotas e um empate. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa contra o Osasuna pela LaLiga em 24 de agosto, depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura. Antes do início da temporada competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A outra vitória da pré-temporada veio contra o Al Qadsiah, por 1 a 0. O Levante marcou três gols e sofreu três nesses cinco jogos.

VIL

VIL - Sequência

ALA
D1-0
COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LEV

LEV - Sequência

ESP
D3-0
OSA
E0-0
BET
V5-2
MAL
E0-0
BAR
D2-4
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Villarreal x Levante: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 5 de agosto de 2026, quando o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, as equipes se enfrentaram pela LaLiga em 2 de maio de 2026, com vitória do Villarreal por 5 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villarreal venceu quatro vezes, enquanto o Levante conquistou uma vitória, por 2 a 0 em casa, pela LaLiga, em abril de 2022. Os dois clubes também se enfrentaram pela LaLiga em 18 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 1 a 0 fora de casa, e em um amistoso em agosto de 2022, que o Villarreal venceu por 3 a 1.

Confrontos

VillarrealEmpateLevante
4
0
1
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Villarreal e Levante

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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