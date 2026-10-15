A Liga das Nações da UEFA está de volta com um grande confronto internacional: a Suíça se prepara para receber a Escócia no Kybunpark, em St. Gallen. As duas seleções europeias buscam os três pontos neste importante duelo de grupo para melhorar suas posições na competição.

A GOAL reúne as principais informações sobre a partida, os preços dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suíça x Escócia será disputado no Sitterstadion, em St. Gallen. O horário de início será confirmado mais perto da data da partida.

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Sitterstadion

Onde comprar ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Switzerland, parceira oficial da Federação Suíça de Futebol para a venda de ingressos dos jogos da seleção em casa, em St. Gallen. Os torcedores devem criar uma conta na plataforma oficial com antecedência para comprar ingressos assim que a venda geral começar.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou determinados setores deixarem de estar disponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Escócia?

Os ingressos individuais comuns no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 para setores de acesso geral no Kybunpark, dependendo da categoria do setor.

Quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais, os preços iniciais em plataformas de revenda como a StubHub ficam em torno de € 105.

Suíça x Escócia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça e Escócia

A Suíça chega em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Yakin venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, o Canadá por 2 a 1, a Argélia por 2 a 0 e a Colômbia nos pênaltis após um empate sem gols. A sequência terminou com a derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final. Nessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco. As quatro vitórias consecutivas deram força à equipe antes da derrota para a Argentina.

Os últimos cinco resultados da Escócia mostram um cenário mais irregular, com três vitórias e duas derrotas. A seleção venceu Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0 em amistosos preparatórios. Depois, estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes de duas derrotas consecutivas, para Marrocos e Brasil, encerrarem sua campanha. A Escócia marcou seis gols e sofreu quatro nessa sequência.

Suíça x Escócia: confrontos recentes

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, na fase de grupos da Eurocopa de 2024, em junho daquele ano. Antes disso, a Suíça venceu por 3 a 1 em um amistoso disputado em março de 2006. O retrospecto desses dois confrontos registrados é equilibrado, com uma vitória para cada lado anulada pelo empate, sem que nenhuma das seleções chegue a este duelo da Liga das Nações com uma vantagem histórica clara.

Classificação de Suíça e Escócia