Sabah FK enfrenta o Borussia Dortmund na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku.

Este confronto marca uma ocasião histórica europeia para o time azeri Sabah FK, que enfrenta em casa um ex-campeão europeu. O Borussia Dortmund entra na partida como amplo favorito, buscando garantir pontos cruciais fora de casa para manter viva a sua busca por uma vaga nas fases eliminatórias.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Sabah FK x Borussia Dortmund acontece no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Como comprar ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah FK e Borussia Dortmund, você pode seguir estes passos:

1. Canais oficiais do clube

Consulte o portal oficial de ingressos ou o site do Sabah FK mais perto da data da partida. Os clubes mandantes normalmente gerenciam as vendas para o público geral diretamente por meio de sua bilheteria principal ou de parceiros oficiais de venda de ingressos.

2. Cota oficial para o clube visitante

Se você torce pelo Borussia Dortmund, as vendas de ingressos para o setor visitante geralmente são distribuídas diretamente pela rede oficial de torcedores do Borussia Dortmund ou pelo serviço de ingressos do clube para sócios elegíveis e detentores de carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League variam dependendo da categoria do assento e de onde você os compra:

1.Valor oficial de face (vendas primárias)

Os ingressos de categoria padrão por meio das vendas oficiais do clube normalmente variam de aproximadamente € 30 a € 120, dependendo de você escolher assentos no anel superior ou vistas premium no anel inferior.

2. Mercados secundários de ingressos

Se as cotas oficiais estiverem esgotadas, ingressos listados em plataformas secundárias de ingressos como StubHub, os preços normalmente dependem da alta demanda:

Nível de entrada: Os preços iniciais para a categoria mais baixa (Categoria 4 / Anel Superior) geralmente começam em torno de € 125 a € 160 .

Assentos intermediários: Assentos centrais e laterais padrão (Categoria 2 & 3) geralmente têm média entre € 200 e € 450 .

Categoria premium 1 & VIP: Assentos privilegiados no anel inferior e pacotes VIP de hospitalidade podem variar de € 500 a mais de € 900 , dependendo da demanda e das comodidades adicionais de lounge.

Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sabah FK x Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega para este confronto após vencer todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições, o que o torna uma das equipes em melhor forma na Europa neste momento. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga, e também conquistou um triunfo por 3 a 2 sobre o Villarreal na Champions League. Antes disso, venceu o HEBC Hamburg por 5 a 0 na DFB-Pokal e o Hamburger SV por 2 a 0 na Bundesliga. Ao longo dessas cinco partidas, o Dortmund marcou 16 gols e sofreu apenas dois.

O Sabah FK venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota sendo um revés por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Shafa na Premier League do Azerbaijão, e também venceu o Zira por 5 a 0 e o Araz PFK por 1 a 0 na liga durante essa sequência. Classificou-se para a fase de grupos com uma vitória por 5 a 2 no placar agregado sobre o Hapoel Beer Sheva.

Sabah FK x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados anteriores de confronto direto disponíveis entre Sabah FK e Borussia Dortmund antes desta partida.