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Como conseguir ingressos para Union Berlin x Schalke 04: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Union Berlin enfrenta o Schalke 04 na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Union Berlin enfrenta o Schalke 04 na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Alte Foersterei, em Berlim.

As duas equipes chegam a esta rodada tentando estabelecer um impulso inicial crucial e subir na tabela da Bundesliga. Seus encontros competitivos anteriores na elite do futebol alemão historicamente tiveram duelos muito equilibrados, o que dá ainda mais peso a este confronto.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Union Berlin x Schalke 04 acontece no Alte Foersterei, em Berlim, com a informação do horário de início a ser confirmada mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 3
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Sorteio oficial do clube e bilheteria

  • Associação ao clube: Sócios pagantes têm acesso prioritário. Quando uma partida em casa é aberta, os sócios se inscrevem em um sorteio de ingressos por meio do site oficial de bilheteria do clube (Union Zeughaus) cerca de duas semanas antes.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se você ficar de fora do sorteio, os sócios podem acessar o Zweitmarkt no portal oficial de ingressos. Os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer revendem seus ingressos ali pelo valor de face.
  • Público em geral: Os ingressos raramente chegam à venda geral. Se restar algum após a alocação para sócios e o sorteio, eles são liberados no portal oficial, mas se esgotam em minutos.
  • Plataformas de revenda de terceiros: Agregadores de revenda de terceiros e plataformas de marketplace, como a StubHub, listam ingressos para partidas de alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Union Berlin x FC Schalke 04 no Stadion An der Alten Försterei variam dependendo de você comprá-los pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais de face (diretamente com o clube)

Se você tiver a sorte de garantir ingressos por meio do sorteio oficial de ingressos do Union Berlin ou da troca oficial de ingressos do clube (Zweitmarkt), os preços padrão de face estão entre os mais acessíveis do futebol europeu:

  • Ingressos em pé (Stehplatz): Aproximadamente £ 13 – £ 17 (€ 15 – € 20)
  • Ingressos sentados (Sitzplatz): Aproximadamente £ 25 – £ 55 (€ 30 – € 65)
  • Ingressos com desconto / para jovens: Faixa de preço inferior a partir de £ 9 – £ 13 (€ 10 – € 15)

Mercado secundário e plataformas de revenda

Como os ingressos quase sempre se esgotam entre os sócios oficiais do clube, a demanda em sites de marketplace secundário, como a StubHub, eleva os preços de forma significativa:

  • Assentos de revenda de entrada: Espere preços iniciais em torno de £ 135 – £ 150 (US$ 173+) por ingresso.
  • Preço médio de revenda: Assentos de alta demanda em plataformas secundárias têm média em torno de £ 250 – £ 450, com lugares premium ou centrais chegando a £ 500+ por ingresso nos momentos de pico de demanda.

Union Berlin x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Union Berlin e Schalke 04

O Union Berlin registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Eintracht Braunschweig na DFB-Pokal, em 23 de agosto. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Ipswich Town em um amistoso, venceu o Aris Limassol por 3 a 2, empatou em 2 a 2 com o Cagliari e perdeu por 2 a 1 para o Dynamo Dresden. Ao longo desses cinco jogos, o Union marcou dez gols e sofreu dez.

O Schalke 04 venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 2 na prorrogação sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal, em 24 de agosto, na qual Edin Dzeko marcou duas vezes. Antes disso, o Schalke perdeu por 3 a 0 para o Real Madrid e por 3 a 0 para a Atalanta em amistosos de pré-temporada, mas venceu o Hessen Kassel por 5 a 0 e o Fagiano Okayama FC por 3 a 1 no início do verão. O Schalke marcou 15 gols e sofreu oito nesses cinco confrontos.

FCU

FCU - Sequência

ARL
V3-2
IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
E3-3
B04
D4-0
Gol marcado (sofrido)
12/15
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
S04

S04 - Sequência

ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
FCB
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Union Berlin x Schalke 04: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 19 de fevereiro de 2023, quando Union Berlin e Schalke empataram por 0 a 0 na Bundesliga, no Alte Foersterei. Os cinco confrontos documentados entre as equipes na Bundesliga produziram uma vitória para o Schalke, uma para o Union Berlin e três empates. O resultado mais desigual aconteceu em 27 de agosto de 2022, quando o Union Berlin venceu por 6 a 1 fora de casa contra o Schalke. Os outros três encontros terminaram empatados, incluindo um 1 a 1 em outubro de 2020 e dois empates sem gols.

Confrontos

Union BerlinEmpateSchalke
1
4
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
6
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Union Berlin e Schalke 04

Na atual tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa a 15ª posição e o Union Berlin está em 16º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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