Valencia e Athletic Bilbao se enfrentam no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.
Valencia CF e Athletic Club compartilham uma rivalidade de longa data no futebol espanhol como duas das instituições mais históricas de LaLiga. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Valencia garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 no estádio San Mamés.
Deixe a GOAL te passar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?
Valencia x Athletic Bilbao acontece no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 18 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?
Para garantir ingressos para a partida de Valencia CF x Athletic Club por LaLiga no estádio Mestalla, você pode seguir estas principais opções de compra:
1. Portal oficial de ingressos do Valencia CF
- Acesse a loja oficial de ingressos online do Valencia CF, selecione o jogo contra o Athletic Club e escolha o setor de sua preferência.
2. Bilheterias do Mestalla (Taquillas)
- Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de admissão geral podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio Mestalla (Taquillas) nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.
3. Pacotes VIP e de hospitalidade oficiais
- Para assentos garantidos com comida e acesso ao lounge, opções VIP/Hospitality estão disponíveis diretamente no site oficial do Valencia CF bem antes das vendas padrão de admissão geral.
4. Mercado secundário de ingressos
- Se os ingressos primários por meio do Valencia CF estiverem esgotados ou indisponíveis, você pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Valencia CF x Athletic Club no estádio Mestalla variam dependendo da categoria do assento e de onde você os comprar:
1. Preços oficiais do clube (valor de face)
- Admissão geral / assentos padrão: Os ingressos oficiais de venda geral pelo Valencia CF normalmente variam de € 40 a € 85.
- Anel superior / atrás dos gols (Gol Gran/Norte): ~€ 40 – € 55
- Arquibancadas laterais (Grada de la Mar): ~€ 60 – € 75
- Tribuna principal (Tribuna): ~€ 75 – € 90+
- Pacotes VIP & Hospitality: As opções oficiais de hospitalidade, com acesso ao lounge, catering e assentos premium, geralmente variam de € 150 a € 250+.
2. Preços no mercado secundário
- Revenda e plataformas de ingressos: Em plataformas secundárias como a StubHub, os preços flutuam de acordo com a demanda:
- Assentos de entrada: A partir de € 40 a € 80 para setores superiores ou atrás dos gols.
- Assento médio em dia de jogo: Normalmente em torno de € 120 a € 170 para visões centrais ou do anel inferior.
- Categoria 1 / assentos premium: Podem variar entre € 200 e € 250.
Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Valencia e Athletic Bilbao
O Valencia venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Deportivo Alaves em 15 de setembro, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas. Essas derrotas incluíram uma goleada sofrida por 5 a 0 para o Barcelona e um revés por 1 a 0 fora de casa para o Sevilla. Ao longo dessas cinco partidas, o Valencia marcou dois gols e sofreu nove.
O Athletic Bilbao somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Seu resultado de destaque foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid, e a equipe também venceu por 2 a 0 fora de casa o Celta Vigo. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Elche em 12 de setembro. O Athletic marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.
Valencia x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o Valencia venceu por 1 a 0 na casa do Athletic Bilbao em LaLiga. Antes disso, o Athletic venceu o Valencia por 2 a 1 em um confronto da Copa do Rei, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Valencia venceu duas.