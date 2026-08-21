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Como conseguir ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga

O Schalke 04 enfrenta o Bayern de Munique na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Schalke 04 enfrenta o Bayern de Munique no sábado, 5 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Este jogo da 2ª rodada apresenta ao Schalke uma desafiadora oportunidade no início da temporada para dar uma resposta em casa após seu retorno à elite do futebol. O histórico favorece amplamente os visitantes, já que o Bayern de Munique domina o retrospecto do confronto direto com cinco vitórias consecutivas sobre o Schalke, marcando 21 gols e sem sofrer nenhum nesses encontros.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

O Schalke 04 recebe o Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 2
VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Schalke 04 e Bayern de Munique na VELTINS-Arena em 5 de setembro de 2026:

  • Loja oficial de ingressos do Schalke 04: Os ingressos principais para o setor mandante são distribuídos diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Schalke.
  • Portal de ingressos do FC Bayern de Munique: Os ingressos para o setor visitante destinados aos torcedores que viajam são disponibilizados pelo sistema oficial de ingressos para jogos fora de casa do Bayern de Munique.
  • Troca oficial de ingressos: O clube opera um mercado oficial de revenda (Ticketbörse), no qual os sócios-torcedores com ingresso de temporada revendem ingressos pelo valor de face para partidas individuais.
  • Mercados secundários: Opções secundárias podem ser consultadas em plataformas como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre Schalke 04 x Bayern de Munique na VELTINS-Arena, em 5 de setembro de 2026, convertidos para libras esterlinas:

  • Ingresso oficial de admissão geral (mandante e visitante): Os ingressos padrão do mercado primário variam de aproximadamente £13 a £60+, com os setores em pé, como a Nordkurve do Schalke, oferecendo os preços mais baixos, e os assentos centrais de categoria superior no topo da faixa.
  • Anúncios no mercado secundário: Em agregadores de revenda como StubHub, os ingressos secundários atualmente começam entre £125 e £153, dependendo da localização no estádio e da demanda em tempo real.
  • Categorias premium e hospitalidade: As opções de assentos premium e os e-tickets de fornecedores secundários verificados podem ultrapassar £245+.

Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Schalke 04 x Bayern de Munique

O Schalke chega à nova temporada da Bundesliga com uma campanha mista na pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, e a equipe foi batida pelo mesmo placar diante da Atalanta no início de agosto. Antes dessas derrotas, o Schalke embalou três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Hessen Kassel e uma vitória por 3 a 1 contra o Fagiano Okayama FC. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 10 gols e sofreu nove.

O Bayern de Munique entra na temporada após vencer todos os seus cinco amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o FC Heidenheim em 18 de agosto, e depois de um triunfo por 3 a 1 contra o RB Leipzig vieram vitórias sobre Aston Villa e Jeju SK. Seu resultado mais chamativo foi a goleada por 15 a 0 sobre o time amador FC Rottach-Egern. O Bayern marcou 24 gols nesses cinco jogos e sofreu cinco.

S04

S04 - Sequência

HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FCB

FCB - Sequência

RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
STU
V5-1
OSN
V1-4
Gol marcado (sofrido)
18/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Schalke 04 x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2023, quando o Bayern de Munique venceu por 6 a 0 em Munique. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o Bayern venceu todos os cinco, com o Schalke sem conseguir marcar em quatro dessas partidas. O Bayern marcou 21 gols e não sofreu nenhum nessa sequência, incluindo uma vitória por 8 a 0 em setembro de 2020.

Confrontos

SchalkeEmpateBayern de Munique
0
0
5
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
8
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Copa da Alemanha
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
0Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram0/5

Classificação de Schalke 04 x Bayern de Munique

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa a 15ª colocação, enquanto o Bayern de Munique aparece em terceiro antes deste confronto.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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