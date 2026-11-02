O Troyes recebe o Le Havre na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Stade de l'Aube, em Troyes.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes aconteceram na temporada 2020/21 da Ligue 2, com partidas equilibradas, incluindo uma vitória do Le Havre por 3 a 2. As duas equipes também se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada em julho de 2022, quando o Troyes venceu por 3 a 0 em casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Troyes x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Troyes e Le Havre pela Ligue 1?

Troyes x Le Havre será disputado no Stade de l'Aube, em Troyes, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 11 20 de nov. de 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Como comprar ingressos para Troyes x Le Havre pela Ligue 1?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para assistir a Troyes x Le Havre pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube (ES Troyes AC): A opção mais direta e confiável é consultar o portal oficial de ingressos do Troyes. Em geral, o clube disponibiliza os ingressos primeiro para sócios e titulares de planos de temporada, antes de abrir as vendas ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Troyes x Le Havre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da Ligue 1 entre ES Troyes AC e Le Havre AC variam conforme o setor e o local de compra:

1. Canais oficiais do clube

Entrada geral padrão e setores atrás dos gols: A partir de aproximadamente € 20 a € 30 .

A partir de aproximadamente . Arquibancadas principal e laterais: De cerca de € 45 a € 60 ou mais, dependendo do bloco e do setor específico.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos: Geralmente começam em torno de € 30 a € 45 .

Geralmente começam em torno de . Setores mais bem localizados: Os preços normalmente variam entre € 50 e € 65 ou mais.

Troyes x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Troyes e Le Havre

O Troyes não venceu nenhum dos últimos cinco jogos oficiais, com um empate e quatro derrotas, em uma sequência de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Lens na Ligue 1. Nesse período, também foi derrotado por 2 a 0 tanto pelo Marseille quanto pelo Angers. Nos cinco jogos, o Troyes marcou cinco gols e sofreu dez, números que refletem sua difícil situação na tabela.

O Le Havre teve desempenho apenas ligeiramente melhor: nos últimos cinco jogos oficiais, somou uma vitória, um empate e três derrotas. Seu resultado mais recente na Ligue 1 foi uma derrota por 3 a 1 para o Auxerre, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Lille nesse período. O único ponto positivo foi a vitória por 6 a 1 sobre o Boulogne em um amistoso. Nos jogos da Ligue 1 dessa sequência de cinco partidas, o número de gols sofridos tem sido motivo de preocupação para a equipe de Digard.

Troyes x Le Havre: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso de pré-temporada em julho de 2022, quando o Troyes venceu por 3 a 0 em casa. Antes disso, as equipes se enfrentaram quatro vezes pela Ligue 2 entre 2019 e 2021, com duas vitórias para cada uma. Considerando os cinco confrontos listados, o Troyes soma três vitórias, contra duas do Le Havre.