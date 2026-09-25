Slovan Bratislava enfrenta o VfB Stuttgart na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha.

As duas equipes se enfrentaram anteriormente na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA de 2024–25, quando o VfB Stuttgart venceu por 3 a 1 fora de casa, em Bratislava. O Slovan Bratislava buscará sua primeira vitória em competições oficiais contra o VfB Stuttgart, depois de registrar um empate e duas derrotas em três confrontos europeus ao longo da história.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Slovan Bratislava x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões?

Slovan Bratislava x VfB Stuttgart começa no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 National Football Stadium

Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões?

Para comprar ingressos para o jogo Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões no estádio Tehelné pole, siga estas principais formas de compra:

Portal oficial de ingressos do Slovan Bratislava: A fonte principal e mais segura para ingressos no setor mandante é o site oficial de venda de ingressos do clube (vstupenky.skslovan.com). O acesso prioritário geralmente é concedido primeiro aos sócios-torcedores com carnê de temporada, depois aos membros, antes de qualquer estoque restante ser colocado à venda para o público em geral.

Setor visitante do VfB Stuttgart: Se você torce pelo VfB Stuttgart, os ingressos para o setor visitante são distribuídos exclusivamente pela loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart e por cotas para membros. Os torcedores visitantes precisam reservar diretamente com o clube visitante.

Bilheteria do estádio Tehelné pole: Sujeito à disponibilidade, ingressos físicos podem ser comprados na bilheteria do estádio no dia do jogo a partir de 1,5 hora antes do pontapé inicial, embora partidas de alto nível da Liga dos Campeões normalmente se esgotem online antes disso.

Plataformas de mercado secundário: Se as vendas primárias se esgotarem, os ingressos costumam ser listados em plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub , embora os preços variem acima do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para a partida Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com a categoria do ingresso e o canal de compra:

1. Preços oficiais de face

Categorias mandantes (Tehelné pole): Os preços dos ingressos de entrada geral para os setores mandantes normalmente variam de € 30 a € 90 , dependendo do nível, da arquibancada (atrás do gol x arquibancada principal) e da categoria do assento.

Torcedores visitantes (setor visitante): De acordo com os regulamentos da UEFA, os preços dos ingressos para torcedores visitantes em jogos da Liga dos Campeões têm teto máximo de € 60 .

VIP e hospitalidade: Os pacotes premium e de hospitalidade VIP variam de € 150 a € 350+ por ingresso, dependendo dos serviços incluídos de comida, bebida e comodidades dos assentos em camarote.

2. Mercado secundário de ingressos

Se as vendas primárias pelos canais oficiais dos clubes se esgotarem, os preços de revenda em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , geralmente começam em torno de € 95 a € 140 para assentos padrão, com categorias de alta demanda ou visão central tendo média entre € 250 e € 320.

Slovan Bratislava x VfB Stuttgart pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de Slovan Bratislava x VfB Stuttgart

O Slovan Bratislava registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos, marcando sete gols e sofrendo 14. Sua partida mais recente terminou em empate por 3 a 3 com o Zilina na elite do futebol eslovaco. O ponto mais baixo dessa sequência foi a derrota por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, e o time também perdeu por 2 a 0 para o DAC 1904 Dunajska Streda na liga. Sua única vitória veio na fase classificatória da Liga dos Campeões, por 2 a 1 fora de casa sobre o NK Celje.

O VfB Stuttgart venceu dois, empatou nenhum e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando dez gols e sofrendo nove. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim na Bundesliga. O destaque de sua sequência recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking FK na Liga dos Campeões, e o time também derrotou o FC Koeln por 4 a 1 na Bundesliga. O Stuttgart perdeu de forma contundente para o Bayern de Munique por 5 a 1 anteriormente nessa sequência.

Slovan Bratislava x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Liga dos Campeões de 2024/25, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 em Bratislava em 21 de janeiro de 2025. Os clubes também se enfrentaram na fase classificatória da Liga Europa em agosto de 2010, com o Stuttgart vencendo por 1 a 0 em Bratislava antes de empatar por 2 a 2 no jogo de volta, em Stuttgart. Em todos os três confrontos registrados, o Stuttgart tem uma vitória e um empate, com o Slovan ainda sem registrar uma vitória.