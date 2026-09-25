Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoSabah FK
Baku Olimpiya Stadionu
team-logoSlavia Praga
Book Sabah FK vs Slavia Prague Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Sabah FK x Slavia Praga: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Sabah FK
Slavia Praga
Liga dos Campeões

Sabah FK enfrenta o Slavia Praga na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Sabah FK enfrenta o Slavia Praga na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku.

As duas equipes chegam para este confronto buscando somar seus primeiros pontos na fase principal do torneio, após derrotas em suas partidas de estreia na fase de liga. O Sabah FK perdeu por 4 a 0 fora de casa para o Manchester United na 1ª rodada, enquanto o Slavia Praga sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 contra o RC Lens.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sabah FK x Slavia Praga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Sabah FK x Slavia Praga começa no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Baku Olimpiya Stadionu

Como comprar ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

Para garantir ingressos para o jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah FK e SK Slavia Praga, siga estas principais opções e etapas:

1. Bilheteria oficial dos clubes e sites

  • Canais oficiais do Sabah FK: Como clube mandante, os ingressos oficiais para o setor da casa são vendidos diretamente pelo principal portal de ingressos online do Sabah FK, pelas lojas oficiais do clube ou por parceiros locais autorizados de venda de ingressos no Azerbaijão, como o iTicket.az.
  • Setor visitante do Slavia Praga: Torcedores do Slavia Praga que desejam se sentar no setor destinado à torcida visitante devem comprar os ingressos diretamente pela plataforma oficial de membros do SK Slavia Praga ou pela bilheteria do clube, que administra a cota para visitantes.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League?

O custo dos ingressos para Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League varia dependendo de se você compra por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:

1. Preços da bilheteria oficial

  • Setor da casa: Os ingressos padrão para a torcida da casa vendidos pelos canais do mandante geralmente começam entre € 15 e € 35 para assentos padrão, com lugares premium ou da categoria 1 custando aproximadamente € 50 a € 80.
  • Setor visitante: Os ingressos oficiais para a torcida visitante disponibilizados pelo SK Slavia Praga geralmente variam de € 20 a € 45, sujeitos aos limites de preço da UEFA para torcedores visitantes.

Sabah FK x Slavia Praga pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Sabah FK x Slavia Praga

O Sabah FK chega para este confronto com uma campanha de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League, embora antes disso tivesse conseguido duas vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Zira. Ao longo dessas cinco partidas, o Sabah marcou 13 gols e sofreu nove. Sua única outra derrota foi contra o Hapoel Beer Sheva no jogo de ida da fase qualificatória da Champions League.

O Slavia Praga chega com uma campanha de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Teplice na Primeira Liga Tcheca, depois da derrota por 3 a 2 para o Lens na Champions League. Antes, na sequência, venceu o Sparta Praga por 3 a 0 fora de casa e derrotou o FC Zbrojovka Brno por 4 a 0. O Slavia marcou 11 gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

SAB

SAB - Sequência

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SLP

SLP - Sequência

BRN
V4-0
RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sabah FK x Slavia Praga: retrospecto recente do confronto direto

Não há registros de encontros anteriores entre Sabah FK e Slavia Praga nos dados disponíveis, o que significa que este jogo da Champions League em Baku será o primeiro confronto competitivo entre os dois clubes.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google