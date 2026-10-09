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Como conseguir ingressos para Villarreal x Elche: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Villarreal enfrenta o Elche em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Villarreal enfrenta o Elche no sábado, 17 de outubro de 2026, no Estadio de la Ceramica.

As duas equipes estarão ansiosas para somar os três pontos e melhorar sua posição logo no início da campanha. No último encontro pela liga neste estádio, em março de 2026, o Villarreal venceu o Elche por 2 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Elche pela LaLiga?

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La Liga - Rodada 9
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal e Elche no Estadio de la Cerámica, você pode seguir estas principais opções:

1. Site oficial do Villarreal CF ou bilheteria

  • A opção mais direta e confiável é comprar os ingressos pela plataforma oficial de venda de ingressos online do Villarreal CF. Como alternativa, você pode comprá-los pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Villarreal. Os ingressos de entrada geral normalmente começam a ser vendidos algumas semanas antes do dia do jogo.

2. Opções VIP e hospitality

  • Para assentos especializados, acesso a lounges ou pacotes de comida e bebida, os ingressos oficiais de hospitality podem ser reservados diretamente pelo portal de ingressos VIP do Villarreal ou por fornecedores de ingressos dedicados.

3. Mercados secundários

  • Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam ingressos de revenda de vendedores.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Elche no Estadio de la Cerámica variam dependendo de onde você os compra e do setor do assento:

1. Venda direta oficial:

Quando comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal CF ou pelo portal online, os ingressos padrão para adultos geralmente variam de €20 a €50 (mais uma pequena taxa administrativa de cerca de €2,50).

  • Atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): €20 – €25
    • Laterais (Preferencia / Tribuna): €35 – €50
    • Super Tribuna & Hospitality: €150+

2. Mercados secundários e revenda

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os ingressos de revenda normalmente começam em torno de €50 a €60 para assentos padrão, enquanto lugares premium ou com visão mais próxima podem custar significativamente mais, dependendo da demanda.

Villarreal x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Elche

O Villarreal venceu uma, empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Malaga, pela LaLiga, em 17 de setembro, encerrando uma sequência difícil. Antes disso, perdeu por 1 a 2 para o Real Betis e por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League. Ao longo dessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu dez.

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos de LaLiga, com um empate e quatro derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 3 para o Real Madrid, e antes disso foi derrotado por 5 a 0 pelo Barcelona. O time de Anselmi marcou seis gols e sofreu 15 nessas cinco partidas.

VIL

VIL - Sequência

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ELC

ELC - Sequência

SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
E1-1
RMA
D2-3
ESP
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Villarreal x Elche: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Villarreal venceu por 2 a 1 no Estadio de la Ceramica, pela LaLiga. Antes disso, o Elche venceu por 1 a 3 quando as equipes se enfrentaram em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra duas do Elche, sem nenhum empate registrado.

Confrontos

VillarrealEmpateElche
3
0
2
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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