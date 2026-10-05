O VfB Stuttgart enfrenta o Atlético de Madrid na terça-feira, 20 de outubro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.

As duas equipes buscam somar pontos cruciais para avançar diretamente às oitavas de final sem precisar disputar uma fase de play-off. O confronto coloca frente a frente a intensidade ofensiva do Stuttgart e a conhecida disciplina tática e defensiva de Diego Simeone no cenário continental.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid começa na MHPArena, em Stuttgart, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Existem vários canais principais para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid na MHPArena:

1. Canais oficiais dos clubes

Loja de ingressos do VfB Stuttgart: Conta com acesso prioritário na pré-venda, com membros normalmente recebendo direito de compra antecipada e descontos. Quaisquer assentos padrão restantes são colocados à venda para o público diretamente no portal do clube.

Cota destinada ao setor visitante do Atlético de Madrid: Os torcedores que desejarem sentar no setor visitante devem comprar ingressos por meio do portal oficial para membros do Atlético de Madrid, já que os ingressos para visitantes são administrados diretamente pela equipe visitante.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais de face (vendas primárias)

Os ingressos oficiais vendidos diretamente pelo VfB Stuttgart, por meio de pré-vendas para membros ou de vendas públicas padrão, seguem estritamente a precificação por categoria:

Ingressos para área em pé (Stehplätze): Aproximadamente € 18,50 – € 25

Ingressos para lugares sentados (Sitzplätze): Variando de € 45 – € 110 , dependendo do setor do estádio, como áreas atrás do gol curvadas versus arquibancada principal / Haupttribüne

Cota para o setor visitante (torcedores do Atlético de Madrid): Normalmente fixada em torno de € 45 – € 70 por ingresso, de acordo com os tetos de preço da UEFA para ingressos de visitantes

2. Mercados secundários de ingressos

Como a demanda por partidas de alto nível da Champions League normalmente supera a oferta oficial, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam entradas com base na demanda do mercado:

Categoria padrão / lugares na curva: Variando de € 115 – € 230

Arquibancada principal / lugares premium laterais: Variando de € 240 – € 420+

Pacotes de hospitalidade e VIP: Variando de € 500 – € 1.200+

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de VfB Stuttgart x Atlético de Madrid

O Stuttgart venceu duas e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hoffenheim na liga. O único ponto positivo nessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League, embora as derrotas para Bayern de Munique, por 5 a 1, e Hoffenheim destaquem uma vulnerabilidade contra adversários de qualidade. O Stuttgart marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Atlético de Madrid venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi uma convincente vitória em casa por 4 a 0 sobre o Osasuna em LaLiga, e a equipe também venceu por 3 a 0 fora de casa a Real Sociedad. As derrotas vieram contra o Liverpool na Champions League, por 2 a 1, e diante do Athletic Bilbao em LaLiga, por 3 a 0. O time de Simeone marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

VfB Stuttgart x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um empate por 1 a 1 em um amistoso de clubes disputado em 5 de agosto de 2018. Como há apenas uma partida registrada entre as equipes, não existe um padrão mais amplo de confronto direto a ser avaliado antes deste duelo da Champions League.