Troyes enfrenta o Strasbourg no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.
O Strasbourg chega para o confronto querendo se recuperar após uma dura derrota por 4 a 0 na estreia contra o Marseille. Nos encontros diretos recentes, o equilíbrio tem sido fundamental, com três dos últimos cinco jogos entre eles na Ligue 1 terminando empatados, incluindo o 1 a 1 no duelo mais recente.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Troyes x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?
Troyes x Strasbourg acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, com a partida marcada para a atual rodada da Ligue 1.
Como comprar ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo entre Troyes e Strasbourg pela Ligue 1 no Stade de l'Aube, siga estas opções dependendo de qual time você apoia:
Ingressos oficiais do mandante (torcedores do ESTAC Troyes e público em geral)
- Loja online oficial: Compre diretamente pela plataforma oficial de ingressos do ESTAC Troyes.
- Bilheteria presencial: No dia do jogo, os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Stade de l'Aube, sujeitos à disponibilidade restante.
Torcedores visitantes (torcedores do Strasbourg)
- Setor visitante oficial: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos pelo portal oficial de ingressos do RC Strasbourg Alsace ou entrando em contato diretamente com o departamento de ingressos do clube para garantir lugares no setor visitante.
Plataformas secundárias de ingressos
- Se os ingressos estiverem esgotados nos canais primários, plataformas secundárias de ingressos como StubHub frequentemente listam ingressos de revenda verificados.
Quanto custam os ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Troyes x Strasbourg variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:
Bilheteria oficial e vendas primárias
- Assentos padrão: Os ingressos de valor de face vendidos diretamente pelo ESTAC Troyes variam de cerca de £10 a £40 (€12 a €45), dependendo do setor do estádio (atrás dos gols ou arquibancada principal).
- Jovens e meia-entrada: Os ingressos com desconto para crianças ou estudantes geralmente custam entre £5 e £15.
Plataformas secundárias e de revenda
- Preço inicial: Os anúncios de revenda em plataformas secundárias como StubHub normalmente começam em cerca de £25 a £30 ($35 a $40) para lugares padrão atrás do gol.
- Preço médio: O preço médio de revenda para ingressos desta partida específica gira em torno de £60 a £65 ($80 a $85), com assentos premium nas laterais saindo mais caros dependendo da demanda.
Troyes x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Troyes e Strasbourg
O Troyes não venceu em seus últimos três jogos, registrando dois empates e uma vitória em suas cinco partidas mais recentes. Seu único compromisso pela Ligue 1 nessa sequência terminou em empate sem gols com o Paris FC, em 22 de agosto. Na pré-temporada, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre, embora tenha vencido os dois amistosos anteriores, batendo o GOAL FC por 5 a 2 e o Grenoble por 3 a 0. Em seus últimos cinco jogos, o Troyes marcou oito gols e sofreu três.
A forma recente do Strasbourg é difícil de ler. O time venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com esse único resultado positivo sendo um empate em 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso, que contou como vitória nos pênaltis ou por outro formato de copa. Perdeu para o Freiburg duas vezes no mesmo dia em agosto, ambas por 2 a 0, e foi derrotado pelo Elversberg por 5 a 2. A temporada do Strasbourg na Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. O Strasbourg sofreu 13 gols em seus últimos cinco jogos, marcando apenas quatro.
Troyes x Strasbourg: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 21 de maio de 2023, quando Troyes e Strasbourg empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1 no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Troyes venceu um, o Strasbourg venceu um, e três partidas terminaram empatadas. O Troyes conquistou uma vitória marcante por 3 a 2 fora de casa contra o Strasbourg em janeiro de 2023, enquanto a única vitória do Strasbourg no recorte veio em fevereiro de 2018.
Confrontos
Classificação de Troyes x Strasbourg
Na classificação atual da Ligue 1, o Troyes ocupa a nona colocação, enquanto o Strasbourg aparece em 18º após a rodada de abertura.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
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|5
|3
|2
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E
V
V
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|1
|1
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|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
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|10
D
V
V
V
E
|6
|5
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|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
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|2
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|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
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|8
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|2
|1
|2
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|10
|0
|7
D
E
V
V
D
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|5
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|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
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|0
|3
|7
|12
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|6
V
V
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D
D
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|1
|2
|2
|7
|8
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|5
D
D
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E
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|2
|2
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|6
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D
E
V
D
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|2
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|5
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D
E
D
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|5
V
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E
D
E
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
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|4
D
D
D
V
E
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|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D