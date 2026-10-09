Valencia e Athletic Bilbao se enfrentam no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Mestalla, em Valência.

Valencia CF e Athletic Club compartilham uma rivalidade de longa data no futebol espanhol como duas das instituições mais históricas de LaLiga. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Valencia garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 no estádio San Mamés.

Deixe a GOAL te passar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Valencia x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Valencia x Athletic Bilbao acontece no Estadio Mestalla, em Valência, no domingo, 18 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 17 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Para garantir ingressos para a partida de Valencia CF x Athletic Club por LaLiga no estádio Mestalla, você pode seguir estas principais opções de compra:

1. Portal oficial de ingressos do Valencia CF

Acesse a loja oficial de ingressos online do Valencia CF, selecione o jogo contra o Athletic Club e escolha o setor de sua preferência.

2. Bilheterias do Mestalla (Taquillas)

Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de admissão geral podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio Mestalla ( Taquillas ) nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

3. Pacotes VIP e de hospitalidade oficiais

Para assentos garantidos com comida e acesso ao lounge, opções VIP/Hospitality estão disponíveis diretamente no site oficial do Valencia CF bem antes das vendas padrão de admissão geral.

4. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos primários por meio do Valencia CF estiverem esgotados ou indisponíveis, você pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Valencia CF x Athletic Club no estádio Mestalla variam dependendo da categoria do assento e de onde você os comprar:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

Admissão geral / assentos padrão: Os ingressos oficiais de venda geral pelo Valencia CF normalmente variam de € 40 a € 85 .

Anel superior / atrás dos gols (Gol Gran/Norte): ~€ 40 – € 55 Arquibancadas laterais (Grada de la Mar): ~€ 60 – € 75 Tribuna principal (Tribuna): ~€ 75 – € 90+

Pacotes VIP & Hospitality: As opções oficiais de hospitalidade, com acesso ao lounge, catering e assentos premium, geralmente variam de € 150 a € 250+ .

2. Preços no mercado secundário

Revenda e plataformas de ingressos: Em plataformas secundárias como a StubHub , os preços flutuam de acordo com a demanda:

Assentos de entrada: A partir de € 40 a € 80 para setores superiores ou atrás dos gols. Assento médio em dia de jogo: Normalmente em torno de € 120 a € 170 para visões centrais ou do anel inferior. Categoria 1 / assentos premium: Podem variar entre € 200 e € 250 .



Valencia x Athletic Bilbao por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Valencia e Athletic Bilbao

O Valencia venceu uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas de LaLiga. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Deportivo Alaves em 15 de setembro, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas. Essas derrotas incluíram uma goleada sofrida por 5 a 0 para o Barcelona e um revés por 1 a 0 fora de casa para o Sevilla. Ao longo dessas cinco partidas, o Valencia marcou dois gols e sofreu nove.

O Athletic Bilbao somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Seu resultado de destaque foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid, e a equipe também venceu por 2 a 0 fora de casa o Celta Vigo. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Elche em 12 de setembro. O Athletic marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

Valencia x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o Valencia venceu por 1 a 0 na casa do Athletic Bilbao em LaLiga. Antes disso, o Athletic venceu o Valencia por 2 a 1 em um confronto da Copa do Rei, em fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Valencia venceu duas.