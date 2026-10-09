O Villarreal enfrenta o Elche no sábado, 17 de outubro de 2026, no Estadio de la Ceramica.

As duas equipes estarão ansiosas para somar os três pontos e melhorar sua posição logo no início da campanha. No último encontro pela liga neste estádio, em março de 2026, o Villarreal venceu o Elche por 2 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Villarreal x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Elche pela LaLiga?

La Liga - Rodada 9 17 de out. de 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal e Elche no Estadio de la Cerámica, você pode seguir estas principais opções:

1. Site oficial do Villarreal CF ou bilheteria

A opção mais direta e confiável é comprar os ingressos pela plataforma oficial de venda de ingressos online do Villarreal CF. Como alternativa, você pode comprá-los pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Villarreal. Os ingressos de entrada geral normalmente começam a ser vendidos algumas semanas antes do dia do jogo.

2. Opções VIP e hospitality

Para assentos especializados, acesso a lounges ou pacotes de comida e bebida, os ingressos oficiais de hospitality podem ser reservados diretamente pelo portal de ingressos VIP do Villarreal ou por fornecedores de ingressos dedicados.

3. Mercados secundários

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub listam ingressos de revenda de vendedores.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Elche pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Elche no Estadio de la Cerámica variam dependendo de onde você os compra e do setor do assento:

1. Venda direta oficial:

Quando comprados diretamente pela bilheteria oficial do Villarreal CF ou pelo portal online, os ingressos padrão para adultos geralmente variam de €20 a €50 (mais uma pequena taxa administrativa de cerca de €2,50).

Atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): €20 – €25

Laterais (Preferencia / Tribuna): €35 – €50 Super Tribuna & Hospitality: €150+



2. Mercados secundários e revenda

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os ingressos de revenda normalmente começam em torno de €50 a €60 para assentos padrão, enquanto lugares premium ou com visão mais próxima podem custar significativamente mais, dependendo da demanda.

Villarreal x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Elche

O Villarreal venceu uma, empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Malaga, pela LaLiga, em 17 de setembro, encerrando uma sequência difícil. Antes disso, perdeu por 1 a 2 para o Real Betis e por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League. Ao longo dessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu dez.

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos de LaLiga, com um empate e quatro derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 3 para o Real Madrid, e antes disso foi derrotado por 5 a 0 pelo Barcelona. O time de Anselmi marcou seis gols e sofreu 15 nessas cinco partidas.

Villarreal x Elche: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2026, quando o Villarreal venceu por 2 a 1 no Estadio de la Ceramica, pela LaLiga. Antes disso, o Elche venceu por 1 a 3 quando as equipes se enfrentaram em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra duas do Elche, sem nenhum empate registrado.