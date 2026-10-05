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Como conseguir ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O VfB Stuttgart enfrenta o Atlético de Madrid na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

O VfB Stuttgart enfrenta o Atlético de Madrid na terça-feira, 20 de outubro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

As duas equipes buscam somar pontos cruciais para avançar diretamente às oitavas de final sem precisar disputar uma fase de play-off. O confronto coloca frente a frente a intensidade ofensiva do Stuttgart e a conhecida disciplina tática e defensiva de Diego Simeone no cenário continental.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid começa na MHPArena, em Stuttgart, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Existem vários canais principais para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid na MHPArena:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Loja de ingressos do VfB Stuttgart: Conta com acesso prioritário na pré-venda, com membros normalmente recebendo direito de compra antecipada e descontos. Quaisquer assentos padrão restantes são colocados à venda para o público diretamente no portal do clube.
  • Cota destinada ao setor visitante do Atlético de Madrid: Os torcedores que desejarem sentar no setor visitante devem comprar ingressos por meio do portal oficial para membros do Atlético de Madrid, já que os ingressos para visitantes são administrados diretamente pela equipe visitante.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais de face (vendas primárias)

Os ingressos oficiais vendidos diretamente pelo VfB Stuttgart, por meio de pré-vendas para membros ou de vendas públicas padrão, seguem estritamente a precificação por categoria:

  • Ingressos para área em pé (Stehplätze): Aproximadamente € 18,50 – € 25
  • Ingressos para lugares sentados (Sitzplätze): Variando de € 45 – € 110, dependendo do setor do estádio, como áreas atrás do gol curvadas versus arquibancada principal / Haupttribüne
  • Cota para o setor visitante (torcedores do Atlético de Madrid): Normalmente fixada em torno de € 45 – € 70 por ingresso, de acordo com os tetos de preço da UEFA para ingressos de visitantes

2. Mercados secundários de ingressos

Como a demanda por partidas de alto nível da Champions League normalmente supera a oferta oficial, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam entradas com base na demanda do mercado:

  • Categoria padrão / lugares na curva: Variando de € 115 – € 230
  • Arquibancada principal / lugares premium laterais: Variando de € 240 – € 420+
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Variando de € 500 – € 1.200+

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de VfB Stuttgart x Atlético de Madrid

O Stuttgart venceu duas e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hoffenheim na liga. O único ponto positivo nessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League, embora as derrotas para Bayern de Munique, por 5 a 1, e Hoffenheim destaquem uma vulnerabilidade contra adversários de qualidade. O Stuttgart marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Atlético de Madrid venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi uma convincente vitória em casa por 4 a 0 sobre o Osasuna em LaLiga, e a equipe também venceu por 3 a 0 fora de casa a Real Sociedad. As derrotas vieram contra o Liverpool na Champions League, por 2 a 1, e diante do Athletic Bilbao em LaLiga, por 3 a 0. O time de Simeone marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

STU

STU - Sequência

KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
D2-1
BVB
D0-1
GFT
V5-0
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATM

ATM - Sequência

ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um empate por 1 a 1 em um amistoso de clubes disputado em 5 de agosto de 2018. Como há apenas uma partida registrada entre as equipes, não existe um padrão mais amplo de confronto direto a ser avaliado antes deste duelo da Champions League.

Confrontos

StuttgartEmpateAtlético de Madrid
0
1
0
Amistosos de clubes
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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