O Villarreal enfrenta o Elche no sábado, 17 de outubro de 2026, no Estadio de la Ceramica.
As duas equipes estarão ansiosas para somar os três pontos e melhorar sua posição logo no início da campanha. No último encontro pela liga neste estádio, em março de 2026, o Villarreal venceu o Elche por 2 a 1.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Elche pela LaLiga?
Como comprar ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal e Elche no Estadio de la Cerámica, você pode seguir estas principais opções:
1. Site oficial do Villarreal CF ou bilheteria
- A opção mais direta e confiável é comprar os ingressos pela plataforma oficial de venda de ingressos online do Villarreal CF. Como alternativa, você pode comprá-los pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Villarreal. Os ingressos de entrada geral normalmente começam a ser vendidos algumas semanas antes do dia do jogo.
2. Opções VIP e hospitality
- Para assentos especializados, acesso a lounges ou pacotes de comida e bebida, os ingressos oficiais de hospitality podem ser reservados diretamente pelo portal de ingressos VIP do Villarreal ou por fornecedores de ingressos dedicados.
3. Mercados secundários
- Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam ingressos de revenda de vendedores.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Villarreal x Elche no Estadio de la Cerámica variam dependendo de onde você os compra e do setor do assento:
1. Venda direta oficial:
Quando comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal CF ou pelo portal online, os ingressos padrão para adultos geralmente variam de €20 a €50 (mais uma pequena taxa administrativa de cerca de €2,50).
- Atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): €20 – €25
- Laterais (Preferencia / Tribuna): €35 – €50
- Super Tribuna & Hospitality: €150+
2. Mercados secundários e revenda
Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os ingressos de revenda normalmente começam em torno de €50 a €60 para assentos padrão, enquanto lugares premium ou com visão mais próxima podem custar significativamente mais, dependendo da demanda.
Villarreal x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Elche
O Villarreal venceu uma, empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Malaga, pela LaLiga, em 17 de setembro, encerrando uma sequência difícil. Antes disso, perdeu por 1 a 2 para o Real Betis e por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League. Ao longo dessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu dez.
O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos de LaLiga, com um empate e quatro derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 3 para o Real Madrid, e antes disso foi derrotado por 5 a 0 pelo Barcelona. O time de Anselmi marcou seis gols e sofreu 15 nessas cinco partidas.
Villarreal x Elche: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Villarreal venceu por 2 a 1 no Estadio de la Ceramica, pela LaLiga. Antes disso, o Elche venceu por 1 a 3 quando as equipes se enfrentaram em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra duas do Elche, sem nenhum empate registrado.