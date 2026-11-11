O Schalke 04 recebe o Borussia Dortmund no domingo, 6 de dezembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Nos confrontos mais recentes pela Bundesliga antes do período do Schalke fora da primeira divisão, o Borussia Dortmund levou a melhor e permaneceu invicto nos últimos encontros entre as equipes. O duelo mais recente ocorreu em março de 2023, na VELTINS-Arena, e terminou em um disputado empate por 2 a 2, no qual o Schalke buscou a igualdade duas vezes para somar um ponto.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Schalke 04 x Borussia Dortmund começa no domingo, 6 de dezembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Bundesliga - Rodada 12 6 de dez. de 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do FC Schalke 04 ou nos períodos de venda para sócios é a forma mais segura de garantir lugares na VELTINS-Arena pelo preço de tabela.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se todas as opções oficiais do clube estiverem esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Estas são as faixas de preço estimadas para os ingressos de Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga:

1. Canais oficiais do clube

Setores para assistir em pé: Em geral, custam aproximadamente de € 15 a € 20 .

Em geral, custam aproximadamente de . Setores padrão com assentos (anéis superior e inferior): Normalmente, custam aproximadamente de € 35 a € 85 .

Normalmente, custam aproximadamente de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam bem acima de € 300 e passam de € 1.000.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns e do anel superior: Em geral, os preços começam em torno de € 200 .

Em geral, os preços começam em torno de . Lugares no anel intermediário e com vista lateral do campo: Normalmente, custam entre € 450 e € 600 .

Normalmente, custam entre . Revenda de ingressos premium e VIP: Frequentemente, os preços vão de € 1.000 a mais de € 1.500.

Schalke 04 x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Schalke 04 e Borussia Dortmund

O Schalke 04 vem enfrentando muitas dificuldades nas últimas semanas, com um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga, e a equipe também perdeu para o Dynamo Dresden na Copa da Alemanha. O Schalke marcou apenas três gols nessa sequência de cinco partidas e sofreu seis.

O Borussia Dortmund chega em situação bem melhor, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Betis na Champions League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique, fora de casa, pela Bundesliga. O Dortmund marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Schalke 04 x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 2 a 2, em uma partida da Bundesliga disputada na VELTINS-Arena em março de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Borussia Dortmund dominou, com três vitórias e um empate, enquanto o Schalke não venceu nenhuma vez. O Dortmund marcou bem mais gols que o rival nesse período, incluindo uma vitória por 4 a 0 em maio de 2020 e outra por 3 a 0 em outubro do mesmo ano.