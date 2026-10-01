O Napoli enfrenta o Bodoe/Glimt na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

As duas equipes estarão em busca de pontos vitais para subir na classificação do formato de liga única. Este próximo confronto marca um empolgante duelo europeu entre os gigantes italianos e os campeões noruegueses.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Napoli x Bodoe/Glimt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Napoli x Bodoe/Glimt começa no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Como comprar ingressos para SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre SSC Napoli e FK Bodø/Glimt no Stadio Diego Armando Maradona, siga estes passos:

Site oficial do SSC Napoli & vendedor de ingressos:

O Napoli vende ingressos por meio de seu site oficial e de parceiro de ingressos autorizado.

Fidelity Card (cartão do torcedor): Partidas da Champions League com alta demanda costumam dar acesso prioritário aos portadores do Fidelity Card (Fan Stadium Card) do Napoli. Se os ingressos não se esgotarem durante a fase para membros, eles entram em venda geral para o público.

Quanto custam os ingressos para SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League?

Os preços dos ingressos para SSC Napoli x FK Bodø/Glimt na UEFA Champions League variam dependendo de onde você os compra, da categoria do assento e do status de associação:

1. Venda oficial direta

Preços da categoria padrão: Os preços oficiais de face no Stadio Diego Armando Maradona normalmente variam entre €30 e €150 , dependendo do setor:

Curva (A/B): Aproximadamente €30 – €50 Distinti: Aproximadamente €50 – €80 Tribuna Posillipo / Nisida: Aproximadamente €90 – €150+



2. Mercado secundário de ingressos

Ingressos gerais de entrada no mercado secundário em plataformas como a StubHub começam em aproximadamente €55 a €100 , enquanto assentos premium e áreas VIP têm preços mais altos, dependendo da demanda do mercado em tempo real.

SSC Napoli x Bodoe/Glimt pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de SSC Napoli x Bodoe/Glimt

O Napoli venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna pela Serie A, que encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. Durante essa série de derrotas, perdeu para o Arsenal por 1 a 0 na Champions League, para a Inter por 3 a 2 e para o Como por 2 a 1 no campeonato. Sua única outra vitória neste período foi um triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Genoa na Serie A. O Napoli marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Bodoe/Glimt venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Sandefjord na Eliteserien, e havia vencido três jogos consecutivos do campeonato antes disso. A única derrota nessa sequência veio na Champions League contra o Bayern de Munique, quando perdeu por 5 a 0. Nessas cinco partidas, o Bodoe/Glimt marcou 15 gols e sofreu nove.

SSC Napoli x Bodoe/Glimt: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis sobre encontros anteriores entre Napoli e Bodoe/Glimt.