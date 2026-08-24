O Toulouse enfrenta o Lille na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse.
As duas equipes chegam para a partida tentando ganhar embalo após uma pré-temporada inconsistente. O Lille tentará se apoiar em seu forte retrospecto recente no confronto direto contra o time da casa, depois de ter conquistado uma vitória convincente no último encontro entre eles.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Toulouse x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Toulouse x Lille pela Ligue 1?
Toulouse x Lille acontece no Stadium de Toulouse, em Toulouse, com início marcado de acordo com o horário confirmado da partida.
Como comprar ingressos para Toulouse x Lille pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida entre Toulouse x Lille pela Ligue 1 na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse:
- Torcedores mandantes (Toulouse FC): Os ingressos padrão para os setores da casa podem ser comprados diretamente no site oficial de venda de ingressos do clube ou em serviços oficiais primários de bilheteria.
- Torcedores visitantes (LOSC Lille): Os torcedores da equipe visitante podem garantir ingressos no setor visitante dedicado por meio do canal oficial de venda de ingressos do clube visitante.
- Canais secundários de ingressos: Se a carga de ingressos dos canais primários se esgotar, os ingressos podem estar disponíveis em plataformas terceirizadas de revenda e mercados secundários de ingressos como a Stubhub.
Quanto custam os ingressos para Toulouse x Lille pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para o confronto entre Toulouse x Lille pela Ligue 1 na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse, se dividem da seguinte forma:
- Preços oficiais: Diretamente nos canais primários dos clubes, os preços padrão dos ingressos não VIP geralmente variam de £12 a £45 nas categorias padrão.
- Mercado de revenda: Em plataformas terceirizadas como a Stubhub, os preços iniciais para a entrada básica normalmente começam em torno de £27 a £40, enquanto os anúncios secundários médios variam entre £68 e £130, dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.
Toulouse x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Toulouse x Lille
O Toulouse chega para este confronto com uma campanha de pré-temporada de uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, sendo seu resultado competitivo mais recente um empate por 0 a 0 com o Nantes na Ligue 1, em maio. Na pré-temporada, venceu o Al-Ain por 1 a 0 e a Real Sociedad por 2 a 1, empatou por 1 a 1 com o Rodez e perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV em 15 de agosto. Sua produção ofensiva foi modesta ao longo dessas partidas, e a equipe não saiu sem sofrer gols em seus últimos três jogos.
Os últimos cinco jogos do Lille contam uma história semelhante de inconsistência. A equipe conquistou duas vitórias, um triunfo por 6 a 3 sobre o OH Leuven e uma vitória por 3 a 0 contra o RAAL La Louviere, mas também empatou com o Hamburger SV por 2 a 2 e com o Everton por 1 a 1, além de perder por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. Sua partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Everton em 15 de agosto. O Lille marcou 13 gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete, o que sugere uma abordagem aberta e voltada ao ataque na pré-temporada.
Toulouse x Lille: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 12 de abril de 2026, quando o Lille venceu de forma enfática por 4 a 0 no Stadium de Toulouse. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu quatro vezes, contra uma do Toulouse, com essa única vitória do Toulouse tendo acontecido em um triunfo em casa por 3 a 1, em fevereiro de 2024. O Lille marcou 10 gols contra seis do Toulouse nesses cinco jogos, destacando seu domínio neste confronto nos últimos anos.
Confrontos
Classificação de Toulouse x Lille
Na atual classificação da Ligue 1, o Toulouse ocupa a 17ª colocação, enquanto o Lille aparece na 7ª posição.
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|1
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|6
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D
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D
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|1
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|9
|0
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E
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D
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|1
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V
E
|17
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D
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|18
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|0
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|-3
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