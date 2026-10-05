Troyes enfrenta o Lens no sábado, 17 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.
No encontro mais recente entre as equipes, o Lens garantiu uma vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o Troyes nas oitavas de final da Copa da França, em 4 de fevereiro de 2026. O confronto anterior entre os dois pela Ligue 1 aconteceu em 28 de janeiro de 2023, quando o Troyes segurou um empate por 1 a 1 com o Lens no Stade de l'Aube.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Troyes e Lens pela Ligue 1?
Troyes x Lens acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Troyes x Lens pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a próxima partida entre Troyes x RC Lens pela Ligue 1, no Stade de l'Aube, siga estes passos padrão de compra:
1. Plataforma oficial de ingressos do ESTAC Troyes
- Visite o site oficial de venda de ingressos online do ESTAC Troyes.
2. Cota oficial para torcedores visitantes do RC Lens
- Se você é um torcedor visitante do RC Lens, os ingressos para o setor visitante geralmente são administrados pelo escritório oficial de ingressos do RC Lens (billetterie.rclens.fr) ou por clubes de torcedores oficiais designados.
3. Mercado secundário e agregadores de ingressos
- Caso os ingressos oficiais para mandantes ou de admissão geral se esgotem, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, costumam ter entradas anunciadas por revendedores. Certifique-se de verificar as garantias de entrega dos ingressos e a localização dos assentos antes de finalizar a compra.
Quanto custam os ingressos para Troyes x Lens pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Troyes x RC Lens pela Ligue 1, no Stade de l'Aube, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:
- Ingressos oficiais com valor de face (direto com o ESTAC Troyes):
- Categoria 1 / setores atrás do gol: Aproximadamente € 12 a € 20
- Arquibancadas principal e laterais (lateral/presidencial): Aproximadamente € 25 a € 45
- Hospitalidade premium / VIP: Variando de € 80 a € 150+, dependendo das comodidades incluídas.
- Mercado secundário e agregadores de revenda:
- Se os ingressos se esgotarem no portal oficial, os preços em plataformas secundárias, como a StubHub, geralmente começam em torno de € 50 a € 55 para assentos de admissão geral, com lugares intermediários e premium tendo média de € 75 a € 110, dependendo da demanda mais perto do dia da partida.
Troyes x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Troyes e Lens
O Troyes venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 6 a 2 para o Strasbourg, em 6 de setembro, após uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient, em 29 de agosto. A equipe empatou por 0 a 0 com o Paris FC e somou dois empates em amistosos de pré-temporada contra Panetolikos e Auxerre. O Troyes marcou quatro gols e sofreu nove nessa sequência de cinco jogos.
O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Lorient, em 5 de setembro, após um revés por 2 a 1 para o Strasbourg na semana anterior. Seu resultado de destaque no período foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre, em 22 de agosto. O Lens marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
Troyes x Lens: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa da França, em 4 de fevereiro de 2026, quando o Lens venceu por 4 a 2 fora de casa contra o Troyes. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lens leva vantagem, com três vitórias contra uma do Troyes, além de um empate. O Lens marcou 10 gols nesses encontros, contra cinco do Troyes.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
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|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
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E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
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|2
|1
|8
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|8
V
V
D
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E
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|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
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|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
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|12
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|1
|2
|2
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D
E
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|2
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|5
V
E
D
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D
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|1
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|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D