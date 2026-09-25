Shakhtar Donetsk enfrenta o AEK Atenas na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

Esta partida marca o primeiro encontro oficial em competição europeia entre os campeões ucranianos e a potência grega. Os dois clubes chegam ao confronto em busca de pontos vitais no início da fase de liga única para aumentar suas esperanças de classificação para o mata-mata.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x AEK Atenas, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Shakhtar Donetsk x AEK Atenas pela Champions League?

Shakhtar Donetsk x AEK Atenas começa em Stamford Bridge, em Londres, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x AEK Atenas pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Shakhtar Donetsk e AEK Atenas pela Champions League, você pode seguir estas opções principais:

Canais oficiais dos clubes: Confira os portais oficiais de ingressos do Shakhtar Donetsk ou do AEK Atenas assim que as vendas forem abertas para sócios do clube, detentores de carnês de temporada ou o público em geral.

Venda no local neutro/estádio anfitrião: Como o Shakhtar Donetsk disputa partidas selecionadas em casa nas competições europeias em locais neutros designados, como Stamford Bridge, em Londres, fique de olho no sistema oficial de ingressos ou no site do estádio anfitrião para anúncios de venda geral.

Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x AEK Atenas pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e AEK Atenas pela Champions League em Stamford Bridge variam com base na categoria do assento, fase de venda e plataforma:

Venda geral oficial: Os ingressos padrão distribuídos pelos canais oficiais dos clubes e do estádio anfitrião normalmente variam de €50 a €150 , dependendo do setor do assento (atrás do gol vs. lateral/central).

Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade, como assentos acolchoados Westview, acesso a suítes ou acesso a camarotes executivos, variam de €200 a mais de €600+ por ingresso.

Mercado secundário de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , os ingressos padrão de venda geral atualmente começam em aproximadamente €50 a €120 para assentos mais baratos atrás do gol, chegando a €180 a €400+ para visões centrais da lateral no anel inferior.

Shakhtar Donetsk x AEK Atenas pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Forma de Shakhtar Donetsk e AEK Atenas

O Shakhtar Donetsk somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o PSV Eindhoven na Champions League, em 10 de setembro, enquanto também conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Karpaty na Premier League ucraniana. Sua única derrota nesta sequência foi um revés por 2 a 0 para o Polissya Zhytomyr, em 29 de agosto.

O AEK Atenas venceu três e empatou dois dos seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Asteras Tripolis na Super League, em 13 de setembro, após uma vitória por 1 a 0 sobre o LASK pela Champions League, em 8 de setembro. O AEK também registrou uma vitória por 5 a 0 sobre o Aris Thessaloniki nessa sequência, destacando seu poder ofensivo na competição doméstica.

Shakhtar Donetsk x AEK Atenas: retrospecto recente do confronto direto

Não há registros de encontros anteriores entre Shakhtar Donetsk e AEK Atenas nos dados disponíveis de confronto direto. Este duelo representa o primeiro encontro entre os dois clubes.