A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto internacional sensacional, já que a Suíça se prepara para receber a Escócia no Kybunpark, em St. Gallen. As duas seleções europeias estão determinadas a somar o máximo de pontos neste duelo de grupo de alta importância, enquanto buscam posições cruciais no torneio.

GOAL tem todos os detalhes principais sobre a logística do dia do jogo, os preços dos ingressos e o passo a passo de como garantir seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Suíça x Escócia pela Liga das Nações B da Uefa?

Suíça x Escócia acontece no Sitterstadion, em St. Gallen, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Sitterstadion

Onde comprar ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos oficiais primários são administrados diretamente pela Ticketmaster Switzerland, que atua como parceira oficial de bilheteria da Associação Suíça de Futebol para jogos internacionais em casa em St. Gallen. Os torcedores devem criar uma conta com antecedência na plataforma oficial para comprar ingressos padrão para o público geral assim que as janelas de venda geral forem abertas.

Se as cargas primárias se esgotarem completamente ou determinadas categorias de assento ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de mercado secundário como StubHub são o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente € 35 para setores de admissão geral dentro do Kybunpark, dependendo da categoria do setor do estádio.

Os preços de entrada no mercado secundário, como no StubHub, começam em cerca de € 105 nas plataformas secundárias quando as cargas primárias padrão se esgotam nos canais oficiais.

Suíça x Escócia pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça x Escócia

A Suíça chega em boa fase, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas, com uma derrota. A equipe de Yakin bateu Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, Canadá por 2 a 1, Argélia por 2 a 0 e a Colômbia nos pênaltis após empate sem gols, antes de sua sequência terminar com uma derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final. Ao longo dessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco, com quatro vitórias consecutivas criando um verdadeiro embalo antes da derrota para a Argentina.

Os últimos cinco resultados da Escócia contam uma história mais mista, com três vitórias e duas derrotas. A seleção venceu Curaçao por 4 a 1 e Bolívia por 4 a 0 em amistosos pré-torneio, depois abriu sua campanha na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes de derrotas seguidas para Marrocos e Brasil encerrarem sua campanha. A Escócia marcou seis gols e sofreu quatro nessa sequência.

Suíça x Escócia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 1, um empate na fase de grupos da Euro 2024 em junho daquele ano. Antes disso, a Suíça venceu por 3 a 1 quando as duas equipes se enfrentaram em um amistoso, em março de 2006. O retrospecto desses dois encontros registrados é equilibrado, com uma vitória para cada lado anulada pelo empate, o que faz com que nenhuma das equipes tenha uma vantagem histórica clara antes deste confronto da Liga das Nações.

Classificação de Suíça x Escócia