Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Francês
team-logoTroyes
Stade de l'Aube
team-logoStrasbourg
Book Troyes vs Strasbourg Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Troyes x Strasbourg: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Troyes
Strasbourg
Campeonato Francês

Troyes enfrenta o Strasbourg na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Troyes enfrenta o Strasbourg no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

O Strasbourg chega para o confronto querendo se recuperar após uma dura derrota por 4 a 0 na estreia contra o Marseille. Nos encontros diretos recentes, o equilíbrio tem sido fundamental, com três dos últimos cinco jogos entre eles na Ligue 1 terminando empatados, incluindo o 1 a 1 no duelo mais recente.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Troyes x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Troyes x Strasbourg acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, com a partida marcada para a atual rodada da Ligue 1.

crest
Campeonato Francês - Rodada 3
Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Troyes e Strasbourg pela Ligue 1 no Stade de l'Aube, siga estas opções dependendo de qual time você apoia:

Ingressos oficiais do mandante (torcedores do ESTAC Troyes e público em geral)

  • Loja online oficial: Compre diretamente pela plataforma oficial de ingressos do ESTAC Troyes.
  • Bilheteria presencial: No dia do jogo, os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Stade de l'Aube, sujeitos à disponibilidade restante.

Torcedores visitantes (torcedores do Strasbourg)

  • Setor visitante oficial: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos pelo portal oficial de ingressos do RC Strasbourg Alsace ou entrando em contato diretamente com o departamento de ingressos do clube para garantir lugares no setor visitante.

Plataformas secundárias de ingressos

  • Se os ingressos estiverem esgotados nos canais primários, plataformas secundárias de ingressos como StubHub frequentemente listam ingressos de revenda verificados.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Troyes x Strasbourg variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

Bilheteria oficial e vendas primárias

  • Assentos padrão: Os ingressos de valor de face vendidos diretamente pelo ESTAC Troyes variam de cerca de £10 a £40 (€12 a €45), dependendo do setor do estádio (atrás dos gols ou arquibancada principal).
  • Jovens e meia-entrada: Os ingressos com desconto para crianças ou estudantes geralmente custam entre £5 e £15.

Plataformas secundárias e de revenda

  • Preço inicial: Os anúncios de revenda em plataformas secundárias como StubHub normalmente começam em cerca de £25 a £30 ($35 a $40) para lugares padrão atrás do gol.
  • Preço médio: O preço médio de revenda para ingressos desta partida específica gira em torno de £60 a £65 ($80 a $85), com assentos premium nas laterais saindo mais caros dependendo da demanda.

Troyes x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Troyes e Strasbourg

O Troyes não venceu em seus últimos três jogos, registrando dois empates e uma vitória em suas cinco partidas mais recentes. Seu único compromisso pela Ligue 1 nessa sequência terminou em empate sem gols com o Paris FC, em 22 de agosto. Na pré-temporada, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre, embora tenha vencido os dois amistosos anteriores, batendo o GOAL FC por 5 a 2 e o Grenoble por 3 a 0. Em seus últimos cinco jogos, o Troyes marcou oito gols e sofreu três.

A forma recente do Strasbourg é difícil de ler. O time venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com esse único resultado positivo sendo um empate em 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso, que contou como vitória nos pênaltis ou por outro formato de copa. Perdeu para o Freiburg duas vezes no mesmo dia em agosto, ambas por 2 a 0, e foi derrotado pelo Elversberg por 5 a 2. A temporada do Strasbourg na Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. O Strasbourg sofreu 13 gols em seus últimos cinco jogos, marcando apenas quatro.

TRO

TRO - Sequência

GOA
V2-5
AJA
E1-1
PAT
E1-1
PAR
E0-0
FCL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
STR

STR - Sequência

SCF
D2-0
SCF
D2-0
NEW
V1-1
OM
D4-0
RCL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Troyes x Strasbourg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 21 de maio de 2023, quando Troyes e Strasbourg empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1 no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Troyes venceu um, o Strasbourg venceu um, e três partidas terminaram empatadas. O Troyes conquistou uma vitória marcante por 3 a 2 fora de casa contra o Strasbourg em janeiro de 2023, enquanto a única vitória do Strasbourg no recorte veio em fevereiro de 2018.

Confrontos

TroyesEmpateStrasbourg
1
3
1
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
3
FJ
Campeonato Francês
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação de Troyes x Strasbourg

Na classificação atual da Ligue 1, o Troyes ocupa a nona colocação, enquanto o Strasbourg aparece em 18º após a rodada de abertura.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google