Sporting CP e LASK se enfrentam na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nos três confrontos europeus anteriores entre as equipes na UEFA Europa League, o time austríaco LASK leva vantagem no retrospecto direto, com duas vitórias contra uma do Sporting. O encontro anterior mais memorável entre eles aconteceu em outubro de 2020, quando o LASK surpreendeu o Sporting com uma convincente vitória fora de casa por 4 a 1 no Alvalade, durante as eliminatórias da Europa League.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sporting CP x LASK, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Sporting CP x LASK pela Champions League?

Sporting CP x LASK começa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Como comprar ingressos para Sporting CP x LASK pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sporting CP x LASK no Estádio José Alvalade, em Lisboa, você tem várias opções:

1. Plataformas oficiais do clube

Site oficial e aplicativo do Sporting CP: A forma mais direta e segura de comprar ingressos gerais ou para o setor da casa. Os ingressos são liberados primeiro para os sócios do clube, seguidos pelos lugares restantes colocados à venda para o público em geral.

Bilheteria do Estádio José Alvalade: Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do estádio, em Lisboa, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Setor visitante do LASK (para torcedores visitantes): Os torcedores visitantes devem comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do LASK, já que a alocação do bloco visitante é administrada pelo clube visitante.

Quanto custam os ingressos para Sporting CP x LASK pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Sporting CP x LASK no Estádio José Alvalade variam dependendo de você comprá-los por meio das vendas oficiais do clube ou de plataformas secundárias de ingressos.

1. Preços oficiais do clube (Estádio José Alvalade)

Ingresso geral / não sócios: Os ingressos oficiais com valor de face normalmente variam de € 25 a € 75 , dependendo da categoria do assento (atrás dos gols ou assentos centrais nas laterais).

Sócios do clube: Os sócios do Sporting CP normalmente recebem tarifas com desconto a partir de € 15 a € 40 .

Pacotes VIP e hospitalidade: Os assentos premium executivos e de hospitalidade oficial variam de € 150 a € 350+ , incluindo acesso ao lounge e catering pré-jogo.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Assentos de entrada (anel superior / atrás do gol): Os preços iniciais em revendedores autorizados e agregadores geralmente variam entre € 35 e € 75 .

Assentos de categoria intermediária e laterais: Assentos centrais ou do anel inferior normalmente custam entre € 75 e € 130 .

Setor visitante (torcedores do LASK): As alocações do bloco visitante vendidas diretamente pelo LASK são definidas em preços padrão limitados pela UEFA para torcedores visitantes, normalmente em torno de € 30 a € 45 .

Sporting CP x LASK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sporting CP e LASK

O Sporting CP registrou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 10 gols e sofrendo quatro nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Arouca na Liga Portugal, e antes disso também empatou por 1 a 1 com o Famalicão. O ponto alto da sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League, com o triunfo fora de casa por 4 a 0 sobre o Rio Ave também se destacando como uma atuação marcante no cenário doméstico.

O LASK venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Sturm Graz na Bundesliga austríaca, e também perdeu por 1 a 0 para o AEK Atenas na Champions League. Pelo lado positivo, a vitória por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na ÖFB Cup e o triunfo fora de casa por 3 a 1 contra o Wolfsberger AC mostram que a equipe pode render quando as condições são favoráveis.

Sporting CP x LASK: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto direto entre esses clubes é curto, mas digno de nota. O encontro mais recente aconteceu em outubro de 2020, quando o LASK venceu por 4 a 1 no Alvalade nas eliminatórias da Europa League, resultado que se destaca como o momento definidor da série. Antes disso, o LASK venceu o Sporting por 3 a 0 na fase de grupos da Europa League em dezembro de 2019, depois de o Sporting ter vencido o primeiro encontro entre os times por 2 a 1 em casa em outubro daquele ano. Ao longo dos três jogos registrados, o LASK leva a melhor com duas vitórias contra uma do Sporting.