As duas equipes se enfrentam no formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga na fase eliminatória. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde a disputa em dois jogos pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
Roma x Slovan Bratislava começa na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.
Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:
1. Portal oficial de ingressos da AS Roma
- Ingressos comuns: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. Os ingressos são disponibilizados em etapas: quem tem plano de temporada e os sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público em geral.
2. Cota de ingressos para a torcida visitante (ŠK Slovan Bratislava)
- Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes que pretendem ficar no setor reservado a eles (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devem garantir os ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.
Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam conforme a categoria e a plataforma de compra:
1. Ingressos comuns oficiais da AS Roma (preço original)
Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos geralmente seguem as faixas habituais da Champions League:
- Curva Sud / Curva Nord (atrás dos gols): de € 30 a € 50
- Distinti (setores de canto): de € 50 a € 80
- Tribuna Tevere (arquibancada lateral): de € 80 a € 130
- Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): de € 120 a mais de € 200
2. Mercado secundário de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da demanda e da localização dos assentos:
- Preço inicial: Atualmente, os ingressos revendidos para os setores mais básicos começam em torno de € 100 a € 105.
- Preço médio de revenda: Os ingressos para assentos de categoria intermediária e nas arquibancadas centrais geralmente custam entre € 140 e € 250 cada.
Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Roma e Slovan Bratislava
A Roma somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nesses cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.
O Slovan Bratislava venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe havia perdido por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no compromisso anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nos cinco jogos.
Roma x Slovan Bratislava: retrospecto recente do confronto
Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. A disputa foi equilibrada: o Slovan venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar o jogo de volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto geral desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada equipe, e o placar agregado da disputa terminou em 2 a 1 para o Slovan.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|10
|3
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|3
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|2
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|9
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|+7
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V
V
|4
|2
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|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|5
|2
|2
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|0
|8
|4
|+4
|6
V
V
|6
|2
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|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|7
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|+4
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V
V
|8
|2
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|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|10
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|11
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|12
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
D
V
|13
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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V
|14
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|15
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
V
D
|16
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
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V
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
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V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|3
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|3
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V
|21
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|22
|2
|1
|0
|1
|2
|4
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|3
V
D
|23
|2
|1
|0
|1
|4
|7
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|3
V
D
|24
|2
|1
|0
|1
|1
|5
|-4
|3
V
D
|25
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
D
E
|26
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
D
E
|29
|2
|0
|0
|2
|4
|6
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|0
D
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
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|0
D
D
|31
|2
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|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|32
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
D
D