Como conseguir ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Union Berlin enfrenta o Borussia Dortmund no sábado, 17 de outubro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

Historicamente, o Borussia Dortmund tem levado vantagem neste confronto, com 11 vitórias em 16 encontros competitivos. O Union Berlin tem se mostrado forte em seu icônico estádio, o Stadion An der Alten Försterei, conseguindo repetidamente importantes zebras em casa contra o Dortmund.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Union Berlin x Borussia Dortmund começa no sábado, 17 de outubro de 2026, no Alte Försterei, em Berlim.

Bundesliga - Rodada 6 17 de out. de 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund no Stadion An der Alten Försterei, você tem algumas opções oficiais e secundárias, embora a demanda seja extremamente alta devido à pequena capacidade do estádio (cerca de 22.000 lugares).

Sorteio de ingressos do FC Union Berlin (apenas para membros):

Os ingressos são oferecidos primeiro aos membros pagantes do clube por meio de um sistema oficial de sorteio no portal de ingressos do clube ( Zeughaus ).

Se você tiver associação, poderá entrar no sorteio para a partida de sua escolha cerca de 2 a 4 semanas antes do pontapé inicial.

Mercado oficial de revenda do Union Berlin (Zweitmarkt):

Se não for sorteado ou perder o prazo, os membros têm acesso ao mercado secundário oficial do clube ( Zweitmarkt ).

Ingressos para o setor visitante (para torcedores do Borussia Dortmund):

Os ingressos para o setor visitante são disponibilizados exclusivamente por meio do sistema oficial de ingressos do Borussia Dortmund ( BVB Ticket-Shop ).

A maneira mais fácil de garantir um lugar sem associação ou participação em sorteio é comprando pacotes oficiais de hospitalidade/VIP diretamente no site do Union Berlin, embora eles tenham um preço significativamente mais alto.

Pacotes oficiais VIP & Hospitality:

A maneira mais fácil de garantir um lugar sem associação ou participação em sorteio é comprando pacotes oficiais de hospitalidade/VIP diretamente no site do Union Berlin, embora eles tenham um preço significativamente mais alto.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Union Berlin x Borussia Dortmund dependem de você comprar ingressos pelo valor de face por meio da distribuição oficial do clube ou adquiri-los em mercados secundários de ingressos.

1. Preços oficiais de face

Se você conseguir garantir um ingresso diretamente pelo sorteio oficial do Union Berlin (Zeughaus) ou pelo mercado secundário (Zweitmarkt), os preços padrão para adultos geralmente ficam nas seguintes faixas:

Setor em pé (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): cerca de €17 a €20

Arquibancada principal com assentos (Sektor 1): cerca de €30 a €45 (dependendo da categoria do assento)

Ingressos com desconto/infantil: cerca de €6 a €21

Pacotes oficiais VIP & Hospitality: cerca de €180 a €450+ por pessoa (para jogos de alta demanda, como Borussia Dortmund)

2. Preços no mercado secundário

Devido à capacidade extremamente limitada do Stadion An der Alten Försterei (cerca de 22.000 lugares) e à alta demanda por adversários de ponta, plataformas secundárias de ingressos comoStubHubvariam com base na oferta, na qualidade do assento e na demanda da partida:

Preço inicial geral no mercado secundário: cerca de €180 a €220 para entradas básicas em pé/com assento.

Preço médio de revenda: cerca de €250 a €500+ dependendo da visão e da localização do assento.

Union Berlin x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Union Berlin e Borussia Dortmund

O Union Berlin venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando dez gols e sofrendo 14 nesse período. Sua atuação mais recente foi uma derrota em casa por 1 a 3 para o Schalke 04 na Bundesliga, em que um gol tardio de Tim Skarke serviu apenas de consolo. Na semana anterior, houve uma pesada derrota por 0 a 4 fora de casa para o Bayer Leverkusen, e o Union agora sofreu pelo menos três gols em dois jogos seguidos da liga.

O Borussia Dortmund venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcou 13 gols e sofreu quatro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SC Paderborn na Bundesliga, com o Dortmund também registrando um triunfo por 3 a 2 sobre o Villarreal na Liga dos Campeões e uma vitória fora de casa por 2 a 3 sobre o Hoffenheim nesse mesmo recorte recente. O Dortmund saiu sem sofrer gols em duas de suas últimas cinco partidas.

Union Berlin x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando o Borussia Dortmund venceu por 3 a 0 no Alte Försterei, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund venceu quatro vezes e o Union Berlin uma, com o Dortmund marcando 14 gols e sofrendo três nesses duelos.