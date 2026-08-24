Como conseguir ingressos para Rennes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Rennes enfrenta o Marseille na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.
Os visitantes levam vantagem nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Rennes no encontro anterior entre as equipes pela Ligue 1, em maio de 2026. Este confronto importante dará aos dois clubes uma oportunidade crucial de somar pontos valiosos à medida que a campanha da Ligue 1 ganha forma.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rennes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Rennes x Marseille será disputado no Roazhon Park, em Rennes, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.
Como comprar ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park, siga estas opções padrão de compra:
- Site oficial do clube: Visite o portal oficial de ingressos do Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) para criar uma conta, selecionar a partida de 11 de setembro, escolher o setor de sua preferência usando o mapa interativo do estádio e concluir a compra com segurança.
- Loja oficial do time: Compre ingressos presencialmente diretamente na loja oficial do Roazhon Park (Boutique Officielle, na parte inferior do setor Groupe Rose), em Rennes, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Bilheterias do estádio: Compre os assentos restantes de admissão geral nas bilheterias do Roazhon Park no dia da partida, que normalmente abrem 1,5 hora antes do pontapé inicial.
- Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, procure entradas em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, para garantir lugares no mercado secundário.
Quanto custam os ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park variam de acordo com a categoria do assento, o canal de compra e a demanda de mercado:
- Ingressos oficiais do clube: Os ingressos padrão de admissão geral com valor de face por meio da bilheteria oficial do Stade Rennais normalmente variam de £25 a £85 (€30 a €100), dependendo de você escolher assentos no anel superior atrás dos gols ou lugares centrais no anel inferior.
- Mercado secundário de revenda: Em plataformas de revenda como a StubHub, os lugares de admissão geral geralmente começam em torno de £90 a £115 ($115 a $145 / €105 a €135) para entrada padrão, enquanto os assentos intermediários e premium variam entre £150 e £210.
- Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade no dia do jogo, acesso a lounges e assentos premium com vista para o gramado variam de £250 a £500+ por ingresso.
Rennes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Rennes e Marseille
O Rennes somou um empate e quatro derrotas em seus últimos cinco jogos, considerando amistosos de pré-temporada e partidas oficiais. Sua atuação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1, resultado que veio depois de a equipe ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Antes disso, na pré-temporada, perdeu por 4 a 2 para o Brentford e por 2 a 1 para o Sunderland, além de empatar por 3 a 3 com o Galatasaray. O time não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas.
A fase recente do Marseille apresenta um contraste marcante. O time venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid, em um amistoso de pré-temporada. A equipe bateu o Strasbourg por 4 a 0 na estreia na Ligue 1, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e derrotou o Al-Shahaniya por 3 a 0 em compromissos preparatórios anteriores. O time de Genesio marcou 13 gols nesses cinco jogos.
Rennes x Marseille: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 17 de maio de 2026, quando o Marseille venceu o Rennes por 3 a 1 no Velodrome, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rennes, com mais um triunfo do Marseille acontecendo na Coupe de France. A partida mais recente no Roazhon Park neste conjunto de dados foi uma vitória do Rennes por 1 a 0 em agosto de 2025, embora o Marseille tenha dominado os encontros recentes de forma geral, incluindo uma vitória por 4 a 2 no Velodrome em maio de 2025.
Confrontos
Classificação de Rennes e Marseille
Na tabela da Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a liderança da competição, enquanto o Rennes está em nono lugar.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D