Como conseguir ingressos para Valencia x Real Sociedad: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Valencia enfrenta a Real Sociedad na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Valencia conquistou uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 sobre a Real Sociedad, em uma partida movimentada. Historicamente, os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido bastante equilibrados, com uma mistura de vitórias apertadas e empates.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Valencia x Real Sociedad acontece no Estadio Mestalla, em Valência, com o horário de início a ser confirmado pela sua emissora local.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Valencia e Real Sociedad no Estadio Mestalla, em 20 de setembro de 2026, você pode usar estes canais oficiais e secundários:

Site oficial do Valencia CF: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Valencia CF. Os ingressos geralmente são disponibilizados ao público geral algumas semanas antes do dia do jogo, depois que os detentores de carnê de temporada ( socis ) tiverem ocupado seus lugares.

Bilheteria do Estadio Mestalla: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do estádio, em Valência, nos dias que antecedem o jogo ou no dia da partida, desde que o confronto não esteja completamente esgotado.

Mercados secundários e agregadores: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub oferecem ingressos revendidos para partidas no Mestalla.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Real Sociedad por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Valencia e Real Sociedad no Estadio Mestalla dependem do canal de compra e da categoria do assento:

Lote oficial para o público geral (valor de face): Diretamente com o Valencia CF, os ingressos padrão para o dia do jogo geralmente variam de £25 a £75 (€30 a €85) para assentos padrão nos anéis superior e inferior, dependendo da localização no estádio.

Mercado secundário e revendedores: Em agregadores de ingressos e plataformas de revenda como a StubHub, os assentos de entrada normalmente começam em torno de £45 a £60 ($59 a $76), enquanto os ingressos padrão médios custam cerca de £180 a £200 . Opções VIP ou de hospitalidade podem começar em £600+ .

Valencia x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Valencia e Real Sociedad

O Valencia venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 25 de agosto, após um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo três dias antes. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. O Valencia não marcou em três dessas cinco partidas, e seus dois compromissos competitivos nesta temporada terminaram sem gols no lado certo.

A Real Sociedad perdeu suas cinco partidas mais recentes. Seu último jogo foi uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 21 de agosto, e antes disso foi derrotada por 3 a 1 pelo Chelsea e sofreu derrotas consecutivas para o FC Koeln na pré-temporada. Duas derrotas para o Koeln e um revés por 2 a 1 para o Toulouse completam uma sequência de cinco derrotas seguidas. O time de Matarazzo marcou três gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

Valencia x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Valencia venceu fora de casa a Real Sociedad por 4 a 3. Antes disso, os dois clubes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Valencia tem duas vitórias contra duas da Real Sociedad, além de um empate. O confronto mais recente em casa no Mestalla, em janeiro de 2025, terminou com vitória do Valencia por 1 a 0.