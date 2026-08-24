Como conseguir ingressos para Rennes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Rennes enfrenta o Marseille na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

Os visitantes levam vantagem nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Rennes no encontro anterior entre as equipes pela Ligue 1, em maio de 2026. Este confronto importante dará aos dois clubes uma oportunidade crucial de somar pontos valiosos à medida que a campanha da Ligue 1 ganha forma.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rennes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Rennes x Marseille será disputado no Roazhon Park, em Rennes, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

Campeonato Francês - Rodada 4 11 de set. de 2026 - 14:45 Roazhon Park

Como comprar ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park, siga estas opções padrão de compra:

Site oficial do clube: Visite o portal oficial de ingressos do Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) para criar uma conta, selecionar a partida de 11 de setembro, escolher o setor de sua preferência usando o mapa interativo do estádio e concluir a compra com segurança.

Loja oficial do time: Compre ingressos presencialmente diretamente na loja oficial do Roazhon Park (Boutique Officielle, na parte inferior do setor Groupe Rose), em Rennes, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Bilheterias do estádio: Compre os assentos restantes de admissão geral nas bilheterias do Roazhon Park no dia da partida, que normalmente abrem 1,5 hora antes do pontapé inicial.

Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, procure entradas em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , para garantir lugares no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park variam de acordo com a categoria do assento, o canal de compra e a demanda de mercado:

Ingressos oficiais do clube: Os ingressos padrão de admissão geral com valor de face por meio da bilheteria oficial do Stade Rennais normalmente variam de £25 a £85 (€30 a €100), dependendo de você escolher assentos no anel superior atrás dos gols ou lugares centrais no anel inferior.

Mercado secundário de revenda: Em plataformas de revenda como a StubHub , os lugares de admissão geral geralmente começam em torno de £90 a £115 ($115 a $145 / €105 a €135) para entrada padrão, enquanto os assentos intermediários e premium variam entre £150 e £210 .

Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade no dia do jogo, acesso a lounges e assentos premium com vista para o gramado variam de £250 a £500+ por ingresso.

Rennes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Rennes e Marseille

O Rennes somou um empate e quatro derrotas em seus últimos cinco jogos, considerando amistosos de pré-temporada e partidas oficiais. Sua atuação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1, resultado que veio depois de a equipe ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Antes disso, na pré-temporada, perdeu por 4 a 2 para o Brentford e por 2 a 1 para o Sunderland, além de empatar por 3 a 3 com o Galatasaray. O time não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas.

A fase recente do Marseille apresenta um contraste marcante. O time venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid, em um amistoso de pré-temporada. A equipe bateu o Strasbourg por 4 a 0 na estreia na Ligue 1, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e derrotou o Al-Shahaniya por 3 a 0 em compromissos preparatórios anteriores. O time de Genesio marcou 13 gols nesses cinco jogos.

Rennes x Marseille: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 17 de maio de 2026, quando o Marseille venceu o Rennes por 3 a 1 no Velodrome, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rennes, com mais um triunfo do Marseille acontecendo na Coupe de France. A partida mais recente no Roazhon Park neste conjunto de dados foi uma vitória do Rennes por 1 a 0 em agosto de 2025, embora o Marseille tenha dominado os encontros recentes de forma geral, incluindo uma vitória por 4 a 2 no Velodrome em maio de 2025.

Classificação de Rennes e Marseille

Na tabela da Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a liderança da competição, enquanto o Rennes está em nono lugar.