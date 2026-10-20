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Como conseguir ingressos para Roma x Slovan Bratislava: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões

Roma enfrenta o Slovan Bratislava na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

As duas equipes se enfrentam no formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga na fase eliminatória. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde a disputa em dois jogos pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava começa na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

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Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

  • Ingressos comuns: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. Os ingressos são disponibilizados em etapas: quem tem plano de temporada e os sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Cota de ingressos para a torcida visitante (ŠK Slovan Bratislava)

  • Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes que pretendem ficar no setor reservado a eles (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devem garantir os ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam conforme a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos comuns oficiais da AS Roma (preço original)

Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos geralmente seguem as faixas habituais da Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (atrás dos gols): de € 30 a € 50
  • Distinti (setores de canto): de € 50 a € 80
  • Tribuna Tevere (arquibancada lateral): de € 80 a € 130
  • Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): de € 120 a mais de € 200

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da demanda e da localização dos assentos:

  • Preço inicial: Atualmente, os ingressos revendidos para os setores mais básicos começam em torno de € 100 a € 105.
  • Preço médio de revenda: Os ingressos para assentos de categoria intermediária e nas arquibancadas centrais geralmente custam entre € 140 e € 250 cada.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nesses cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe havia perdido por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no compromisso anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nos cinco jogos.

ROM

ROM - Sequência

TOR
V0-2
INT
E2-2
COM
E0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SBR

SBR - Sequência

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
E1-1
STU
D0-3
TRN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Roma x Slovan Bratislava: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. A disputa foi equilibrada: o Slovan venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar o jogo de volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto geral desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada equipe, e o placar agregado da disputa terminou em 2 a 1 para o Slovan.

Confrontos

RomaEmpateSlovan Bratislava
0
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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