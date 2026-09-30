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Como conseguir ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Sabah FK enfrenta o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Sabah FK enfrenta o Borussia Dortmund na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku.

Este confronto marca uma ocasião histórica europeia para o time azeri Sabah FK, que enfrenta em casa um ex-campeão europeu. O Borussia Dortmund entra na partida como amplo favorito, buscando garantir pontos cruciais fora de casa para manter viva a sua busca por uma vaga nas fases eliminatórias.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Sabah FK x Borussia Dortmund acontece no Baku Olimpiya Stadionu, em Baku, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Baku Olimpiya Stadionu

Como comprar ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah FK e Borussia Dortmund, você pode seguir estes passos:

1. Canais oficiais do clube

Consulte o portal oficial de ingressos ou o site do Sabah FK mais perto da data da partida. Os clubes mandantes normalmente gerenciam as vendas para o público geral diretamente por meio de sua bilheteria principal ou de parceiros oficiais de venda de ingressos.

2. Cota oficial para o clube visitante

Se você torce pelo Borussia Dortmund, as vendas de ingressos para o setor visitante geralmente são distribuídas diretamente pela rede oficial de torcedores do Borussia Dortmund ou pelo serviço de ingressos do clube para sócios elegíveis e detentores de carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos para Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League variam dependendo da categoria do assento e de onde você os compra:

1.Valor oficial de face (vendas primárias)

Os ingressos de categoria padrão por meio das vendas oficiais do clube normalmente variam de aproximadamente € 30 a € 120, dependendo de você escolher assentos no anel superior ou vistas premium no anel inferior.

2. Mercados secundários de ingressos

Se as cotas oficiais estiverem esgotadas, ingressos listados em plataformas secundárias de ingressos como StubHub, os preços normalmente dependem da alta demanda:

  • Nível de entrada: Os preços iniciais para a categoria mais baixa (Categoria 4 / Anel Superior) geralmente começam em torno de € 125 a € 160.
  • Assentos intermediários: Assentos centrais e laterais padrão (Categoria 2 & 3) geralmente têm média entre € 200 e € 450.
  • Categoria premium 1 & VIP: Assentos privilegiados no anel inferior e pacotes VIP de hospitalidade podem variar de € 500 a mais de € 900, dependendo da demanda e das comodidades adicionais de lounge.

Sabah FK x Borussia Dortmund pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Sabah FK x Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega para este confronto após vencer todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições, o que o torna uma das equipes em melhor forma na Europa neste momento. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga, e também conquistou um triunfo por 3 a 2 sobre o Villarreal na Champions League. Antes disso, venceu o HEBC Hamburg por 5 a 0 na DFB-Pokal e o Hamburger SV por 2 a 0 na Bundesliga. Ao longo dessas cinco partidas, o Dortmund marcou 16 gols e sofreu apenas dois.

O Sabah FK venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota sendo um revés por 4 a 0 para o Manchester United na Champions League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Shafa na Premier League do Azerbaijão, e também venceu o Zira por 5 a 0 e o Araz PFK por 1 a 0 na liga durante essa sequência. Classificou-se para a fase de grupos com uma vitória por 5 a 2 no placar agregado sobre o Hapoel Beer Sheva.

SAB

SAB - Sequência

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BVB

BVB - Sequência

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
STU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sabah FK x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados anteriores de confronto direto disponíveis entre Sabah FK e Borussia Dortmund antes desta partida.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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