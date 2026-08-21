O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League na temporada passada, terminando em sétimo lugar e garantindo uma vaga na UEFA Europa League. Esse sucesso foi construído sobre uma impressionante campanha em casa, com os comandados de Régis Le Bris conseguindo vitórias memoráveis contra Chelsea, Tottenham, Bournemouth e, em especial, Newcastle, no Stadium of Light.

Os Black Cats também mostraram garra e espírito de luta quando o Arsenal foi ao Stadium of Light em novembro passado. Apesar de terem ficado em desvantagem por 2 a 1 diante do Arsenal, Brian Brobbey arrancou o gol de empate nos acréscimos e levou os torcedores da casa ao delírio.

Os campeões da Premier League estão de volta ao nordeste para um duelo noturno emocionante no sábado, 12 de setembro, e o Sunderland sabe que terá de estar totalmente concentrado e mostrar muita garra e determinação mais uma vez.

Promete ser um jogo imperdível, e você pode estar lá. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sunderland x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo Sunderland x Arsenal pela Premier League?

Sunderland x Arsenal acontece no Stadium of Light (Sunderland) no sábado, 12 de setembro, com início marcado para 20h BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 15:00 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Arsenal pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida semanas antes da partida para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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