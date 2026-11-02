O Schalke 04 recebe o VfB Stuttgart no sábado, 21 de novembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

No confronto oficial mais recente entre as equipes, em 25 de fevereiro de 2023, o FC Schalke 04 venceu o Stuttgart por 2 a 1 na VELTINS-Arena. Antes dessa vitória apertada do Schalke em casa, os dois times haviam empatado por 1 a 1 em Stuttgart, nos primeiros meses da temporada 2022/23 da Bundesliga.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Schalke 04 x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Schalke 04 x VfB Stuttgart acontece no sábado, 21 de novembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e VfB Stuttgart na VELTINS-Arena, geralmente há algumas opções principais:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A opção mais direta e confiável é comprar pelos canais oficiais de venda online do FC Schalke 04 ou do VfB Stuttgart. Neles, sócios e torcedores em geral podem encontrar ingressos pelos preços oficiais, conforme a disponibilidade em cada fase de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos estiverem totalmente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e VfB Stuttgart variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores em pé (Stehplätze): Os preços oficiais geralmente variam de € 15 a € 20 nos setores comuns em pé da VELTINS-Arena.

Os preços oficiais geralmente variam de nos setores comuns em pé da VELTINS-Arena. Categorias de assentos comuns (Sitzplätze): Os ingressos a preços oficiais geralmente variam de € 26 a € 62, dependendo da categoria, da localização do setor e da categoria do adversário.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Setores inferiores e lugares em pé comuns na revenda: Os preços começam em torno de € 80 a € 140 , dependendo da oferta e da localização exata no setor.

Os preços começam em torno de , dependendo da oferta e da localização exata no setor. Assentos nas laterais do campo e lugares premium na revenda: Os ingressos em setores mais procurados ou com vista das laterais do campo variam de € 150 a mais de € 270, enquanto opções de hospitalidade premium ou assentos centrais podem custar ainda mais.

Schalke 04 x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Schalke 04 e VfB Stuttgart

O Schalke 04 chega a esta partida em má fase, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos da Bundesliga. Seu resultado mais recente na liga foi uma derrota por 0 a 1 para o Mainz 05, após perder por 2 a 1 para o Freiburg. As únicas notas positivas em seus últimos cinco jogos foram duas vitórias em amistosos, contra Austria Lustenau e Oberhausen. A equipe de Muslic tem tido dificuldades para manter a regularidade e precisará de uma atuação melhor para conseguir algum ponto nesta partida.

Os últimos cinco jogos do Stuttgart apresentam um quadro mais irregular. O VfB conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 fora de casa sobre o Slovan Bratislava na Champions League e venceu o Paderborn por 2 a 0 na Bundesliga, mas perdeu por 1 a 0 para o Hamburger SV no jogo mais recente e também foi derrotado por 1 a 0 pelo Borussia Dortmund anteriormente nessa sequência. Nessas cinco partidas, o Stuttgart marcou oito gols e sofreu dois, números que mostram uma equipe capaz de produzir no ataque, mas ainda sem plena regularidade.

Schalke 04 x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes na Bundesliga aconteceu em 25 de fevereiro de 2023, quando o Schalke venceu por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Stuttgart leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Schalke, além de dois empates. O retrospecto indica que esses jogos tendem a ser disputados, sem que nenhuma das equipes consiga estabelecer um domínio claro sobre a outra.