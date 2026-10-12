O VfB Stuttgart recebe o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, na MHP Arena, em Stuttgart.

O VfB Stuttgart venceu quatro dos últimos cinco confrontos com o Mönchengladbach, incluindo uma vitória por 3 a 0 fora de casa no encontro mais recente, em janeiro de 2026. Enquanto isso, o Borussia Mönchengladbach tenta interromper uma sequência difícil na defesa após perder as quatro primeiras partidas no campeonato.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 7 23 de out. de 2026 - 14:30 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach na MHP Arena, há algumas opções, dos canais oficiais dos clubes às plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart: A maneira mais direta de comprar ingressos é pela loja online oficial do VfB Stuttgart. : A maneira mais segura e confiável de comprar ingressos é pela loja online oficial do VfB Stuttgart.

Cota oficial para a torcida visitante (Borussia Mönchengladbach): Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelos canais oficiais de venda do Borussia Mönchengladbach a seus sócios cadastrados e à sua rede de clubes de torcedores.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach na MHP Arena variam bastante conforme a compra seja feita pelo preço original nos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Preços oficiais originais

Na compra diretamente pela loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart ou pela cota da torcida visitante, as categorias de preços oficiais da Bundesliga geralmente têm os seguintes valores:

Setor em pé (Stehplätze): Cerca de € 18 a € 25

Assentos comuns (Sitzplätze - setores atrás dos gols / anel superior): Aproximadamente € 35 a € 55

Assentos da categoria 1 (arquibancadas principal e oposta / anel inferior): Cerca de € 60 a € 90 ou mais

VIP e hospitalidade: A partir de € 250 , podendo chegar a várias centenas de euros, dependendo do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais: Os ingressos de revenda para assentos no anel superior geralmente começam em torno de € 45 a € 115 .

Preço médio de revenda: Dependendo da disponibilidade e do setor, os preços médios na revenda variam entre € 110 e € 500 ou mais por assento.

Revenda de ingressos VIP / premium: Pode ultrapassar € 1.000 .

VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga: Tudo o que você precisa saber

Momento de VfB Stuttgart e Borussia Mönchengladbach

O Stuttgart venceu uma e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições, com nove gols marcados e oito sofridos nesse período. Na partida mais recente, perdeu em casa por 1 a 0 para o Borussia Dortmund pela Bundesliga. Antes disso, venceu o FC Köln por 4 a 1 na Bundesliga e o Viking por 3 a 1 na Champions League, embora as derrotas para o Hoffenheim e o Bayern de Munique, esta última por 5 a 1, evidenciem a irregularidade que marcou sua temporada até agora.

O Mönchengladbach venceu apenas uma das últimas cinco partidas: a vitória por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz pela Copa da Alemanha. Na Bundesliga, perdeu os quatro jogos e sofreu 16 gols nessas partidas. Seu compromisso mais recente no campeonato terminou em derrota em casa por 4 a 2 para o Mainz 05. Nesse período, a equipe também perdeu por 5 a 0 para o Freiburg e por 3 a 0 fora de casa para o RB Leipzig.

VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes foi em janeiro de 2026, quando o Mönchengladbach recebeu o Stuttgart e perdeu por 3 a 0. O Stuttgart também venceu o outro jogo entre eles naquela temporada, por 1 a 0 em casa, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Stuttgart tem o melhor retrospecto, incluindo uma vitória por 4 a 0 em casa em maio de 2024. A única vitória do Mönchengladbach veio em fevereiro de 2025, por 2 a 1 em Stuttgart.