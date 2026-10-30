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Como conseguir ingressos para Suíça x Escócia: preços, informações sobre a partida da Liga B da Liga das Nações da Uefa, vendas de última hora e mais

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Suíça enfrenta a Escócia na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um grande confronto entre seleções: a Suíça recebe a Escócia no Kybunpark, em St. Gallen. As duas seleções europeias buscam os três pontos neste importante duelo de grupo para melhorar sua posição na classificação.

A GOAL reúne as principais informações sobre o jogo, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar no estádio.

Quando começa Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suíça x Escócia será disputado no Sitterstadion, em St. Gallen. O horário de início será confirmado mais perto da data da partida.

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Onde comprar ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Switzerland, parceira oficial da Federação Suíça de Futebol para a venda de entradas dos jogos da seleção em St. Gallen. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos comuns assim que a venda ao público começar.

Se os lotes oficiais se esgotarem completamente ou determinados setores deixarem de estar disponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Escócia?

No portal oficial, os ingressos comuns para a partida custam a partir de aproximadamente € 35 nos setores de entrada geral do Kybunpark, dependendo da categoria do setor.

Em plataformas do mercado secundário como a StubHub, os preços começam em torno de € 105 quando os lotes oficiais de ingressos comuns se esgotam.

Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça e Escócia

A Suíça chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Yakin venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, o Canadá por 2 a 1, a Argélia por 2 a 0 e a Colômbia nos pênaltis após um empate sem gols, antes de perder por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram embalo à equipe antes da derrota para a Argentina.

Os últimos cinco resultados da Escócia mostram um retrospecto mais irregular, com três vitórias e duas derrotas. A seleção venceu Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0 em amistosos preparatórios. Depois, estreou na Copa do Mundo com vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes que derrotas consecutivas para Marrocos e Brasil encerrassem sua campanha. Nesse período, a Escócia marcou seis gols e sofreu quatro.

SUÍ

SUÍ - Sequência

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SCO

SCO - Sequência

BRA
D0-3
SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Suíça x Escócia: confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, na fase de grupos da Eurocopa 2024, em junho daquele ano. Antes disso, a Suíça venceu por 3 a 1 em um amistoso disputado em março de 2006. O retrospecto desses dois confrontos registrados é equilibrado, com a possibilidade de uma vitória para cada lado descartada pelo empate. Assim, nenhuma das seleções chega a este duelo da Liga das Nações com uma vantagem histórica clara.

Confrontos

SuíçaEmpateEscócia
2
1
0
Liga das Nações B
Escócia badge
Escócia
SCO
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
Eurocopa
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
1
FJ
Amistosos
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

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