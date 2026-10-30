A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto entre Suécia e Bósnia e Herzegovina na Strawberry Arena, em Estocolmo. As duas seleções europeias buscam pontos importantes para subir na classificação do grupo e ganhar força na disputa pelo acesso.

A GOAL reúne todas as informações oficiais sobre o local da partida, a disponibilidade de ingressos, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Suécia x Bósnia e Herzegovina será disputado na Strawberry Arena, em Estocolmo. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela AXS Sweden, fornecedora oficial de ingressos da Federação Sueca de Futebol para jogos da seleção em casa na Strawberry Arena. Os torcedores devem criar uma conta e se cadastrar com antecedência para comprar ingressos comuns quando a venda geral começar.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou os lugares comuns deixarem de estar disponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Na plataforma oficial, os ingressos comuns para a partida custam a partir de aproximadamente € 30 a € 40 para lugares destinados ao público em geral na Strawberry Arena, dependendo do setor.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Suécia e Bósnia e Herzegovina

A Suécia registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo. Também sofreu uma derrota por 5 a 1 para a Holanda na fase de grupos. O resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. A equipe ainda empatou por 1 a 1 com o Japão e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

A Bósnia e Herzegovina soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora a equipe tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá e perdeu por 4 a 1 para a Suíça. A Bósnia marcou seis gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas.

Suécia x Bósnia e Herzegovina: histórico recente do confronto

O único encontro registrado entre as duas seleções foi um amistoso disputado em 29 de maio de 2010, quando a Suécia venceu por 4 a 2 em casa. Com apenas uma partida nos dados disponíveis, não é possível estabelecer uma tendência mais ampla. Este jogo da Liga das Nações representa, portanto, um raro confronto entre os dois países.