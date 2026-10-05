Strasbourg enfrenta o Paris Saint-Germain no sábado, 17 de outubro de 2026, no Stade de la Meinau, em Strasbourg.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em fevereiro de 2026, o PSG garantiu uma apertada vitória fora de casa por 2 a 1 no Stade de la Meinau, apesar de ter Achraf Hakimi expulso nos minutos finais da partida. O único sucesso recente do Strasbourg contra o gigante parisiense veio em uma memorável vitória em casa por 2 a 1 no Meinau, em dezembro de 2017.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Strasbourg x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Strasbourg e Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

O Strasbourg recebe o Paris Saint-Germain no Stade de la Meinau, em Strasbourg, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Como comprar ingressos para Strasbourg x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para uma partida da Ligue 1 entre RC Strasbourg e Paris Saint-Germain, você pode seguir vários canais oficiais e autorizados:

1. Plataforma oficial de venda de ingressos do clube mandante (fonte principal)

No Stade de la Meinau (jogo do Strasbourg em casa): Visite o portal oficial de ingressos do RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Crie uma conta ou faça login para ver os lugares disponíveis de entrada geral.

Venda geral: Jogos de grande apelo contra o PSG geralmente esgotam rapidamente ou passam por fases escalonadas de venda (primeiro para sócios-torcedores com carnê de temporada, depois para membros/assinantes e, por fim, para o público em geral). Você pode se cadastrar para receber alertas de ingressos diretamente no site do clube e ser avisado assim que as vendas gerais forem abertas.

2. Plataformas oficiais de revenda

PSG Ticketplace: Se um jogo em casa no Parc des Princes estiver completamente esgotado na venda geral, o PSG opera um mercado oficial e seguro de revenda chamado Ticketplace , integrado diretamente ao site de venda de ingressos do clube. Sócios com carnê de temporada anunciam seus assentos ali com preços verificados.

Serviço de revenda do Strasbourg: O Strasbourg também gerencia um sistema oficial de revenda por meio de sua principal plataforma de ingressos para partidas em casa esgotadas.

3. Pacotes VIP e hospitality

Para acesso garantido sem esperar pelas vendas ao público em geral, ambos os clubes oferecem opções de hospitality no dia do jogo ou lounges VIP. Esses pacotes normalmente incluem assentos centrais premium, acesso ao lounge e comida ou bebidas antes/depois da partida. Eles podem ser solicitados nas seções corporativa ou VIP do site oficial de qualquer um dos clubes.

4. Agregadores secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais de venda primária se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub frequentemente têm entradas anunciadas por revendedores, embora os preços possam ser mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Strasbourg x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre RC Strasbourg e Paris Saint-Germain variam significativamente dependendo de onde você os compra, da categoria do assento e do tipo de vendedor:

1. Venda oficial primária (valor de face)

Assentos de categoria padrão: Os ingressos de venda geral comercializados diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube normalmente começam em € 30 a € 60 para assentos padrão atrás do gol. Os assentos centrais ou laterais geralmente custam entre € 70 e € 120 .

Hospitality e VIP: Os pacotes oficiais premium de hospitality para o dia do jogo começam em torno de € 200 a € 350+ por pessoa, incluindo comida, opções de bebidas e assentos privilegiados em lounge.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Como partidas envolvendo o PSG regularmente esgotam rapidamente pelos canais oficiais de venda primária, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub têm preços dinâmicos impulsionados pela demanda:

Assentos básicos / de entrada: Os preços de revenda para assentos padrão normalmente começam em torno de € 120 a € 130 por ingresso (incluindo taxas da plataforma).

Preço médio do ingresso: O preço médio do ingresso padrão nos mercados secundários de revenda fica em torno de € 180 a € 220 .

Assentos premium de revenda: Assentos centrais no anel inferior ou categorias de alta demanda frequentemente variam entre € 230 e € 300+ por ingresso.

Strasbourg x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Strasbourg e Paris Saint-Germain

O Strasbourg registrou duas vitórias, uma derrota e mais dois resultados nas últimas cinco partidas, com uma sequência que inclui três compromissos competitivos. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 6 a 2 sobre o Troyes na Ligue 1, depois de um triunfo por 2 a 1 sobre o Lens pela liga. Seu resultado recente mais pesado foi uma derrota por 4 a 0 para o Marseille. Ao longo dessas cinco partidas, o Strasbourg marcou oito gols e sofreu dez.

Nos últimos cinco jogos do PSG, houve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente foi a vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League, que veio após a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1. Resultados anteriores incluem empates consecutivos por 2 a 2 com Lille e Rennes. O PSG marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu oito.

Strasbourg x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o PSG venceu por 2 a 1 no Stade de la Meinau, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o retrospecto é dividido, com duas vitórias do PSG, uma vitória do Strasbourg e dois empates. As cinco partidas produziram um total combinado de 22 gols.