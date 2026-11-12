O Stoke City recebe o Queens Park Rangers no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Bet365 Stadium, em Stoke.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga terminou em um disputado empate por 0 a 0 no bet365 Stadium, em janeiro de 2026. Em casa, o Stoke City tradicionalmente tem sido um adversário difícil para o QPR, tendo vencido os dois jogos anteriores contra o clube londrino em seu estádio por 3 a 1 e 1 a 0.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Stoke City x Queens Park Rangers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Stoke City e Queens Park Rangers pela Championship?

Stoke City x Queens Park Rangers, no Bet365 Stadium, em Stoke, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

Como comprar ingressos para Stoke City x Queens Park Rangers pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Stoke City e Queens Park Rangers pela Championship, você pode recorrer às seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do Stoke City: Você pode comprar ingressos comuns para a torcida da casa diretamente pelo site oficial do Stoke City ou entrando em contato com a bilheteria do clube. Essa é a principal e mais segura opção para os torcedores da equipe mandante.

Você pode comprar ingressos comuns para a torcida da casa diretamente pelo site oficial do Stoke City ou entrando em contato com a bilheteria do clube. Essa é a principal e mais segura opção para os torcedores da equipe mandante. Site oficial do Queens Park Rangers: Torcedores visitantes que pretendem ir ao bet365 Stadium podem garantir ingressos pelo portal oficial de vendas do QPR, já que sempre há uma cota reservada para a torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Stoke City x Queens Park Rangers pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para o jogo entre Stoke City e Queens Park Rangers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos, mandantes ou visitantes: £ 25 a £ 38.

£ 25 a £ 38. Ingressos com desconto e para idosos: £ 18 a £ 27.

£ 18 a £ 27. Ingressos para crianças e menores de 18 anos: £ 12 a £ 15.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: £ 75 a £ 95.

£ 75 a £ 95. Ingressos de revenda para setores premium e laterais: £ 100 a £ 135.

Stoke City x Queens Park Rangers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Stoke City e Queens Park Rangers

O Stoke City chega a este jogo em boa fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas pela Championship. Em seu compromisso mais recente, venceu o Blackburn Rovers fora de casa por 1 a 2, depois de superar o Preston North End por 2 a 0 em casa. A única derrota nessa sequência foi para o Middlesbrough, partida em que sofreu três gols. Nos cinco jogos, o Stoke marcou seis gols e sofreu quatro, além de passar duas partidas sem ser vazado.

Os últimos cinco jogos do QPR mostram um desempenho mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O resultado de maior destaque foi a goleada por 5 a 0 sobre o Swansea City, mas a equipe também perdeu por 4 a 1 em casa para o Southampton e por 3 a 0 fora de casa para o Birmingham City. O resultado mais recente do QPR foi um empate por 1 a 1 com o Burnley. O time marcou 11 gols nessas cinco partidas, mas sofreu nove, números que refletem uma equipe que cria chances, porém segue vulnerável na defesa.

Stoke City x Queens Park Rangers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 0 a 0 no Bet365 Stadium, em janeiro de 2026, pela Championship. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Stoke City venceu dois, o QPR venceu um e dois terminaram empatados. O Stoke geralmente levou vantagem em casa, vencendo os dois jogos anteriores como mandante nesse recorte por 3 a 1 e 1 a 0.