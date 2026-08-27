Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Bundesliga
team-logoSchalke
VELTINS-Arena
team-logoElversberg
Book Schalke 04 vs Elversberg Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Schalke 04 x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Schalke
Elversberg
Bundesliga

Schalke 04 enfrenta o Elversberg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Schalke 04 enfrenta o Elversberg no domingo, 20 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

No encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, o Schalke conquistou uma apertada vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Elversberg. Com a vantagem de atuar em casa, o Schalke tentará aproveitar o apoio barulhento de sua torcida para somar os três pontos em seus domínios.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Schalke 04 x Elversberg acontece na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com o pontapé inicial previsto para esta rodada da Bundesliga.

crest
Bundesliga - Rodada 4
VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, você tem vários métodos:

  • Loja oficial de ingressos do FC Schalke 04 (ingressos principais para mandante): A loja oficial online de ingressos do FC Schalke 04 é a principal opção para comprar ingressos de mandante para partidas na VELTINS-Arena. Os ingressos normalmente são liberados primeiro para sócios do clube, seguidos por uma venda geral ao público caso ainda restem lugares.
  • S04 Ticketbörse (mercado oficial de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem na plataforma principal, o Schalke opera um mercado secundário oficial chamado Ticketbörse. Detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus lugares à venda ali com segurança, pelo valor de face.
  • Loja oficial de ingressos do SV Elversberg (torcedores visitantes): Torcedores que desejam ficar no setor da torcida visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do SV Elversberg. Essas cargas para o setor visitante são distribuídas de acordo com as prioridades de torcedores e sócios do Elversberg.
  • Plataformas secundárias de ingressos (revenda alternativa): Mercados de terceiros, como o StubHub, anunciam ingressos revendidos. Os preços nos mercados secundários costumam variar de acordo com a demanda e podem superar o valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Schalke 04 x Elversberg variam significativamente dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou adquirir ingressos revendidos no mercado secundário:

  • Ingressos para setor em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais de valor de face para as áreas em pé na VELTINS-Arena normalmente custam entre € 15 e € 20.
  • Ingressos padrão para assentos (Sitzplatz): Os ingressos regulares sentados das categorias 1 a 4 variam de € 26 a € 62, dependendo da localização do assento e do nível do estádio.
  • Mercado secundário oficial (S04 Ticketbörse): Os ingressos revendidos por meio da troca oficial de ingressos do Schalke têm preço rigidamente limitado ao valor de face original, então espere pagar dentro da faixa de € 15 a € 62.
  • Plataformas de revenda de terceiros: Em mercados secundários como o StubHub, os preços dos ingressos variam conforme a demanda e geralmente ficam entre € 53 e € 150+.

Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Schalke 04 x Elversberg

O Schalke 04 somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Hallescher FC na DFB-Pokal, em 24 de agosto, resultado que exigiu prorrogação. Antes disso, o Schalke sofreu derrotas consecutivas por 3 a 0 contra Real Madrid e Atalanta em amistosos de pré-temporada. As três vitórias vieram contra Hessen Kassel (5 a 0), Fagiano Okayama FC (3 a 1) e no duelo de copa em Halle. Ao longo dessas cinco partidas, o Schalke marcou 10 gols e sofreu 14.

O Elversberg chega para este confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal em 22 de agosto, depois de uma sequência que incluiu triunfo por 5 a 2 sobre o Strasbourg e vitória por 4 a 1 contra o Lorient. Os únicos pontos desperdiçados vieram no empate por 1 a 1 com o Mallorca. O Elversberg marcou 14 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, um retrospecto que aponta para uma equipe em forte forma ofensiva.

S04

S04 - Sequência

RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
FCB
E0-0
FCU
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ELV

ELV - Sequência

FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
FCB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Schalke 04 x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Elversberg recebeu o Schalke na 2. Bundesliga e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Schalke venceu três vezes, com um empate e uma vitória do Elversberg. O Schalke também venceu por 1 a 0 em casa em 8 de novembro de 2025, enquanto a única vitória do Elversberg nesta sequência veio em casa em maio de 2025, quando bateu o Schalke por 2 a 1. Os dois clubes dividiram 11 gols nesses cinco encontros.

Confrontos

SchalkeEmpateElversberg
3
1
1
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
2
FJ
2. Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FJ
2. Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FJ
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
4
FJ
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Schalke 04 x Elversberg

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa atualmente a 15ª colocação, enquanto o Elversberg está na sétima posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google