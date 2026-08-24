Troyes enfrenta o Strasbourg no domingo, 6 de setembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

O Strasbourg chega para o confronto querendo se recuperar após uma dura derrota por 4 a 0 na estreia contra o Marseille. Nos encontros diretos recentes, o equilíbrio tem sido fundamental, com três dos últimos cinco jogos entre eles na Ligue 1 terminando empatados, incluindo o 1 a 1 no duelo mais recente.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Troyes x Strasbourg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Troyes x Strasbourg acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, com a partida marcada para a atual rodada da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Troyes e Strasbourg pela Ligue 1 no Stade de l'Aube, siga estas opções dependendo de qual time você apoia:

Ingressos oficiais do mandante (torcedores do ESTAC Troyes e público em geral)

Loja online oficial: Compre diretamente pela plataforma oficial de ingressos do ESTAC Troyes.

Bilheteria presencial: No dia do jogo, os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Stade de l'Aube, sujeitos à disponibilidade restante.

Torcedores visitantes (torcedores do Strasbourg)

Setor visitante oficial: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos pelo portal oficial de ingressos do RC Strasbourg Alsace ou entrando em contato diretamente com o departamento de ingressos do clube para garantir lugares no setor visitante.

Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais primários, plataformas secundárias de ingressos como StubHub frequentemente listam ingressos de revenda verificados.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Strasbourg pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Troyes x Strasbourg variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

Bilheteria oficial e vendas primárias

Assentos padrão: Os ingressos de valor de face vendidos diretamente pelo ESTAC Troyes variam de cerca de £10 a £40 (€12 a €45), dependendo do setor do estádio (atrás dos gols ou arquibancada principal).

Jovens e meia-entrada: Os ingressos com desconto para crianças ou estudantes geralmente custam entre £5 e £15 .

Plataformas secundárias e de revenda

Preço inicial: Os anúncios de revenda em plataformas secundárias como StubHub normalmente começam em cerca de £25 a £30 ($35 a $40) para lugares padrão atrás do gol.

Preço médio: O preço médio de revenda para ingressos desta partida específica gira em torno de £60 a £65 ($80 a $85), com assentos premium nas laterais saindo mais caros dependendo da demanda.

Troyes x Strasbourg pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Troyes e Strasbourg

O Troyes não venceu em seus últimos três jogos, registrando dois empates e uma vitória em suas cinco partidas mais recentes. Seu único compromisso pela Ligue 1 nessa sequência terminou em empate sem gols com o Paris FC, em 22 de agosto. Na pré-temporada, empatou por 1 a 1 com Panetolikos e Auxerre, embora tenha vencido os dois amistosos anteriores, batendo o GOAL FC por 5 a 2 e o Grenoble por 3 a 0. Em seus últimos cinco jogos, o Troyes marcou oito gols e sofreu três.

A forma recente do Strasbourg é difícil de ler. O time venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com esse único resultado positivo sendo um empate em 1 a 1 contra o Newcastle United em um amistoso, que contou como vitória nos pênaltis ou por outro formato de copa. Perdeu para o Freiburg duas vezes no mesmo dia em agosto, ambas por 2 a 0, e foi derrotado pelo Elversberg por 5 a 2. A temporada do Strasbourg na Ligue 1 começou com derrota por 4 a 0 para o Marseille em 21 de agosto. O Strasbourg sofreu 13 gols em seus últimos cinco jogos, marcando apenas quatro.

Troyes x Strasbourg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 21 de maio de 2023, quando Troyes e Strasbourg empataram por 1 a 1 em uma partida da Ligue 1 no Stade de l'Aube. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Ligue 1, o Troyes venceu um, o Strasbourg venceu um, e três partidas terminaram empatadas. O Troyes conquistou uma vitória marcante por 3 a 2 fora de casa contra o Strasbourg em janeiro de 2023, enquanto a única vitória do Strasbourg no recorte veio em fevereiro de 2018.

Classificação de Troyes x Strasbourg

Na classificação atual da Ligue 1, o Troyes ocupa a nona colocação, enquanto o Strasbourg aparece em 18º após a rodada de abertura.