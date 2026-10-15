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Como conseguir ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina: preços da Liga B da Liga das Nações da UEFA, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Suécia enfrenta a Bósnia e Herzegovina na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre Suécia e Bósnia e Herzegovina na Strawberry Arena, em Estocolmo. As duas seleções europeias disputam pontos importantes para subir na classificação do grupo e ganhar embalo na luta pelo acesso.

GOAL reúne todas as informações oficiais sobre o local da partida, a disponibilidade e os preços dos ingressos, além do passo a passo para garantir seu lugar.

Quando começa Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Suécia e Bósnia e Herzegovina se enfrentam na Strawberry Arena, em Estocolmo. O horário de início será confirmado mais perto da data da partida.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela AXS Sweden, fornecedora oficial de ingressos da Federação Sueca de Futebol para jogos da seleção em casa na Strawberry Arena. Os torcedores devem criar uma conta e se cadastrar com antecedência para comprar ingressos comuns quando a venda geral começar.

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou não houver mais lugares disponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Bósnia e Herzegovina?

Na plataforma oficial, os ingressos comuns para a partida custam a partir de aproximadamente € 30 a € 40 para lugares nos setores gerais da Strawberry Arena, dependendo da categoria do setor.

Quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam, os preços iniciais em plataformas de revenda como a StubHub ficam em torno de € 115.

Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suécia e Bósnia e Herzegovina

A Suécia soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo. Também sofreu uma goleada por 5 a 1 diante da Holanda na fase de grupos. Seu melhor resultado na sequência foi uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. Além disso, empatou por 1 a 1 com o Japão e por 2 a 2 com a Grécia em um amistoso. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

A Bósnia e Herzegovina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá e perdeu por 4 a 1 para a Suíça. A Bósnia marcou seis gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas.

SWE

SWE - Sequência

FRA
D3-0
ROU
V2-1
POL
V3-1
BIH
E1-1
ROU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BIH

BIH - Sequência

EU
D2-0
POL
E0-0
ROU
V2-4
SWE
E1-1
POL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suécia x Bósnia e Herzegovina: retrospecto recente do confronto

O único confronto registrado entre as duas seleções foi um amistoso disputado em 29 de maio de 2010, quando a Suécia venceu por 4 a 2 em casa. Com apenas uma partida nos registros, não é possível identificar uma tendência mais ampla. Este jogo da Liga das Nações representa, portanto, um encontro raro entre os dois países.

Confrontos

SuéciaEmpateBósnia e Herzegovina
1
1
0
Liga das Nações B
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
1
Suécia badge
Suécia
SWE
1
FJ
Amistosos
Suécia badge
Suécia
SWE
4
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
2
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram2/2


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