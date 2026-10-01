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Como conseguir ingressos para SSC Napoli x Bodoe/Glimt: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O SSC Napoli enfrenta o Bodoe/Glimt na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Napoli enfrenta o Bodoe/Glimt na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

As duas equipes estarão em busca de pontos vitais para subir na classificação do formato de liga única. Este próximo confronto marca um empolgante duelo europeu entre os gigantes italianos e os campeões noruegueses.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Napoli x Bodoe/Glimt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Napoli x Bodoe/Glimt começa no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Como comprar ingressos para SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre SSC Napoli e FK Bodø/Glimt no Stadio Diego Armando Maradona, siga estes passos:

Site oficial do SSC Napoli & vendedor de ingressos:

O Napoli vende ingressos por meio de seu site oficial e de parceiro de ingressos autorizado.

Fidelity Card (cartão do torcedor): Partidas da Champions League com alta demanda costumam dar acesso prioritário aos portadores do Fidelity Card (Fan Stadium Card) do Napoli. Se os ingressos não se esgotarem durante a fase para membros, eles entram em venda geral para o público.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Os preços dos ingressos para SSC Napoli x FK Bodø/Glimt na UEFA Champions League variam dependendo de onde você os compra, da categoria do assento e do status de associação:

1. Venda oficial direta

  • Preços da categoria padrão: Os preços oficiais de face no Stadio Diego Armando Maradona normalmente variam entre €30 e €150, dependendo do setor:
    • Curva (A/B): Aproximadamente €30 – €50
    • Distinti: Aproximadamente €50 – €80
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Aproximadamente €90 – €150+

2. Mercado secundário de ingressos

  • Ingressos gerais de entrada no mercado secundário em plataformas como a StubHub começam em aproximadamente €55 a €100, enquanto assentos premium e áreas VIP têm preços mais altos, dependendo da demanda do mercado em tempo real.

SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de SSC Napoli x Bodoe/Glimt

O Napoli venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna pela Serie A, que encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. Durante essa série de derrotas, perdeu para o Arsenal por 1 a 0 na Champions League, para a Inter por 3 a 2 e para o Como por 2 a 1 no campeonato. Sua única outra vitória neste período foi um triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Genoa na Serie A. O Napoli marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Bodoe/Glimt venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Sandefjord na Eliteserien, e havia vencido três jogos consecutivos do campeonato antes disso. A única derrota nessa sequência veio na Champions League contra o Bayern de Munique, quando perdeu por 5 a 0. Nessas cinco partidas, o Bodoe/Glimt marcou 15 gols e sofreu nove.

NAP

NAP - Sequência

COM
D1-2
INT
D3-2
ARS
D0-1
BOL
V1-0
FIO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOD

BOD - Sequência

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
D5-0
SAN
V3-2
BRA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

SSC Napoli x Bodoe/Glimt: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis sobre encontros anteriores entre Napoli e Bodoe/Glimt.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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