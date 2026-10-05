Troyes enfrenta o Lens no sábado, 17 de outubro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

No encontro mais recente entre as equipes, o Lens garantiu uma vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o Troyes nas oitavas de final da Copa da França, em 4 de fevereiro de 2026. O confronto anterior entre os dois pela Ligue 1 aconteceu em 28 de janeiro de 2023, quando o Troyes segurou um empate por 1 a 1 com o Lens no Stade de l'Aube.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Lens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Troyes e Lens pela Ligue 1?

Troyes x Lens acontece no Stade de l'Aube, em Troyes, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Lens pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Troyes x RC Lens pela Ligue 1, no Stade de l'Aube, siga estes passos padrão de compra:

1. Plataforma oficial de ingressos do ESTAC Troyes

Visite o site oficial de venda de ingressos online do ESTAC Troyes.

2. Cota oficial para torcedores visitantes do RC Lens

Se você é um torcedor visitante do RC Lens, os ingressos para o setor visitante geralmente são administrados pelo escritório oficial de ingressos do RC Lens (billetterie.rclens.fr) ou por clubes de torcedores oficiais designados.

3. Mercado secundário e agregadores de ingressos

Caso os ingressos oficiais para mandantes ou de admissão geral se esgotem, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, costumam ter entradas anunciadas por revendedores. Certifique-se de verificar as garantias de entrega dos ingressos e a localização dos assentos antes de finalizar a compra.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Lens pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Troyes x RC Lens pela Ligue 1, no Stade de l'Aube, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

Ingressos oficiais com valor de face (direto com o ESTAC Troyes):

Categoria 1 / setores atrás do gol: Aproximadamente € 12 a € 20 Arquibancadas principal e laterais (lateral/presidencial): Aproximadamente € 25 a € 45 Hospitalidade premium / VIP: Variando de € 80 a € 150+ , dependendo das comodidades incluídas.

Mercado secundário e agregadores de revenda:

Se os ingressos se esgotarem no portal oficial, os preços em plataformas secundárias, como a StubHub, geralmente começam em torno de € 50 a € 55 para assentos de admissão geral, com lugares intermediários e premium tendo média de € 75 a € 110 , dependendo da demanda mais perto do dia da partida.



Troyes x Lens pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Troyes e Lens

O Troyes venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 6 a 2 para o Strasbourg, em 6 de setembro, após uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Lorient, em 29 de agosto. A equipe empatou por 0 a 0 com o Paris FC e somou dois empates em amistosos de pré-temporada contra Panetolikos e Auxerre. O Troyes marcou quatro gols e sofreu nove nessa sequência de cinco jogos.

O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Lorient, em 5 de setembro, após um revés por 2 a 1 para o Strasbourg na semana anterior. Seu resultado de destaque no período foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre, em 22 de agosto. O Lens marcou oito gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Troyes x Lens: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa da França, em 4 de fevereiro de 2026, quando o Lens venceu por 4 a 2 fora de casa contra o Troyes. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lens leva vantagem, com três vitórias contra uma do Troyes, além de um empate. O Lens marcou 10 gols nesses encontros, contra cinco do Troyes.