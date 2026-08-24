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Campeonato Francês
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Stadium de Toulouse
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Como conseguir ingressos para Toulouse x Lille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Toulouse
Lille
Campeonato Francês

Toulouse enfrenta o Lille na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

O Toulouse enfrenta o Lille na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse.

As duas equipes chegam para a partida tentando ganhar embalo após uma pré-temporada inconsistente. O Lille tentará se apoiar em seu forte retrospecto recente no confronto direto contra o time da casa, depois de ter conquistado uma vitória convincente no último encontro entre eles.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Toulouse x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Toulouse x Lille pela Ligue 1?

Toulouse x Lille acontece no Stadium de Toulouse, em Toulouse, com início marcado de acordo com o horário confirmado da partida.

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Campeonato Francês - Rodada 3
Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Lille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Toulouse x Lille pela Ligue 1 na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse:

  • Torcedores mandantes (Toulouse FC): Os ingressos padrão para os setores da casa podem ser comprados diretamente no site oficial de venda de ingressos do clube ou em serviços oficiais primários de bilheteria.
  • Torcedores visitantes (LOSC Lille): Os torcedores da equipe visitante podem garantir ingressos no setor visitante dedicado por meio do canal oficial de venda de ingressos do clube visitante.
  • Canais secundários de ingressos: Se a carga de ingressos dos canais primários se esgotar, os ingressos podem estar disponíveis em plataformas terceirizadas de revenda e mercados secundários de ingressos como a Stubhub.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Lille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Toulouse x Lille pela Ligue 1 na quinta-feira, 3 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse, se dividem da seguinte forma:

  • Preços oficiais: Diretamente nos canais primários dos clubes, os preços padrão dos ingressos não VIP geralmente variam de £12 a £45 nas categorias padrão.
  • Mercado de revenda: Em plataformas terceirizadas como a Stubhub, os preços iniciais para a entrada básica normalmente começam em torno de £27 a £40, enquanto os anúncios secundários médios variam entre £68 e £130, dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.

Toulouse x Lille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Toulouse x Lille

O Toulouse chega para este confronto com uma campanha de pré-temporada de uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, sendo seu resultado competitivo mais recente um empate por 0 a 0 com o Nantes na Ligue 1, em maio. Na pré-temporada, venceu o Al-Ain por 1 a 0 e a Real Sociedad por 2 a 1, empatou por 1 a 1 com o Rodez e perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV em 15 de agosto. Sua produção ofensiva foi modesta ao longo dessas partidas, e a equipe não saiu sem sofrer gols em seus últimos três jogos.

Os últimos cinco jogos do Lille contam uma história semelhante de inconsistência. A equipe conquistou duas vitórias, um triunfo por 6 a 3 sobre o OH Leuven e uma vitória por 3 a 0 contra o RAAL La Louviere, mas também empatou com o Hamburger SV por 2 a 2 e com o Everton por 1 a 1, além de perder por 2 a 1 para o Union St. Gilloise. Sua partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Everton em 15 de agosto. O Lille marcou 13 gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete, o que sugere uma abordagem aberta e voltada ao ataque na pré-temporada.

TFC

TFC - Sequência

RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
B29
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIL

LIL - Sequência

OHL
V3-6
HSV
E2-2
EVE
E1-1
SCO
V0-2
PSG
E2-2
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Toulouse x Lille: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela Ligue 1 em 12 de abril de 2026, quando o Lille venceu de forma enfática por 4 a 0 no Stadium de Toulouse. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lille venceu quatro vezes, contra uma do Toulouse, com essa única vitória do Toulouse tendo acontecido em um triunfo em casa por 3 a 1, em fevereiro de 2024. O Lille marcou 10 gols contra seis do Toulouse nesses cinco jogos, destacando seu domínio neste confronto nos últimos anos.

Confrontos

ToulouseEmpateLille
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LIL
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LIL
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Lille
LIL
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Toulouse
TFC
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FJ
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Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FJ
6Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Toulouse x Lille

Na atual classificação da Ligue 1, o Toulouse ocupa a 17ª colocação, enquanto o Lille aparece na 7ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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