Schalke 04 e Mainz 05 se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.
O último encontro entre eles, em 5 de maio de 2023, terminou com uma animada vitória do Schalke por 3 a 2 fora de casa, na Bundesliga. O Schalke também garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 no confronto mais recente em casa, na VELTINS-Arena, em novembro de 2022.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Schalke 04 x Mainz 05 pela Bundesliga?
Schalke 04 x Mainz 05 começa na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Schalke 04 x Mainz 05 pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida entre Schalke 04 e Mainz 05 na VELTINS-Arena, você pode usar os canais oficiais de distribuição do clube ou marketplaces secundários de ingressos.
Canais oficiais de venda de ingressos do clube
- Loja oficial de ingressos do FC Schalke 04: A principal fonte para ingressos de jogos em casa. Os ingressos são liberados em fases, começando pelos sócios do clube antes de serem abertos ao público geral, caso ainda haja lugares disponíveis.
- Mercado secundário oficial do Schalke 04 (Ticketbörse): Se os ingressos regulares se esgotarem, sócios e torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados pelo valor de face diretamente na plataforma oficial de ingressos do Schalke.
- Cota destinada ao Mainz 05 como visitante: Torcedores que apoiam o time visitante podem se registrar e comprar ingressos para o setor visitante por meio do portal oficial de ingressos do Mainz 05.
Marketplaces secundários de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam os lugares restantes de vendedores terceirizados. Os preços nos mercados secundários costumam variar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda pela partida.
Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Mainz 05 pela Bundesliga?
Os preços oficiais de face dos ingressos para jogos do FC Schalke 04 em casa pela Bundesliga na VELTINS-Arena normalmente variam de €18,50 a €68,00, dependendo da categoria do assento, do status de torcedor e da faixa etária.
Preços oficiais dos ingressos (valor de face)
- Área em pé (Categoria 5):
- Adulto: €18,50 (não sócios) / €17,50 (sócios)
- Jovem / Criança: €9,00 a €12,00
- Assentos padrão (Categorias 3 e 4):
- Adulto: €31,00 a €37,00
- Meia-entrada / Jovem: €20,00 a €25,00
- Assentos premium (Categorias 0, 1 e 2):
- Adulto: €48,00 a €68,00
- Meia-entrada / Jovem: €32,50 a €52,00
Preços no mercado secundário
- Bolsa oficial de revenda (S04 Ticketbörse): Limitados ao valor de face original (€18,50 a €68,00) mais as taxas padrão de serviço.
- Plataformas de revenda de terceiros: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub têm preços geralmente a partir de €53,00 a €169,00+ para lugares de admissão geral.
Schalke 04 x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Schalke 04 e Mainz 05
O Schalke 04 soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos competitivos. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 contra o Bayern de Munique na Bundesliga, em uma forte atuação defensiva diante dos favoritos ao título. Antes disso, perdeu por 3 a 0 para o Augsburg na rodada de abertura da temporada. O Schalke também venceu seu confronto da DFB-Pokal contra o Hallescher FC por 5 a 2, embora seus dois amistosos de pré-temporada tenham terminado em derrotas por 3 a 0 para Real Madrid e Atalanta. Ao longo dessas cinco partidas, o Schalke marcou sete gols e sofreu nove.
O Mainz 05 vive excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos competitivos e um empate. A partida mais recente terminou em uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV na Bundesliga. Também venceu o VfB Krieschow por 9 a 0 na DFB-Pokal e ganhou os dois amistosos de pré-temporada contra Bournemouth e Paris FC. O único jogo que não venceu foi o empate por 0 a 0 com o Paderborn na rodada de abertura da Bundesliga. O Mainz marcou 19 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas um.
Schalke 04 x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 5 de maio de 2023, pela Bundesliga, quando o Schalke 04 venceu o Mainz 05 por 3 a 2 fora de casa. Antes disso, o Schalke venceu o Mainz em casa por 1 a 0 em novembro de 2022. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Bundesliga, o Schalke venceu duas vezes, o Mainz uma, e duas partidas terminaram empatadas. Os cinco jogos produziram 13 gols no total.
Confrontos
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V
E
V
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|4
|3
|1
|0
|12
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|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
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|+5
|7
D
E
V
V
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|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
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E
D
V
V
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D
E
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|4
|1
|1
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|-3
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E
D
V
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|1
|0
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|7
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|-3
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D
V
D
D
|15
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|0
|3
|6
|9
|-3
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D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
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V
D
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D
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|4
|0
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|4
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|-13
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D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
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|-10
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