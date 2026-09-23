A Liga das Nações da UEFA retorna com um confronto empolgante, com a Suécia recebendo a Bósnia e Herzegovina na Strawberry Arena, em Estocolmo. As duas seleções europeias brigam por pontos cruciais para subir na classificação do grupo e ganhar impulso na luta pelo acesso.

GOAL traz todos os detalhes oficiais sobre o local da partida, disponibilidade de ingressos, faixa de preços e o passo a passo para garantir seu lugar.

Quando acontece o pontapé inicial de Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suécia x Bósnia e Herzegovina acontece na Strawberry Arena, em Estocolmo, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos oficiais de venda primária são distribuídos diretamente pela AXS Sweden, que atua como fornecedora oficial de bilhetes da Federação Sueca de Futebol para jogos internacionais em casa na Strawberry Arena. Os torcedores devem criar uma conta e se registrar com antecedência para comprar ingressos padrão para o público geral quando as janelas de venda forem abertas.

Se as vendas primárias se esgotarem completamente ou os assentos padrão ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de mercado secundário como a StubHub são o caminho a seguir se as opções listadas no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos padrão para partida única na plataforma oficial de venda começam em aproximadamente €30 a €40 para lugares de admissão geral dentro da Strawberry Arena, dependendo do setor.

Os preços de entrada no mercado secundário, como na StubHub, começam em torno de €115 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão da venda primária se esgotam.

Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Suécia x Bósnia e Herzegovina

A Suécia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo, e a seleção também sofreu uma pesada derrota por 5 a 1 para os Países Baixos na fase de grupos. Seu principal resultado nessa sequência foi uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, além de empates por 1 a 1 com o Japão e por 2 a 2 com a Grécia em amistoso. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

A Bósnia e Herzegovina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. A seleção empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá, e perdeu por 4 a 1 para a Suíça. A Bósnia marcou seis gols e sofreu oito ao longo dessa sequência de cinco partidas.

Suécia x Bósnia e Herzegovina: retrospecto recente do confronto

O único encontro registrado entre essas duas seleções é um amistoso disputado em 29 de maio de 2010, quando a Suécia venceu por 4 a 2 em casa. Com apenas uma partida na base de dados, não é possível estabelecer um padrão mais amplo, e este jogo da Liga das Nações representa um raro encontro entre os dois países.



