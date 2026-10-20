As duas equipes se enfrentam no formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga na fase eliminatória. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde a disputa em dois jogos pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava começa na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Estádio Olímpico, em Roma.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

Ingressos comuns: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. Os ingressos são disponibilizados em etapas: quem tem plano de temporada e os sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Cota de ingressos para a torcida visitante (ŠK Slovan Bratislava)

Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes que pretendem ficar no setor reservado a eles ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) devem garantir os ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam conforme a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos comuns oficiais da AS Roma (preço original)

Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos geralmente seguem as faixas habituais da Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (atrás dos gols): de € 30 a € 50

Distinti (setores de canto): de € 50 a € 80

Tribuna Tevere (arquibancada lateral): de € 80 a € 130

Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): de € 120 a mais de € 200

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da demanda e da localização dos assentos:

Preço inicial: Atualmente, os ingressos revendidos para os setores mais básicos começam em torno de € 100 a € 105 .

Preço médio de revenda: Os ingressos para assentos de categoria intermediária e nas arquibancadas centrais geralmente custam entre € 140 e € 250 cada.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nesses cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe havia perdido por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no compromisso anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nos cinco jogos.

Roma x Slovan Bratislava: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. A disputa foi equilibrada: o Slovan venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar o jogo de volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto geral desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada equipe, e o placar agregado da disputa terminou em 2 a 1 para o Slovan.