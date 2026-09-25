Em 12 confrontos oficiais pela Liga dos Campeões, o Real Madrid leva vantagem com 8 vitórias, contra 3 vitórias da Roma e 1 empate. A Roma eliminou de forma memorável o Real Madrid nas oitavas de final de 2007-08, mas o Real Madrid venceu todos os seus últimos cinco encontros europeus contra a equipe italiana.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Roma x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Roma x Real Madrid pela Liga dos Campeões?

Roma x Real Madrid começa no Stadio Olimpico, em Roma, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Real Madrid pela Liga dos Campeões?

Garantir ingressos para a partida da Liga dos Campeões entre AS Roma e Real Madrid no Stadio Olimpico pode ser feito por canais primários e secundários.

1. Venda oficial primária (bilheteria da AS Roma)

Acesse o site oficial da AS Roma ou baixe o aplicativo Il Mio Posto e registre uma conta gratuita.

2. Pacotes oficiais VIP e de viagem

Revendedores oficiais: Parceiros autorizados de viagens de futebol oferecem opções apenas com ingresso ou pacotes de ingresso e hotel voltados para torcedores internacionais.

Hospitalidade VIP da AS Roma: Disponível diretamente no site da AS Roma, na seção Premium, oferecendo assentos na Tribuna d'Onore combinados com comida e bebidas antes do jogo.

Quanto custam os ingressos para Roma x Real Madrid pela Liga dos Campeões?

Os preços dos ingressos para AS Roma x Real Madrid variam dependendo da área do assento e se você compra diretamente na bilheteria oficial ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais de face (AS Roma direto)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais da AS Roma, os preços de face dos ingressos normalmente variam entre os setores do estádio:

Curva Sud / Curva Nord: € 35 - € 55 (Atrás dos gols; categoria de menor preço, alta demanda)

Distinti (Sud/Nord): € 50 - € 80 (Setores de canto)

Tribuna Tevere: € 90 - € 160 (Vista lateral do campo)

Tribuna Monte Mario: € 150 - € 280 (Vista da arquibancada principal)

VIP & Executive Hospitality: € 350 - € 1.200+ (Inclui acesso ao lounge e catering)

2. Mercado secundário e preços de revenda

Para jogos de alto nível da Liga dos Campeões que se esgotam rapidamente no site oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, oscilam com base na demanda em tempo real:

Entrada / admissão geral: ~€ 160 - € 230

Categoria 1 (vistas laterais / centrais): ~€ 300 - € 550

Revenda de hospitalidade VIP: ~€ 1.200 - € 1.400+

Roma x Real Madrid pela Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber

Forma de Roma x Real Madrid

A Roma chega para esta partida com um forte retrospecto recente, tendo vencido quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições e empatado um. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 1 a 1 com o Fenerbahce na Liga dos Campeões. Os Giallorossi venceram o Torino por 2 a 0 em sua partida mais recente e também registraram vitórias sobre Atalanta (2 a 1), Lecce (4 a 0) e Fiorentina (4 a 0) nesse recorte de cinco jogos. Ao longo dessas cinco partidas, a Roma marcou 13 gols e sofreu apenas três.

O Real Madrid venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota tendo sido contra o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. A equipe de Mourinho venceu o Rayo Vallecano por 4 a 1 mais recentemente e derrotou a Inter por 2 a 1 na Liga dos Campeões. Também conquistou vitórias por 4 a 0 e 4 a 1 sobre Malaga e Real Sociedad, respectivamente. O Madrid marcou 15 gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.

Roma x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2019, que terminou em 2 a 2. Antes disso, todos os quatro confrontos haviam sido pela Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu por 2 a 0 no Stadio Olimpico em novembro de 2018 e conquistou uma vitória por 3 a 0 no Bernabeu em setembro do mesmo ano. As duas equipes também se enfrentaram nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2015-16, com o Real Madrid vencendo os dois jogos por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, o Real Madrid não perdeu, com quatro vitórias e um empate.