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Como conseguir ingressos para Roma x Slovan Bratislava: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Roma enfrenta o Slovan Bratislava na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Roma enfrenta o Slovan Bratislava na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Stadio Olimpico, em Roma.

As duas equipes se enfrentam no novo formato expandido da fase de liga, em que somar três pontos é crucial para garantir uma vaga nas fases eliminatórias. Este confronto marca o primeiro encontro oficial europeu entre elas desde o duelo de ida e volta pela fase de qualificação da Liga Europa, em agosto de 2011.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava começa no Stadio Olimpico, em Roma, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de onde você pretende se sentar no Stadio Olimpico ou se vai se juntar à torcida visitante:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

  • Ingressos gerais: A opção mais direta é comprar diretamente na loja oficial online de ingressos da AS Roma. Os ingressos são liberados em fases, com os sócios-torcedores e membros oficiais do clube tendo acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público geral.

2. Cota para torcida visitante (ŠK Slovan Bratislava)

  • Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes que pretendem se sentar no setor destinado aos visitantes (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) precisam garantir os ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do mandante.

3. Plataformas secundárias de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais se esgotarem rapidamente, plataformas secundárias de ingressos como StubHub também oferecem anúncios de revenda por parte de detentores de carnês de temporada.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava na Liga dos Campeões da UEFA, no Stadio Olimpico, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingresso geral oficial da AS Roma (valor de face)

Ao comprar diretamente pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos normalmente seguem a tabela padrão por categorias da Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (atrás do gol): €30 a €50
  • Distinti (setores de canto): €50 a €80
  • Tribuna Tevere (arquibancada lateral): €80 a €130
  • Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): €120 a €200+

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Preço inicial: Os ingressos de revenda atualmente começam em torno de €100 a €105 para entrada básica.
  • Preço médio de revenda: Assentos intermediários e nas áreas centrais da arquibancada normalmente variam entre €140 e €250 por ingresso.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Inter de Milão na Serie A, depois de ter aberto 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas foi derrotado por 6 a 1 pelo Paris Saint-Germain em seu compromisso anterior pela Champions League. Também empatou por 3 a 3 com o Žilina na liga durante essa sequência, sofrendo nove gols ao longo dos cinco jogos.

ROM

ROM - Sequência

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
E1-1
TOR
V0-2
INT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SLB

SLB - Sequência

DST
D2-0
PSG
D6-1
ZIL
E3-3
MIT
V1-3
KOM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Roma x Slovan Bratislava: retrospecto recente do confronto direto

Esses dois clubes já se enfrentaram duas vezes antes, ambas na fase de qualificação da Liga Europa, em agosto de 2011. O duelo foi equilibrado: o Slovan venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Bratislava, antes de a Roma empatar o jogo de volta em casa por 1 a 1. O retrospecto geral nesses dois encontros é equilibrado, com cada lado tendo conquistado uma vitória e o placar agregado terminando em 2 a 1 para o Slovan no confronto.

Confrontos

RomaEmpateSlovan Bratislava
0
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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