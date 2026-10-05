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Como conseguir ingressos para Sporting CP x LASK: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Sporting CP enfrenta o LASK na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Sporting CP e LASK se enfrentam na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nos três confrontos europeus anteriores entre as equipes na UEFA Europa League, o time austríaco LASK leva vantagem no retrospecto direto, com duas vitórias contra uma do Sporting. O encontro anterior mais memorável entre eles aconteceu em outubro de 2020, quando o LASK surpreendeu o Sporting com uma convincente vitória fora de casa por 4 a 1 no Alvalade, durante as eliminatórias da Europa League.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sporting CP x LASK, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Sporting CP x LASK pela Champions League?

Sporting CP x LASK começa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Estadio Jose Alvalade

Como comprar ingressos para Sporting CP x LASK pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sporting CP x LASK no Estádio José Alvalade, em Lisboa, você tem várias opções:

1. Plataformas oficiais do clube

  • Site oficial e aplicativo do Sporting CP: A forma mais direta e segura de comprar ingressos gerais ou para o setor da casa. Os ingressos são liberados primeiro para os sócios do clube, seguidos pelos lugares restantes colocados à venda para o público em geral.
  • Bilheteria do Estádio José Alvalade: Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do estádio, em Lisboa, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Setor visitante do LASK (para torcedores visitantes): Os torcedores visitantes devem comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do LASK, já que a alocação do bloco visitante é administrada pelo clube visitante.

Quanto custam os ingressos para Sporting CP x LASK pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sporting CP x LASK no Estádio José Alvalade variam dependendo de você comprá-los por meio das vendas oficiais do clube ou de plataformas secundárias de ingressos.

1. Preços oficiais do clube (Estádio José Alvalade)

  • Ingresso geral / não sócios: Os ingressos oficiais com valor de face normalmente variam de € 25 a € 75, dependendo da categoria do assento (atrás dos gols ou assentos centrais nas laterais).
  • Sócios do clube: Os sócios do Sporting CP normalmente recebem tarifas com desconto a partir de € 15 a € 40.
  • Pacotes VIP e hospitalidade: Os assentos premium executivos e de hospitalidade oficial variam de € 150 a € 350+, incluindo acesso ao lounge e catering pré-jogo.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Assentos de entrada (anel superior / atrás do gol): Os preços iniciais em revendedores autorizados e agregadores geralmente variam entre € 35 e € 75.
  • Assentos de categoria intermediária e laterais: Assentos centrais ou do anel inferior normalmente custam entre € 75 e € 130.
  • Setor visitante (torcedores do LASK): As alocações do bloco visitante vendidas diretamente pelo LASK são definidas em preços padrão limitados pela UEFA para torcedores visitantes, normalmente em torno de € 30 a € 45.

Sporting CP x LASK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sporting CP e LASK

O Sporting CP registrou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 10 gols e sofrendo quatro nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Arouca na Liga Portugal, e antes disso também empatou por 1 a 1 com o Famalicão. O ponto alto da sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League, com o triunfo fora de casa por 4 a 0 sobre o Rio Ave também se destacando como uma atuação marcante no cenário doméstico.

O LASK venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Sturm Graz na Bundesliga austríaca, e também perdeu por 1 a 0 para o AEK Atenas na Champions League. Pelo lado positivo, a vitória por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na ÖFB Cup e o triunfo fora de casa por 3 a 1 contra o Wolfsberger AC mostram que a equipe pode render quando as condições são favoráveis.

SCP

SCP - Sequência

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
E1-1
ARO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LAS

LAS - Sequência

DSC
V1-6
AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
E3-3
FVI
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Sporting CP x LASK: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto direto entre esses clubes é curto, mas digno de nota. O encontro mais recente aconteceu em outubro de 2020, quando o LASK venceu por 4 a 1 no Alvalade nas eliminatórias da Europa League, resultado que se destaca como o momento definidor da série. Antes disso, o LASK venceu o Sporting por 3 a 0 na fase de grupos da Europa League em dezembro de 2019, depois de o Sporting ter vencido o primeiro encontro entre os times por 2 a 1 em casa em outubro daquele ano. Ao longo dos três jogos registrados, o LASK leva a melhor com duas vitórias contra uma do Sporting.

Confrontos

SportingEmpateLASK
1
0
2
Liga Europa
Sporting badge
Sporting
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FJ
Liga Europa
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting badge
Sporting
SCP
0
FJ
Liga Europa
Sporting badge
Sporting
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FJ
3Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram2/3
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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