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Como conseguir ingressos para Valencia x Athletic Bilbao: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Valencia enfrenta o Athletic Bilbao em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Valencia e Athletic Bilbao se enfrentam no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

Valencia CF e Athletic Club compartilham uma rivalidade de longa data no futebol espanhol como duas das instituições mais históricas de LaLiga. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Valencia garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 no estádio San Mamés.

Deixe a GOAL te passar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Valencia x Athletic Bilbao acontece no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 18 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 9
Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Para garantir ingressos para a partida de Valencia CF x Athletic Club por LaLiga no estádio Mestalla, você pode seguir estas principais opções de compra:

1. Portal oficial de ingressos do Valencia CF

  • Acesse a loja oficial de ingressos online do Valencia CF, selecione o jogo contra o Athletic Club e escolha o setor de sua preferência.

2. Bilheterias do Mestalla (Taquillas)

  • Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de admissão geral podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio Mestalla (Taquillas) nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

3. Pacotes VIP e de hospitalidade oficiais

  • Para assentos garantidos com comida e acesso ao lounge, opções VIP/Hospitality estão disponíveis diretamente no site oficial do Valencia CF bem antes das vendas padrão de admissão geral.

4. Mercado secundário de ingressos

  • Se os ingressos primários por meio do Valencia CF estiverem esgotados ou indisponíveis, você pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF x Athletic Club no estádio Mestalla variam dependendo da categoria do assento e de onde você os comprar:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

  • Admissão geral / assentos padrão: Os ingressos oficiais de venda geral pelo Valencia CF normalmente variam de € 40 a € 85.
    • Anel superior / atrás dos gols (Gol Gran/Norte): ~€ 40 – € 55
    • Arquibancadas laterais (Grada de la Mar): ~€ 60 – € 75
    • Tribuna principal (Tribuna): ~€ 75 – € 90+
  • Pacotes VIP & Hospitality: As opções oficiais de hospitalidade, com acesso ao lounge, catering e assentos premium, geralmente variam de € 150 a € 250+.

2. Preços no mercado secundário

  • Revenda e plataformas de ingressos: Em plataformas secundárias como a StubHub, os preços flutuam de acordo com a demanda:
    • Assentos de entrada: A partir de € 40 a € 80 para setores superiores ou atrás dos gols.
    • Assento médio em dia de jogo: Normalmente em torno de € 120 a € 170 para visões centrais ou do anel inferior.
    • Categoria 1 / assentos premium: Podem variar entre € 200 e € 250.

Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Valencia e Athletic Bilbao

O Valencia venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Deportivo Alaves em 15 de setembro, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas. Essas derrotas incluíram uma goleada sofrida por 5 a 0 para o Barcelona e um revés por 1 a 0 fora de casa para o Sevilla. Ao longo dessas cinco partidas, o Valencia marcou dois gols e sofreu nove.

O Athletic Bilbao somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Seu resultado de destaque foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid, e a equipe também venceu por 2 a 0 fora de casa o Celta Vigo. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Elche em 12 de setembro. O Athletic marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

VAL

VAL - Sequência

COR
D3-1
BAR
D0-5
SEV
D1-0
ALA
V0-1
RSO
D2-3
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATH

ATH - Sequência

CEL
V0-2
ATM
V3-0
ELC
E1-1
ALA
E0-0
RSO
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Valencia x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o Valencia venceu por 1 a 0 na casa do Athletic Bilbao em LaLiga. Antes disso, o Athletic venceu o Valencia por 2 a 1 em um confronto da Copa do Rei, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Valencia venceu duas.

Confrontos

ValenciaEmpateAthletic Bilbao
2
0
3
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
Copa do Rei
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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