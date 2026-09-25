O Sabah FK enfrenta o Slavia Praga na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku.

As duas equipes chegam para este confronto buscando somar seus primeiros pontos na fase principal do torneio, após derrotas em suas partidas de estreia na fase de liga. O Sabah FK perdeu por 4 a 0 fora de casa para o Manchester United na 1ª rodada, enquanto o Slavia Praga sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 contra o RC Lens.

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Quando será o pontapé inicial de Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Sabah FK x Slavia Praga começa no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Como comprar ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Para garantir ingressos para o jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah FK e SK Slavia Praga, siga estas principais opções e etapas:

1. Bilheteria oficial dos clubes e sites

Canais oficiais do Sabah FK: Como clube mandante, os ingressos oficiais para o setor da casa são vendidos diretamente pelo principal portal de ingressos online do Sabah FK, pelas lojas oficiais do clube ou por parceiros locais autorizados de venda de ingressos no Azerbaijão, como o iTicket.az.

Setor visitante do Slavia Praga: Torcedores do Slavia Praga que desejam se sentar no setor destinado à torcida visitante devem comprar os ingressos diretamente pela plataforma oficial de membros do SK Slavia Praga ou pela bilheteria do clube, que administra a cota para visitantes.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

O custo dos ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League varia dependendo de se você compra por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:

1. Preços da bilheteria oficial

Setor da casa: Os ingressos padrão para a torcida da casa vendidos pelos canais do mandante geralmente começam entre € 15 e € 35 para assentos padrão, com lugares premium ou da categoria 1 custando aproximadamente € 50 a € 80 .

Setor visitante: Os ingressos oficiais para a torcida visitante disponibilizados pelo SK Slavia Praga geralmente variam de € 20 a € 45 , sujeitos aos limites de preço da UEFA para torcedores visitantes.

Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sabah FK x Slavia Praga

O Sabah FK chega para este confronto com uma campanha de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League, embora antes disso tivesse conseguido duas vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Zira. Ao longo dessas cinco partidas, o Sabah marcou 13 gols e sofreu nove. Sua única outra derrota foi contra o Hapoel Beer Sheva no jogo de ida da fase qualificatória da Champions League.

O Slavia Praga chega com uma campanha de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Teplice na Primeira Liga Tcheca, depois da derrota por 3 a 2 para o Lens na Champions League. Antes, na sequência, venceu o Sparta Praga por 3 a 0 fora de casa e derrotou o FC Zbrojovka Brno por 4 a 0. O Slavia marcou 11 gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Sabah FK x Slavia Praga: retrospecto recente do confronto direto

Não há registros de encontros anteriores entre Sabah FK e Slavia Praga nos dados disponíveis, o que significa que este jogo da Champions League em Baku será o primeiro confronto competitivo entre os dois clubes.