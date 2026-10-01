A Roma enfrenta o Slovan Bratislava na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Stadio Olimpico, em Roma.

As duas equipes se enfrentam no novo formato expandido da fase de liga, em que somar três pontos é crucial para garantir uma vaga nas fases eliminatórias. Este confronto marca o primeiro encontro oficial europeu entre elas desde o duelo de ida e volta pela fase de qualificação da Liga Europa, em agosto de 2011.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava começa no Stadio Olimpico, em Roma, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de onde você pretende se sentar no Stadio Olimpico ou se vai se juntar à torcida visitante:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

Ingressos gerais: A opção mais direta é comprar diretamente na loja oficial online de ingressos da AS Roma. Os ingressos são liberados em fases, com os sócios-torcedores e membros oficiais do clube tendo acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público geral.

2. Cota para torcida visitante (ŠK Slovan Bratislava)

Setor da torcida visitante: Os torcedores visitantes que pretendem se sentar no setor destinado aos visitantes ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) precisam garantir os ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do mandante.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais se esgotarem rapidamente, plataformas secundárias de ingressos como StubHub também oferecem anúncios de revenda por parte de detentores de carnês de temporada.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava na Liga dos Campeões da UEFA, no Stadio Olimpico, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingresso geral oficial da AS Roma (valor de face)

Ao comprar diretamente pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos normalmente seguem a tabela padrão por categorias da Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (atrás do gol): €30 a €50

Distinti (setores de canto): €50 a €80

Tribuna Tevere (arquibancada lateral): €80 a €130

Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): €120 a €200+

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Preço inicial: Os ingressos de revenda atualmente começam em torno de €100 a €105 para entrada básica.

Preço médio de revenda: Assentos intermediários e nas áreas centrais da arquibancada normalmente variam entre €140 e €250 por ingresso.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Inter de Milão na Serie A, depois de ter aberto 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas foi derrotado por 6 a 1 pelo Paris Saint-Germain em seu compromisso anterior pela Champions League. Também empatou por 3 a 3 com o Žilina na liga durante essa sequência, sofrendo nove gols ao longo dos cinco jogos.

Roma x Slovan Bratislava: retrospecto recente do confronto direto

Esses dois clubes já se enfrentaram duas vezes antes, ambas na fase de qualificação da Liga Europa, em agosto de 2011. O duelo foi equilibrado: o Slovan venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Bratislava, antes de a Roma empatar o jogo de volta em casa por 1 a 1. O retrospecto geral nesses dois encontros é equilibrado, com cada lado tendo conquistado uma vitória e o placar agregado terminando em 2 a 1 para o Slovan no confronto.