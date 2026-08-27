Como conseguir ingressos para Schalke 04 x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Schalke 04 enfrenta o Elversberg no domingo, 20 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

No encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, o Schalke conquistou uma apertada vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Elversberg. Com a vantagem de atuar em casa, o Schalke tentará aproveitar o apoio barulhento de sua torcida para somar os três pontos em seus domínios.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Schalke 04 x Elversberg acontece na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com o pontapé inicial previsto para esta rodada da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 4 20 de set. de 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, você tem vários métodos:

Loja oficial de ingressos do FC Schalke 04 (ingressos principais para mandante): A loja oficial online de ingressos do FC Schalke 04 é a principal opção para comprar ingressos de mandante para partidas na VELTINS-Arena. Os ingressos normalmente são liberados primeiro para sócios do clube, seguidos por uma venda geral ao público caso ainda restem lugares.

S04 Ticketbörse (mercado oficial de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem na plataforma principal, o Schalke opera um mercado secundário oficial chamado Ticketbörse. Detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus lugares à venda ali com segurança, pelo valor de face.

Loja oficial de ingressos do SV Elversberg (torcedores visitantes): Torcedores que desejam ficar no setor da torcida visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do SV Elversberg. Essas cargas para o setor visitante são distribuídas de acordo com as prioridades de torcedores e sócios do Elversberg.

Plataformas secundárias de ingressos (revenda alternativa): Mercados de terceiros, como o StubHub, anunciam ingressos revendidos. Os preços nos mercados secundários costumam variar de acordo com a demanda e podem superar o valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Schalke 04 x Elversberg variam significativamente dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou adquirir ingressos revendidos no mercado secundário:

Ingressos para setor em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais de valor de face para as áreas em pé na VELTINS-Arena normalmente custam entre € 15 e € 20.

Ingressos padrão para assentos (Sitzplatz): Os ingressos regulares sentados das categorias 1 a 4 variam de € 26 a € 62, dependendo da localização do assento e do nível do estádio.

Mercado secundário oficial (S04 Ticketbörse): Os ingressos revendidos por meio da troca oficial de ingressos do Schalke têm preço rigidamente limitado ao valor de face original, então espere pagar dentro da faixa de € 15 a € 62.

Plataformas de revenda de terceiros: Em mercados secundários como o StubHub, os preços dos ingressos variam conforme a demanda e geralmente ficam entre € 53 e € 150+.

Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Schalke 04 x Elversberg

O Schalke 04 somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal, em 24 de agosto, resultado que exigiu prorrogação. Antes disso, o Schalke sofreu derrotas consecutivas por 3 a 0 contra Real Madrid e Atalanta em amistosos de pré-temporada. As três vitórias vieram contra Hessen Kassel (5 a 0), Fagiano Okayama FC (3 a 1) e no duelo de copa em Halle. Ao longo dessas cinco partidas, o Schalke marcou 10 gols e sofreu 14.

O Elversberg chega para este confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal em 22 de agosto, depois de uma sequência que incluiu triunfo por 5 a 2 sobre o Strasbourg e vitória por 4 a 1 contra o Lorient. Os únicos pontos desperdiçados vieram no empate por 1 a 1 com o Mallorca. O Elversberg marcou 14 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, um retrospecto que aponta para uma equipe em forte forma ofensiva.

Schalke 04 x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Elversberg recebeu o Schalke na 2. Bundesliga e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Schalke venceu três vezes, com um empate e uma vitória do Elversberg. O Schalke também venceu por 1 a 0 em casa em 8 de novembro de 2025, enquanto a única vitória do Elversberg nesta sequência veio em casa em maio de 2025, quando bateu o Schalke por 2 a 1. Os dois clubes dividiram 11 gols nesses cinco encontros.

Classificação de Schalke 04 x Elversberg

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa atualmente a 15ª colocação, enquanto o Elversberg está na sétima posição.